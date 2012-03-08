Веселый мартовский праздник Пурим

Сегодня в ночь начнется празднование Пурима, самого веселого праздника для миллионов иудеев, живущих во всем мире, в том числе и в России.

Название праздника происходит от аккадского слова "пуру" — жребий. О каком жребии тут идет речь? Как это ни удивительно, о том жребии, который бросал Аман (Гаман, Хаман), враг еврейского народа, выбирая месяц, в который надлежит этот народ извести. Как же случилось так, что в результате этого жребия появился праздник, который евреи отмечают вот уже почти 2,5 тысячи лет? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к истории, в первую очередь — к одной из книг Священного Писания, которая в русской традиции называется Книгой Эсфирь, а в иудейской — Мегилат Эстер.

Согласно Библии, еврейский народ за свои грехи был наказан — Иерусалим и Храм были разрушены вавилонянами, а евреи уведены в рабство. Но Вавилонское царство пало, вошло в состав молодой Персидской державы, евреям было разрешено вернуться на свою землю. Однако очень многие из них остались на территории Персии, где им жилось отнюдь не плохо. Среди таких евреев был и человек по имени Мордехай (Мардохей). Его двоюродная сестра, Эсфирь (Эстер) очень понравилась персидскому царю Артаксерксу (Ахашверошу), искавшему себе новую жену. Так еврейская девушка стала персидской царицей. Впрочем, свое происхождение, по совету умного Мардохея, она от супруга скрывала — к евреям и в те времена относились по-разному.

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Человек по имени Аман был самым приближенным к царю государственным мужем. Царь даже повелел, чтобы Аману воздавали особые почести — при виде его все должны были кланяться. А вот Мардохей кланяться отказывался — очевидно, усматривая в этом действии идолопоклонство. "И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея; но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех Иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев". (Есф.3:5-6). Тогда-то Аман и стал метать тот знаменитый жребий (пур, пуру), определяя, какой месяц лучше подойдет для истребления строптивого и гордого народа. А заодно, как показала история, определяя дату веселого иудейского праздника и международного женского дня.

"И сказал Аман царю Артаксерксу: есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего; и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют; и царю не следует так оставлять их". (Есф.3:8). Царь ничего не имел против небольшой этнической чистки — ему было не привыкать к таким методом поддержания порядка в своей стране. "И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех Иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить". (Есф.3:13).

Дальнейшая история Амана является наглядной иллюстрацией русской поговорки: не рой яму другому, а то сам в нее попадешь.

Известие о готовящемся геноциде довольно быстро разошлось среди евреев. Те были в ужасе. Состоялась беседа Мардохея со своей сестрой, и Эсфирь решилась на отчаянный шаг. Законы того времени были суровыми и дикими для нас, и за визит к царю без приглашения его жена (не говоря уже о простых смертных) могла поплатиться жизнью. Но Эсфирь рискнула жизнью, спасая свой народ. Царь был расположен к ней, и согласился прийти на ужин, который супруга для него приготовила. Дождавшись от довольного мужа сакраментального "проси у меня, чего пожелаешь, хоть полцарства", царица попросила защиты для своего народа и кары для его врагов. Царь, разгневавшись на Амана, оказавшегося злейшим врагом его жены, согласился. С этой минуты всё переменилось.

Ситуация осложнялась тем, что указы царя не отменялись. Поэтому просто отменить избиение евреев было невозможно. Но выход был найден — сами евреи получили право нанести удар по своим недругам, злоумышлявшим против них. Причем в тот самый день, который выбрал Аман. И об этом праве, а также о поддержке евреев со стороны царя, стало заблаговременно хорошо известно по всей стране. Недруги евреев теперь знали, "что царь позволяет Иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить". (Есф.8:11).

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"И собрались Иудеи, которые в Сузах, также и в четырнадцатый день месяца Адара и умертвили в Сузах триста человек, а на грабеж не простерли руки своей. И прочие Иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих семьдесят пять тысяч, а на грабеж не простерли руки своей". (Есф.9:15-16). Сам Аман был повешен.

Современному человеку эта история вполне может показаться невероятно жестокой. Тем более странным видится установление "веселого праздника" на костях 75 тысяч человек, большинство из которых ни в чем не провинились. Но, трезво смотря на ту эпоху, приходится признать, что этот день не мог не стать великим праздником еврейского народа. Ведь речь шла, как скажут много веков спустя, об "окончательном решении еврейского вопроса". И хотя Бог как действующее лицо ни разу не упомянут в Книге Эсфирь, а Мардохей и его сестра действуют без "санкции свыше", иначе как величайшим чудом не назовешь столь радикальную перемену в судьбе целого этноса, предназначенного на уничтожение. Насколько переменчива воля самодержца, хорошо видно из рассказанной истории. Евреи не могли упустить свой шанс первыми нанести сокрушительный удар по персам — просто чтобы выжить. Чего они и добились.

Впрочем, и другие народы, живущие, подобно персам, бок о бок с иудеями, никак не лишены права делать определенные выводы из этой истории.

Было бы странным ожидать от ветхозаветных людей соблюдения христианской заповеди о любви к своим врагам. Ну, а принимать или не принимать сейчас эту заповедь завета Нового, считать те давние события просто страницей истории, или же видеть в них образец для подражания — это личный религиозный выбор каждого человека.

Потому и столько безудержного веселья в этом празднике, сразу же следующим за днем строго поста — поста Эсфири. Ведь великое горе и великий плач обратились в великую победу, одну из самых крупных побед еврейского народа за всю историю. Талмуд не просто дозволяет, а прямо предписывает напиваться до такого состояния, чтобы нельзя была отличить слов "да будет проклят Аман!" от "да будет благословен Мардохей!" Даже некоторых иудеев смущает такой обычай, но многие видят в этом большую мудрость: есть время для скорби — есть время и для радости; важно уметь сосредоточиться в посте и молитве, но важно уметь и предаться поистине безудержному ликованию. Бог — создатель не только души, но и тела, так что ликование души не отменяет наслаждений тела.

В иудейском предании даже зафиксировано мнение, что когда все праздники и все Писания пророков забудутся, Книга Эсфирь и праздник Пурим всё равно сохранятся.

Важнейшая часть празднования Пурима — чтение свитка Мегилат Эстер, то есть Книги Эсфирь. Чтение проходит в глубочайшей тишине, которая прерывается всякий раз, когда упоминается имя Амана. В эти моменты народ начинает топать ногами, свистеть, даже крутить специальные трещотки! Чтец обязательно должен остановиться, дождаться тишины, и только потом продолжить, чтобы ни одно слово священной книги не было упущено собравшимися.

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Праздничная трапеза на Пурим необычайно разнообразна. Особенную известность приобрели пирожки с маком или джемом, получившие страшноватое название "уши Амана". Вообще в эти дни предписано посылать друг другу угощения, а также помогать тем, кто нуждается.

"И в этот праздничный день, думаю, самое время сказать сердечное спасибо нашим женщинам, нашим женам и матерям — тем, ради кого Бог хранит и спасает наш народ!" — говорит в своем праздничном обращении Берл Лазар, главный раввин России.

Кстати, есть мнение, что совпадение дат двух праздников — светского коммунистического и религиозного иудейского — отнюдь не случайно. В 1910 году на Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене Клара Цеткин предложила праздновать 8 марта как международный женский день. Предложение было принято, а благодаря утверждению советской власти в России праздник приобрел широкий размах и известность.

Дата праздника Пурим — 14-е и 15-е число еврейского месяца адара — далеко не всегда выпадает на 8 марта, но, тем не менее, даты этих праздников находятся рядом. Для Клары Цеткин, с детства привыкшей в самом начале весны вспоминать подвиг своей соплеменницы, было вполне логичным установить 8 марта в качестве международного женского дня.