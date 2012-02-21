Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Религия » Религии России
Православие Ислам Иудаизм Буддизм
Автор Дарья Сивашенкова

Канун Великого поста: покаяние без посредников

Религия » Религии России » Православие

Все ближе и ближе Великий пост — время воспоминания о своих грехах и покаяния. Вскоре в храмах выстроятся длинные очереди желающих покаяться. Но может быть, проще исповедоваться "напрямую Богу"? Разве покаяние обязательно должно быть при свидетеле? Можно ли раскаяться в грехах и получить прощение не приходя в церковь и не раскрывая душу священнику?

Канун Великого поста: покаяние без посредников. 400064.jpeg

Исповедь для воцерковленного христианина — привычное дело. Если есть опыт христианской жизни, если подходишь к причастию достаточно часто, то покаяние перед аналоем становится чем-то совершенно естественным. И чем-то таким же нужным, как регулярное обследование у врача. За тем лишь исключением, что врач может найти тебя полностью здоровым, а на исповеди, будь она сколь угодно частой, обязательно вспомнится какой-нибудь грех.

Но если христианин — новоначальный или еще только подходит к порогу Церкви, или попросту не очень-то образован и "подкован" в богословских темах, то исповедь может вызывать у него множество сомнений и недоумений. Один из самых популярных вопросов, которые часто задают никогда не бывавшие у исповеди, но считающие себя верующими люди — это "а зачем ходить на исповедь? Ведь я могу исповедоваться сам, дома, напрямую Богу".

Только почему-то опыт Церкви от самых первых дней свидетельствует не в пользу тех, кто исповедуется "один на один" с Господом. Еще святые апостолы писали, что христианам следует открывать грехи друг перед другом, а не в тайной молитве. "Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного", — писал в своем послании апостол Иаков, ставя молитвенное заступничество христиан друг за друга выше возможности "поговорить" с Богом наедине.

Читайте также: Канун поста: Страшный суд — Суд милости?

Но дело не только в совместной молитве. Есть и другая причина, по которой исповедь "непосредственно Богу" может оказаться если не совсем бесполезной для души, то куда менее полезной, чем могла бы. А может, увы, и вред нанести…

Что обычно подразумевается под исповедью "напрямую Богу"? Хорошо еще, если это действительно вставание на колени и покаянная молитва. Еще лучше — если к молитве из молитвенника, где приведены "среднестатистические" грехи без подробностей (чем они и удобны, едешь по этим строчкам, как на саночках, учитывая еще, что все написано на церковнославянском, а поди разбери, что на этом языке значит какое-нибудь мшелоимство) добавляются искренние перечисления своих согрешений и подлинное в них покаяние.

Хорошо, если это действительно обращение к Творцу и слезы перед Ним. В такой покаянной молитве есть и смысл, и толк. В конце концов, ежедневная исповедь "наедине с Богом" прямо-таки предписывается христианину, и в ежедневном молитвенном "правиле" она присутствует.

Но ведь зачастую речь идет совсем о другом, и "исповедь сразу Богу" ограничивается угрызением совести и неохотным признанием самому себе, что, кажется, был неправ. И никакого выхода за рамки собственного "я" нет в принципе. Бог в такой "исповеди" подразумевается как бы "по умолчанию" — мол, Он видел, что я в душе о чем-то совершенном пожалел — значит, я перед Ним раскаялся. Хотя человек к Богу не обращался, ни о чем Его не молил.

Никакого общения двух личностей при этом, никакого стремления к Богу, обращения к Нему о прощении и помощи в такой "молитве" нет. А по мнению "исповедника" Бог обязан чутко прислушиваться к каждому движению души, даже если это движение вовсе не в Его сторону, а так… само в себе… и засчитывать раскаяние, хоть бы оно заключалось в одной скользнувшей мысли "как-то я нехорошо поступил".

А ведь цель исповеди и покаяния — это не констатация факта "я был неправ". Собственно, это только первая ступень к покаянию, но далеко не его цель. А подлинное покаяние, обозначаемое греческим словом "метанойа" — "перемена мыслей", это — возрождение, воссоединение с Богом, сращение единства с Ним, разорванного грехом. Недаром говорится, что следует "принести плод покаяния" — признанием греха и даже отказом от него дело не ограничивается, следует сделать и нечто положительное, деятельно показать свою перемену.

Но даже в тех случаях, когда молитва — от души, сердечная, со слезами и воззваниями к Богу, и желанием переродиться, опасности можно не миновать. Дело в том, что молиться в пустоту очень сложно. Молиться, храня разум от представлений "воочию" своего Собеседника — очень трудно. Молитва, одновременно сосредоточенная на себе — в своей душе, в своих грехах — и при этом не создающая "образ Бога" внутри себя, к которому эта самая молитва и начинает обращаться — это очень, очень высокая молитва.

Умение не низводить Бога до какой-то картинки — трудное умение, не каждому дающееся (и уж точно не сразу). А ведь подобный самосотворенный "образ Бога в душе" — это не безопасно. Это не видимая икона, на которой можно упокоить взор, обращаясь к Первообразу. Худо начинается, когда этот созданный внутри себя мысленный образ начинает оживать. В прелесть (то есть, духовное заблуждение) можно впасть, и не видя наяву спускающийся с небес ангелов и Самого Господа во плоти. Обмануть самого себя можно очень потихоньку, разрешая созданной в себе картинке заместить Того, Кто Единственный должен принимать исповедь.

Читайте также: Что есть Бог — "нечто" или Личность?

Появляется искушение поверить в картинку внутри себя. Обращаться к тому Христу, Которого вообразил в своем сердце. И пусть Он прекрасен, и Лик Его сияет как солнце, а одеяния — белее белого снега, но к подлинному Христу воображаемая картинка отношения не имеет. Но сам не заметишь, как начнешь исповедоваться — не Богу. Как каяться начнешь — перед воображаемым. И ждать определенной реакции воображаемого Собеседника. И настраивать себя на нее. В зависимости от тяжести греха, глубины богопознания, да и просто собственного настроения. И вот в один день ты будешь "прощен", а в другой — грехи твои останутся с тобой. Только Бог тут будет ни при чем.

В зависимости от настроения "простить" или "обвинить" самого себя так заманчиво. И многие приписывают Богу свои мысли, даже не обратившись к Нему, то есть, попросту решив за Господа. "Я же понял, что был неправ (как вариант: я не мог по-другому, я был слаб) — и Он меня простил". Или наоборот: "Я такой страшный грешник, что Бог меня не слышит, и нет мне прощения во веки веков".

Да, в церкви у аналоя мы тоже исповедуемся Богу, а не священнику. Но здесь, во-первых, есть слушающий человек, обладающий огромным опытом бесед с кающимися — то есть, опасность впасть в мечтания разной степени мазохизма и себялюбия все-таки намного меньше. Во-вторых, священник — это человек, реально (по благодати священства) обладающий правом объявить отпущение грехов и поставить точку там, где "исповедующийся напрямую" человек будет долго-предолго копаться в себе, маясь угрызениями совести. Или наоборот: строго сказать, что простого признание греха — недостаточно. А, в-третьих, по слову апостола Иакова — священник — это свидетель покаяния и молитвенник за кающегося. Присутствие священника подтверждает твердость нашего решения отказаться от греха и готовность засвидетельствовать это перед Богом и людьми.

Порой можно услышать совсем уж детское возражение — мол "я стесняюсь исповедоваться перед священником, я уж лучше напрямую Богу". Но эта фраза в первую очередь свидетельствует о том, что возражающий совершенно не понимает, о чем говорит. Разве логично стесняться человека, такого же грешного и земного, как ты сам, но смело стоять перед Богом и не смущаться перед Его лицом?

На исповедь надо идти, как в травмпункт — ведь к врачу мы идем, не стесняясь самой страшной и уродской раны и не занимаясь самолечением. С тем же чувством следует прибегать и к аналою, чтобы исцелить изъязвленную грехом душу. Недаром священник, начиная исповедь, говорит пришедшим к нему: "внемли убо, понеже бо пришел еси во врачебницу, да не неисцелен отыдеши…" — то есть "вразумись же, что ты пришел в лечебницу не для того, чтобы выйти из нее неисцеленным…" И еще — помнить всегда, что Богу радостнее простить, чем нам — быть прощенными.

Встройте Новости религии от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Новости религии от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

Темы Бог вера грехи Церковь религия молитва Господь покаяние исповедь священник православие великий пост
Обсудить (1)
Актуальная аналитика
Азия
Корейская грамота: ориентируемся в сеульском метро
Кошки
Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее
Деревья и кустарники
Как защитить виноградник от вымерзания
Новости Все >
Гостиничный бизнес Петербурга шокирован запретом хостелов в жилых домах﻿
Запрет на хостелы в жилых домах не лишит туристов их "брони"﻿
Посольство РФ предложило провести день открытых дверей для британских спецслужб
СМИ: Ford рассматривает возможность закрытия двух заводов в России
В Черниговской области выпустили сгущенку в честь жен Бандеры и Шухевича
В МВД рассказали о возможности сбивать беспилотники с помощью орлов
РФ обучит китайских военных для второго полка С-400
На МКС почувствовали запах спирта после открытия люка в Dragon-2
Премьер Украины пообещал министрам принудительное лечение зависимости от соцсетей
Spiegel назвал IT-технологии главным экономическим успехом России
Читательский топ
Россия обнаружила у Америки запрещенное супермощное орудие
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Командир женского танкового экипажа ЛНР перешла на сторону ВСУ
Транзит газа через Украину сохранится еще два года - мнение
Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Россия обнаружила у Америки запрещенное супермощное орудие

По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.

Россия обнаружила у Америки запрещенное супермощное орудие
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Православие
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Военные новости
Командир женского танкового экипажа ЛНР перешла на сторону ВСУ
Военные новости
СМИ Германии дали оценку российской гиперзвуковой ракете "Циркон"
Общество
Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада

Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.

Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Глава МВД Украины рассказал о сотрудничестве СБУ с украинскими националистами
Общество
Стилист и певец Зверев вышел на протест к Кремлю в короне
Новости Украины
Соцсети высмеяли фото Порошенко с пятилитровой бутылью

Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.

Соцсети высмеяли фото Порошенко с пятилитровой бутылью
СМИ Германии дали оценку российской гиперзвуковой ракете "Циркон"
Военные новости
СМИ Германии дали оценку российской гиперзвуковой ракете "Циркон"
Общество
Стилист и певец Зверев вышел на протест к Кремлю в короне
Новости Узбекистана
Президент Узбекистана потребовал от полицейских похудеть
Любовь Степушова София захотела прагматичных отношений с Москвой Любовь Степушова Соломон Соловьев Рыбы, которые не признают своих ошибок - Гороскоп дня Соломон Соловьев Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 4 Владимир Губарев
Комментарии
Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией
Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией
В Черниговской области выпустили сгущенку в честь жен Бандеры и Шухевича
Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией
Посольство РФ предложило провести день открытых дверей для британских спецслужб
Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией
Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией
WWF обвинен в финансировании пыток и убийств браконьеров
В Совфеде предложили вернуть вытрезвители и сделать их платными
На улицы вернут ларьки без сигарет и алкоголя
WWF обвинен в финансировании пыток и убийств браконьеров
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями
Олигарх Коломойский рассказал об ожиданиях в случае победы Зеленского на выборах
Премьер Украины пообещал министрам принудительное лечение зависимости от соцсетей
Месть 90-х: России грозит депопуляция
В Черниговской области выпустили сгущенку в честь жен Бандеры и Шухевича
Командир женского танкового экипажа ЛНР перешла на сторону ВСУ
В Черниговской области выпустили сгущенку в честь жен Бандеры и Шухевича
Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией
Ученые сравнили, кто "полезнее" - свекровь или теща
История и современность Все >
Жанна Кальман - самый старый человек в мире
Жанна Кальман - самый старый человек в мире
Алена Полынь о будущем России
Алена Полынь о будущем России
В МВД рассказали о возможности сбивать беспилотники с помощью орлов
В МВД рассказали о возможности сбивать беспилотники с помощью орлов
РФ обучит китайских военных для второго полка С-400
РФ обучит китайских военных для второго полка С-400
Катастрофа истребителя Миг-29 вызвала дебаты в Польше
Катастрофа истребителя Миг-29 вызвала дебаты в Польше
Новые катера Росгвардии заступили на дежурство в Керчи
Новые катера Росгвардии заступили на дежурство в Керчи
Опубликованы первые фото китайских Су-35
Опубликованы первые фото китайских Су-35
Почему Николай II не смог уехать за границу после революции
Почему Николай II не смог уехать за границу после революции
Почему пулеметы "Максим" в России "записали" в артиллерию
Почему пулеметы "Максим" в России "записали" в артиллерию
Останутся ли русские в России к 2050 году
Останутся ли русские в России к 2050 году
Зачем социологи секретят опросы о Навальном и доверии Кремлю
Зачем социологи секретят опросы о Навальном и доверии Кремлю
Женское Все >
Кампанула- трогательное растение
Кампанула- трогательное растение
Секрет получения роскошного цветка: 12 необычных подкормок
Секрет получения роскошного цветка: 12 необычных подкормок
Кустарник, который цветет "снежками"
Кустарник, который цветет "снежками"
Как задобрить домового
Как задобрить домового
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
Лекарства от псориаза защитят и от сердечного приступа
Лекарства от псориаза защитят и от сердечного приступа
В России мужчины чаще всего умирают от сердечных заболеваний
В России мужчины чаще всего умирают от сердечных заболеваний
Кит Флинт решил продать дом
Кит Флинт решил продать дом
Принц Гарри "изменил" Меган с собакой
Вытрезвители сделают платными
Вытрезвители сделают платными
Эмбер Херт хотела отрезать палец Джонни Деппу
Эмбер Херт хотела отрезать палец Джонни Деппу
Лайфках на День Рождения
Лайфках на День Рождения
Рецепты вкусных блюд из авокадо
Рецепты вкусных блюд из авокадо
Грудное вскармливание спасает малыша от экземы
Грудное вскармливание спасает малыша от экземы
Мужское Все >
Интересный рецепт маринованной рыбы
Интересный рецепт маринованной рыбы
В Британии расширят люки для ожиревших подводников
В Британии расширят люки для ожиревших подводников
Ниши - необычный дизайнерский ход в оформлении интерьера
Ниши - необычный дизайнерский ход в оформлении интерьера
Четыре способа озеленения интерьера
Четыре способа озеленения интерьера
Пять красивых вьющихся цветов для украшения балкона
Пять красивых вьющихся цветов для украшения балкона
Необычный тренд в дизайне интерьера: Япония и Скандинавия
Необычный тренд в дизайне интерьера: Япония и Скандинавия
Практики ресурсосбережения у вас дома: учимся экономить
Практики ресурсосбережения у вас дома: учимся экономить
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Интересы
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Ватикан откроет засекреченные архивы по Холокосту
Ватикан откроет засекреченные архивы по Холокосту
Пудель: история породы, характер и уход
Пудель: история породы, характер и уход
Породы кошек, которые любят собак
Породы кошек, которые любят собак
Человек и собака: кто в доме хозяин?
Человек и собака: кто в доме хозяин?
Почему стоит завести домашнего питомца
Почему стоит завести домашнего питомца
Восемь мифов о собаках
Восемь мифов о собаках
Необычная орхидея будет показана на фестивале в Ботаническом саду МГУ
Необычная орхидея будет показана на фестивале в Ботаническом саду МГУ
Косатка показала биологу, что у нее во рту
Косатка показала биологу, что у нее во рту
Google исправил ошибку с изображением Крыма на картах
Google исправил ошибку с изображением Крыма на картах
После открытия люка из Dragon-2 на МКС хлынул поток ядовитых испарений
После открытия люка из Dragon-2 на МКС хлынул поток ядовитых испарений
Кухонный нож и связанные с ним приметы
Кухонный нож и связанные с ним приметы
К 2030 году количество пластика в океане увеличится в 2 раза
К 2030 году количество пластика в океане увеличится в 2 раза
Новые глазные капли позволят видеть в темноте
Новые глазные капли позволят видеть в темноте
Какие подарки не хотят получать женщины на 8 Марта
Какие подарки не хотят получать женщины на 8 Марта
Прибалтика
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает

В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащ﻿итник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.

Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Южная Америка
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Южная Америка
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Южная Америка
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Новости Белоруссии
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Дальний Восток
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Венесуэльцы решили защищать социализм
Южная Америка
Венесуэльцы решили защищать социализм
Россия в зеркале казахстанской революции
Бывший СССР
Россия в зеркале казахстанской революции
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ