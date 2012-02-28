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Автор Екатерина Савостьянова

Церковь и алкоголизм: спасение чудом

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Возможно ли спасение от алкоголизма без лечебных средств — лишь по милости и благодати Божьей? Бывают ли чудеса для тех, кто почти потерял человеческий облик, и для их родных? "Правда.Ру" продолжает публиковать рассказ женщины, которая некогда пришла за помощью к "батюшке, который помогает от пьянства", а потом сама вела "группу трезвости" при храме.

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Читайте начало

"Ушел с чувством непонятной легкости и радости, а ведь тащил себя сюда едва ли не за шиворот"; "Пришла домой, рассказала мужу, он был под впечатлением, обещал тоже прийти: "Интересно там у вас", — да что как-то никак"; "После первой среды целую неделю держался — не хотелось пить"; "Не знаю, что тут происходит, есть подозрение, что батюшка гипнозу подпускал. Вы — не знаю"…

Когда я сама пришла сюда в первый раз, мне вспомнилось ощущение, испытанное после первой поездки в Серпухов, к иконе Божией Матери "Неупиваемая Чаша". Что-то светлое и радостное коснулось меня, что-то, чему нет названия, что боишься расплескать. А еще я в тот первый день чуть не убежала с занятия: ждать надо было целый час, а лень. Меня удержал благообразный алтарник: "Не уходите, здесь такие чудеса, люди на глазах меняются". Мне хотелось верить. Очень. Я, вообще-то, верю в чудеса — куда без этого православной христианке. Но в такие — нет. Да чтоб еще на глазах.

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Возможно, в ответ на тот неблагочестивый скептицизм Господь послал мне удивительный подарок: за 11 лет пребывания в нашем необычном, известном на всю страну, благодаря работе со страждущими, приходе я видела столько чудес, что хоть издавай список отдельной книгой. У нас даже само слово "чудо", как ни прискорбно, стало почти что будничным. Мы привыкли к этому. Потому что иначе — никак. Иначе — смерть. Без чуда возрождения человеческой души останется страх, пустота, безысходный полет в пропасть. Это я тоже видела, к сожалению. Видела людей, которым нельзя было помочь, людей, которые не желали помощи — ни от Господа, ни от людей. В моем помяннике полторы странички заняты этими именами. Некоторых я даже как следует не знала, но они все равно родные, они — общники.

А чудеса!…

Вот идем на день рождения. Ехали на нескольких машинах, выходим целою компанией, в руках у одного из братьев — корзина с младенчиком. "Ой, кто же это? — я ахаю от неожиданности, давно не виделись, что-то пропустила. — Чья это?" — "Наша", — гордо отвечает брат.

Да, наша, вот еще пополнение в рядах "совсем пропащих". Сколько их народилось, этих "наших" детей (в одной семье целых пятеро!), сколько семей появилось и воссоединилось после страшных и болезненных разрывов. Была даже пара, лишенная родительских прав, — двух внуков сейчас нянчат. Люди получают хорошие работы, приобретают новые профессии, покупают дома в деревне и приличные квартиры, про машины я и не говорю: новичка от старожила обычно можно отличить по наличию или отсутствию автотранспорта. Мы меняемся, меняемся на глазах — такие вот чудеса.

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Впервые приходящие в наш деревенский храм на службу, обычно удивлялись: "Надо же, сколько у вас молодых мужчин, сколько семей с детишками!" Смотришь и думаешь: "Если бы вы знали историю каждой из этих семей, то удивились бы еще больше. Дивны дела твои, Господи". От людей, задумывающихся о создании приходской общины трезвости, порой можно слышать такое опасение: вдруг прихожане испугаются, вдруг выскажут недовольство. Как это отразится на климате в приходе? Самым благотворным образом. Члены общины трезвости становятся активными прихожанами, а порой и костяком самой церковной общины. "Закваской", — выразился игумен Мефодий (Кондратьев), занимающийся в синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению помощью наркозависимым.

Это люди, про которых нельзя сказать, что они "ни холодны, ни горячи". Они пришли в храм, когда их припекло по-настоящему, они пришли сюда, как в последнюю инстанцию, — когда других надежд уже не оставалось. Жизнь общины вращается вокруг храма, а прихожане постепенно обнаруживают, что приходская жизнь вращается вокруг общины трезвости. Община организует паломничества, субботники по ремонту храма, лесные праздники совместно с воскресной школой, концерты, выставки.

Среди пьяниц немало талантов — безусловно. Благодарность за исцеление естественна, как воздух. Главное — не спугнуть этот порыв, разглядеть эту искру Божию, быть тактичным, не давить, не форсировать события. И тогда вдобавок к случившимся с ними Божиим чудесам они сотворят свои, рукотворные. Впрочем, и так каждый из них — настоящее чудо. Достаточно только посмотреть ему в глаза и вспомнить эти глаза годика два назад. Да, еще сущая малость нужна — любить их. Они как дети, только очень уж непослушные и непресказуемые.

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Пять лет я вела занятия общины трезвости. За все это время — счастливое время жизни — не было двух одинаковых встреч. Я благодарю Бога за то, что дал мне, которая на людях могла от робости только шептать, а в лучшем случае молчать, которая с трудом находила общий язык с незнакомыми людьми и придерживалась кредо "не лезь никому в душу", шанс попробовать себя в новом для себя деле. Благом деле. Я не приведу тут цифр. Моей заслуги в том, что кто-то за эти пять лет бросил пить, курить или употреблять наркотики, практически нет. Без Божьей помощи я так и мялась бы в уголочке, боясь открыть рот, даже в роли ведущей. Без Божьей помощи, без церковной и нашей общей (у всех членов общины есть молитвенные списки) молитвы друг за друга не случилось бы чудес. Без Божьей помощи не научились бы мы любить друг друга и видеть в каждом приходящем новеньком (а новенькие наши обычно выглядят не слишком свежо) Человека, нуждающегося в помощи, нашей помощи.

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Темы вера икона приход чудеса община религия Церковь трезвость алкоголизм алкоголики православие
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