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Автор Екатерина Савостьянова

Церковь и алкоголики: спасение утопающих

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Алкоголизм — страшная беда, коснувшаяся тысяч семей. Православная церковь не может не отзываться на горе людей, оказавшихся заложниками пагубной привычки, и на боль их близких, вынужденных день за днем смотреть, как родной человек убивает себя. Чем помогут в храме? "Правда.Ру" публикует рассказ женщины, которая некогда пришла за помощью к "батюшке, который помогает от пьянства", а потом сама вела "группу трезвости" при храме.

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Я сижу за огромным столом в нашей парадной трапезной. Она же библиотека, она же классная комната воскресной школы, она же место ночевки дежурного… Но нынче среда, "заповедный день". Сегодня здесь собрание приходской общины трезвости. И никто посторонний не рискнет подняться по скрипучей лестнице, разве что по очень большой надобности, или сам отец настоятель. Чужие здесь не ходят. Здесь наша территория и наше время. Мы так ревностно оберегаем их, ибо очень сокровенно то, что происходит здесь.

Здесь боль, здесь слезы, безысходность, и печаль, и редкая радость, и пьяный дух, и неуклюжие признания, порою же — открытия, от которых захватывает дух и мороз по коже. Здесь — жизнь. И Христос среди нас. Чужие здесь не ходят.

Я сама когда-то пришла "за советом к батюшке, который помогает от пьянства", а оказалось, что с бедой своей семейной надо ходить каждый год вот на эти занятия. Три года я была нема как рыба. Я слушала других, мужественно вываливающих на этот стол то, что не покажешь и родным. Остальные подключались к "разбору завалов". Вот тупиковая ситуация.

Вышла замуж по большой любви, тот оказался горьким пьяницей, со временем пристрастилась и она, жизни нет, работа и человеческий облик давно утрачен, что делать. Что тут сделаешь?… Час, второй, день, другой — группа обсуждает проблему несчастной женщины. Решающее слово всегда за батюшкой. Он подводит итоги в конце встречи, он мягко осаживает тех, кто слишком активно принимается учить жить и снабжать рекомендациями: "Мы всего лишь анализируем. Выбор за N, ей решать".

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Справедливо говорят, что среди пьяниц трудно найти дураков и бездарей, а члены их семей (так называемые "созависимые") по пережитому стрессу приравниваются к людям, прошедшим "горячие точки". Вот в каком избранном обществе я оказалась. И главное, беда на всех — одна. Батюшка однажды прямо так и сказал: "Вы все — богоизбранные люди". И после этих слов я, как на крыльях, летела в свой пропитанный водочными испарениями дом.

Но сегодня мне нельзя больше втягивать голову в плечи, молчать и работать одними лишь ушами. Передо мною 20 человек. Это моя группа. Такое мне дали послушание. Настоятель храма, который на протяжении десяти лет был бессменным ведущим нашей общины трезвости, решил поделить группу пополам и поставить во главе двух "добровольцев" — меня и еще одного молодого человека. Группа стала огромной — более 50 человек, которые усаживались вокруг стола в два ряда, на стулья, а также на всевозможные шкафчики, тумбочки, приступочки, ступеньки. Разумеется, в таком составе полноценное общение невозможно. А ведь выговориться нужно каждому. Каждый пришел со своей болью. Каждому есть что сказать тому, кому сегодня еще больнее. Сущность происходящего на наших встречах психологи называют диалогом.

Диалог — не просто разговор двоих, а в нашем случае нескольких десятков человек. Это общение, особым образом организованное. Общение в духи любви, сопереживания, сострадания, уважения и предельного внимания друг ко другу. Оно способно исцелять. В психотерапии существуют методы: сократовского диалога, диалогического собеседования, духовно ориентированного диалога (последний является сейчас самым популярным среди православных психологов-консультантов). Особенно ярко возможности такого исцеления общением можно видеть на примере людей, страдающих алкоголизмом.

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Психолог Борис Братусь пишет об основных чертах "алкогольной личности", а каждый, кто столкнулся с этой бедой, знает, какие изменения претерпевает человеческое естество в процессе многолетнего пьянства. Эти черты формируются в так называемой "алкогольной компании", которая становится для пьющего "эталонной группой". Лицемерие, лживость, безответственность, лень, привычка изворачиваться, отсутствие интереса к темам, не связанным с выпивкой, цинизм, грубый юмор, бахвальство тем, о чем и шепотом говорить стыдно… 

Вне этой компании жизнь кажется тусклой и бледной. Жизнь алкоголика все более напоминает существование в осажденном городе: он оказывается во враждебном окружении. Никто: ни семья, ни сослуживцы, ни трезвые друзья, — его не понимают. Мало того, со временем его начинают презирать, а то и ненавидеть. Анекдотическое "Ты меня уважаешь?" на самом деле исполнено глубокого смысла. Пьяница нуждается в признании себя нормальным, имеющим хоть какую-то ценность человеком, но все труднее и труднее становится ему, обвешанному ярлыками, долгами, сплетнями, болезнями, найти это.

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В приходской общине трезвости он должен, в идеале, найти новую эталонную группу, новый тип общения. Пусть он молчит пугливо, как автор этих строк, но он уже погружен в иную атмосферу, где царит предупредительность, любовь и то самое уважение, которое для него, казалось, осталось только в анекдотах. Никто не тянет из него истории его жизни. Хочешь — рассказывай, нет — молчи, ограничься именем. У большинства желание рассказать о своей судьбе рано или поздно появляется — чаще всего тогда, когда в группу приходит новый человек. Остальные видят, что своим рассказом могут помочь ему. А это уже начало диалога, начало любви, новых отношений и новой личности.

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Члены группы не знают заковыристых, придуманных психологами, философами и искусствоведами, слов, описывающих диалог: "вненаходимость", "доминанта на другом", "заслуженный собеседник", "майевтика", "духовное Я"… Да и ни к чему это. Главное — почувствовать дух такого общения, суметь воспроизводить его в своей семье, что особенно важно для созависимых, приходящих на занятия. "Почему он не слышит меня? Как достучаться?" — вопиют несчастные жены. Вас услышат только тогда, когда вы услышите его, то есть, когда между вами наладится диалог. Это не быстро, не просто, этому мы учимся в ходе диалога здесь, в общине.

Я еще почти ничего не знаю о психологических терминах и законах диалога. Просто я шесть лет уже дышала этой атмосферой нормальных человеческих отношений — и мне кажется, что нельзя жить иначе. Просто та женщина, что была в безвыходном тупике, сидит теперь рядом со мной и сияет счастьем. На ней красивое вязаное платье собственной работы, с парадным белым воротничком. Новая работа, новая квартира, одна и свободна!

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Мне пора начинать беседу. О чем она будет сегодня? Пока не знает никто. Двадцать пар глаз устремлено на меня. Для большинства сидящих здесь наш храм, наш приход давно уже стали родными. Здесь, в общине, под руководством священника, они с тем или иным успехом воцерковились. Люди-то приходят самые разные: кто с театральных подмостков, кто из канавы, а кто и из мест, не столь отдаленных. Случалось, что и с амвона приходили… Храм, молитва давно стали основными в их жизни. Из тех, кто сидит передо мной сегодня, новичков не более семи. Им нужна помощь группы, которой я постараюсь худо-бедно руководить. Хоть и страшно. С Божьей помощью.

С этого и начнем, пожалуй. Спрошу у новичков, какими были их первые впечатления от посещения общины…

Продолжение следует…

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Темы храм вера приход Церковь религия трезвость алкоголизм православие Неупиваемая Чаша житейские истории
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