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Автор Юрий Носовский

Великий пост и советская диетология

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Наступил Великий пост — долгие шесть недель православным христианам придется строго воздерживаться от привычной еды. Особенно жесткие правила касаются первой недели поста и последней — предпасхальной Страстной. Но часто христиане слышат в свой адрес упреки со стороны неверующих родных и близких: мол, пост — один вред здоровью.

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Действительно, в атеистические времена СССР соответствующая литература была полна ужасающих данных о "страшном вреде постов как элементе религиозного мракобесия". В доказательство приводились, например, научные данные о том, что человеку необходимо в сутки около 80 граммов чистого белка — иначе его организм начнет "переваривать" ткани собственного организма. Приблизительно то же самое говорилось и об общей калорийности пищи.

Но когда среднестатистический гражданин СССР отвращал свой взор от заидеологизированных агиток общества "Знание", он обнаруживал любопытные вещи. В любой точке тогдашнего "общепита" по приказу "сверху" существовали так называемые "рыбные дни", в которые готовились только рыбные блюда. Как правило, это были вторник и четверг — видимо, в пику Церкви с ее постными средами и пятницами. Хотя, советские горе-атеисты все равно, возможно, сами того не зная, одновременно лили воду на мельницу другой религии — иудаизма. В ортодоксальных течениях которого принято поститься как раз во вторник и четверг.

Кроме того, несмотря на то что термин "пост" носил однозначно негативный смысловой оттенок — в Союзе очень даже неплохо развивалась отрасль медицины под названием "диетология". А ведь любая диета зиждется прежде всего на воздержании. То ли от определенного вида продуктов, то ли от излишней калорийности. Существовали и откровенно "постные" варианты, могущие дать "фору" многим уставным требованиям самых строгих святых отцов-пустынников. Подобно так называемым "разгрузочным дням" — в которые предписывалось питаться одними лишь яблоками, огурцами, арбузами и т. д. Заметим, что в те времена целью таких диет было отнюдь не следование стандартам красоты от голливудских "звезд" и супер-моделей, могущим довести до голодной смерти практикующих их несчастных дурочек — но именно реальная польза здоровью среднестатистических граждан.

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Почему же люди не должны питаться, "как организм требует"? В смысле: захотелось вкусненького — надо есть его до полной сытости, и так каждый день. Ответ на это можно найти в эволюционной биологии человечества. Возьмем, например, первобытное общество, представлявшее собой общины охотников. Хорошая добыча попадалась отнюдь не каждый день, охотиться на нее приходилось порой за несколько дневных переходов от стойбища. Естественно, в это время и сами охотники, и их семьи элементарно голодали, лишь слегка утоляя аппетит собранными ягодами-корешками.

Но вот удачливым кроманьонцам попадался какой-нибудь мамонт. Перенести его тушу к стойбищу целиком было физически невозможно — оставлять значительную часть ценного мяса просто жалко. Начинался пир — не отходя от места удачной охоты. Причем, люди знали на уровне подсознания — следующая удача может быть ой как не скоро. Потому и "отъедались от пуза", накапливая лишние калории в жировых запасах организма. Чтобы использовать их в период бескормицы.

Подобный пищевой стереотип существовал практически до наших дней, исключая разве что таковой для представителей самых богатых классов. И то, относительно — во время войн, блокад, массовых бедствий страдали все. И при прочих равных условиях выживали те, кто имел "социальные накопления" посерьезнее. Недаром идеалом женской красоты в XVII веке были "рубенсовские барышни" — весьма пышнотелые в противовес нынешним худющим "моделькам".

Ныне упомянутый механизм практически не работает. Жителям современных городов и даже сел уже не надо охотиться на мамонтов — достаточно сходить в ближайший продуктовый магазин. Где даже самые бедные могут обеспечить дневную норму калорий хотя бы хлебом-макаронами. Даже и особо переживать по поводу засухи или наводнения, грозящих погубить урожай на полях тоже — недостающие продукты можно закупить по импорту.

Но заложенный на генетическом уровне стереотип питания все равно продолжает действовать: "А вдруг завтра голод? Лучше наесться про запас". И наедаемся — при возможности самым вкусненьким. Которое, опять же согласно упомянутому стереотипу, как правило самое калорийное — жирное, сладкое и так далее. Только аппетит-то у нас вполне на уровне древних охотников, а трудозатраты — как у среднестатистического представителя "офисного планктона".

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Соответственно, все съеденное про запас уходит в "лишние килограммы". К сожалению, очень немногие пытаются их согнать дополнительными физическими нагрузками, фитнесом, или хотя бы прогулками на свежем воздухе. Остальные так и остаются с более или менее выраженным избыточным весом, а то и откровенным ожирением. Расплатой за которые рано или поздно становятся гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз (когда сосуды забиваются жировыми бляшками), инфаркты, инсульты…

Так что в чисто медицинском смысле православная практика постных дней (которые с учетом всех больших постов и среды-пятницы занимают порой больше полугода) является не просто терпимой — но и желательной. Главное — не стоит забывать, что пост — это не просто "диета для здоровья", а важный элемент духовного роста. Но эта тема для отдельного разговора.

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Темы вера пост СССР диета религия медицина здоровье православие Великий пост
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