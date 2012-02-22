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Автор Сергей Нестеров

Пепельная среда - врата покаяния

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Сегодня — начало Великого поста в Католической церкви, у англикан и ряда протестантских церквей. Этот день у западных христиан носит название Пепельной среды и аналогичен православному Чистому понедельнику. Согласно древней традиции, сегодня западные верующие, вступившие на путь к Пасхе, держат строгий пост и пеплом наносят на лоб знак креста…

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Для христиан всего мира дни Великого поста — период и грустный, и по-своему светлый. Люди как бы просыпаются от греховной спячки, отходят от повседневной суеты, засасывающей рутины. Уделяют больше времени молитве, общению с Богом и размышлениям о своей жизни.

Сразу перейти от обычных будней к тихим дням Великого поста нелегко. Поэтому практически в каждой христианской традиции существует своего рода переходный период, знаковые, символические дни, обозначающие время подготовки к Великому посту и его начала.

Сегодня — один из таких дней. Пепельная среда, первый день поста для христиан западной традиции. Этот день существует в календаре не только Католической церкви, но и у англикан и во многих протестантских сообществах (в частности, у лютеран). Первый день Великого поста у католиков — аналог Чистого понедельника в Православной церкви. Дата Пепельной среды твердо привязана к дате Пасхи и на 45 дней от нее отстает. Предшествует Пепельной среде так называемый "Жирный вторник", последний день веселий и карнавалов. Более удачное, хоть и менее известное название — "Покаянный день".

В Пепельную среду Католическая церковь рекомендует строгий пост — так же, как и в Страстную пятницу. Вообще, в современной Католической церкви пост и ограничение в пище — отнюдь не синонимы. Под постом понимается в первую очередь особое сосредоточение на внутренней духовной жизни, на покаянных размышлениях, на молитве, чтении Священного писания, делах милосердия. Это вовсе не идет вразрез с древней традицией; как писал еще святитель Иоанн Златоуст в IV веке, "ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления".

Но, вопреки расхожему мнению о полном забвении пищевых ограничений в "либеральном" западном христианстве, по канонам Католической церкви, каждую пятницу, кроме больших церковных праздников, мясо вкушать не рекомендуется. Это относится и к Пепельной среде; и даже постной едой насытиться можно лишь один раз за этот день.

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Название "Пепельная среда" говорит само за себя. Упоминание пепла отнюдь не случайно и не только символично — по традиции, в этот день принято или посыпать голову пеплом, или пеплом же наносить на лоб знак креста. Действо это совершается в храме священнослужителями. При этом произносятся или евангельские слова "Покайтесь и веруйте в Евангелие", или ветхозаветные, из Книги Бытия, первой книги Библии: "Помни, что ты прах и в прах возвратишься". В некоторых церквях принято еще в храме смывать этот пепел, как символ очищения от грехов, а в других — напротив, сохранять этот крест, как бы неся в мир знак своего покаяния.

В храмах в этот день священники облачаются в фиолетовые одежды (фиолетовый — цвет поста) и читается Евангелие от Луки, проповедь Иоанна Крестителя о покаянии. В средние века в Пепельную среду с амвонов храмов звучали анафемы в адрес нераскаявшихся грешников. Из-за этого, по свидетельствам современников, многие люди боялись подходить близко к храмам, опасаясь услышать персональную анафему. В наше толерантное время такое уже едва ли возможно, хотя в отдельных случаях, пожалуй, было бы вполне уместно и даже полезно.

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Первые упоминания о церковной практике возложения пепла на главу кающихся относятся к III-IV векам. А в требниках (богослужебных книгах) западной церкви Пепельная среда особо выделяется уже во время Папы Римского Григория Великого, общехристианского святого, жившего в VI веке. Повсеместной эта практика стала уже в X веке, а канонах церкви прочно закрепилась только в XIV. Одно из первых упоминаний об этом дне можно найти у англо-саксонского аббата Элфрика (955-1020 годы): "Мы читаем в книгах и Ветхого, и Нового Завета, что люди, каявшиеся в своих грехах, посыпали себя пеплом и облачали свои тела в рубище. Будем же совершать это немногое в начале нашего поста, посыпать наши головы пеплом в ознаменование того, что нам следует приносить покаяние в наших грехах в течение Великого поста".

Английский монах совершенно прав — посыпание себя пеплом в знак покаяния или скорби встречается уже на страницах самых древних книг Библии. "Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле", — говорит праведный Иов Многострадальный (Иов 42:6). "Сидят на земле безмолвно старцы дщери Сионовой, посыпали пеплом свои головы, препоясались вретищем; опустили к земле головы свои девы Иерусалимские", — читаем мы в знаменитом Плаче Иеремии.

Пепел, которым посыпают головы верующих в этот день, — особый. Он появляется после сжигания ветвей вербы или пальмы, которые освящались в Вербное (Пальмовое) воскресенье.

Пепел, конечно, только символизирует покаяние и не может заменить его само. Без живого, действенного покаяния никакие посыпания себя чем бы то ни было не будут иметь ни малейшего смысла — в этом вполне солидарны все христиане, независимо от практикуемых ими ритуалов. Некоторые протестанты даже вовсе отошли от обычая посыпать главу пеплом, сохранив, тем не менее, само название "Пепельная среда". Но их более традиционные собратья вполне резонно замечают, что ритуалы сложились не просто так и несут в себе определенный смысл. Человек — существо не только рациональное, он живет в пространстве символов. Уберите или измените символ — это так или иначе отразится на содержании.

Поэтому в наши дни, как и тысячу лет назад, в Пепельную среду священники и пасторы во многих странах мира посыпают пеплом головы своих прихожан. Московские храмы — не исключение. Сегодня католики, англикане, лютеране и некоторые другие христианские сообщества в Москве совершат этот красивый древний обряд, обращая мысли к покаянию о своих грехах, а сердца — к Богу.

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