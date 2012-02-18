Матерь Божия - Спасительница погибающих

Один из самых тяжких человеческих грехов, в то же время и самых мучительных — это отчаяние, ввергающее душу в состояние безнадежности, когда человеку кажется, что он погиб безвозвратно. Когда приближающаяся беда представляется неотвратимой, или совершенный грех так велик, что кажется — прощения уже не будет… Но надежда остается всегда, потому что есть Та, Кто с горячей любовью молится о нас о всех, даже о самых пропащих, отводя беду от стоящих на краю пропасти. Об этом нам ярко свидетельствует история почитания икон Божией Матери с красноречивым названием "Взыскание погибших".

Нам неизвестно ничего о первообразе, мы знаем лишь, что списков иконы с таким названием — несколько, и прославились они на Руси, чей народ воспринял в сердце это трогательное и в то же время исполненное силы наименование.

Впервые же такое обращение к Пресвятой Богородице встречается в повести "О покаянии Феофила, эконома церковного, во граде Адане" (VII век) Феофил Кающийся, известен также как Феофил Киликийский, — святой Католической Церкви. На Руси повесть "О покаянии Феофила" была включена в Четьи Минеи святителя Димитрия Ростовского. По преданию, Феофил был экономом епископа Аданы, а по смерти последнего единогласно был избран на епископскую кафедру.

Но Феофил, проявив смирение, отказался от сана в пользу другого человека. Тот однако же отплатил ему злом за добро, несправедливо лишив Феофила должности эконома. Феофил настолько был разочарован и расстроен, что впал в отчаяние. Повесть повествует о том, что он связался с самим сатаной и запродал дьяволу душу, подписав кровью договор с ним. И тем не менее, годы спустя пришло раскаяние, Феофил принялся поститься и усердно молить Божию Матерь о прощении. После его долгих усердных молитв сама Богородица явилась кающемуся грешнику. Она ходатайствовала перед Богом о прощении тяжелейшего согрешения Феофила, и тот получил отпущение грехов. Впоследствии он вел достойную христианскую жизнь и достиг высокого духовного совершенства.

На Руси эта апокрифическая история была известна с семнадцатого века. Именно в ее русском варианте Феофил в молитве к Божией Матери именует Царицу Небесную "Взысканием погибших". Но перед каким именно образом Пресвятой Девы молился грешник, нам неизвестно. Тем не менее, такое именование Пресвятой Богородицы, как последней, но вернейшей надежды на спасение уже почти отчаявшегося человека, было воспринято тепло и сердечно русским народом.

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В восемнадцатом веке несколько образов под таким названием прославились чудесами. Известная икона "Взыскание погибших" находилась в Георгиевском храме города Болхова Орловской губернии. Однажды крестьянин Федот Алексеевич Обухов, прихожанин храма села Бор (Калужская губерния), сбился с пути, застигнутый в дороге страшной вьюгой. Его выбившаяся из сил лошадь остановилась у непроходимого оврага, и помощи ждать было неоткуда. Понимая, что замерзает, обессилевший Федот Обухов взмолился Пресвятой Богородице. Он дал обет заказать список с Ее иконы "Взыскание погибших" из церкви Болхова для храма села Бор, в который он и раньше по возможности жертвовал иконы и утварь, поскольку храм был беден. И Пресвятая Богородица откликнулась на горячую молитву погибающего крестьянина. То, что произошло потом, нельзя назвать иначе, чем чудом.

В находящемся неподалеку селении один крестьянин вдруг услышал за окном голос, произнесший: "Возьмите!". Выйдя из дома, он увидел привязанную лошадь, а в санях своего приятеля Обухова, почти совсем замерзшего. Федота немедленно внесли в дом и оказали помощь. Так Обухов, находящийся уже на волоске от смерти, был спасен. Выздоровев, он немедленно приступил к выполнению своего обещания и заказал список иконы "Взыскание погибших" для своей небогатой церкви.

Случай этот стал известен, у новой иконы появилось немало почитателей, и в конце концов на их щедрые пожертвования в селе Бор был выстроен прекрасный каменный храм вместо скромной церкви.

Строительству этого храма предшествовал необыкновенный эпизод. Два соседа-помещика никак не могли договориться между собой, на чьей земле будет возведена новая церковь. Спор их был разрешен довольно неожиданно. Староста храма, благочестивый человек, видел сон: из старого храма он вынес икону "Взыскание погибших" и поставил ее на новом храме на месте, на которое указал голос во сне, возвестивший: "Здесь Мне будет место". А затем прибыл указ из Синода — в нем повелевалось строить храм именно на том месте, что увидел во сне староста.

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Борская икона "Взыскание погибших" и списки, сделанные с нее, были довольно большого размера — более двух метров высотой, а в ширину — почти полтора метра. В верхней части образа изображали Крещение Христово — в память того, что именно в этот праздник крестьянин Федот Обухов был спасен от смерти Пречистой Девой. Пресвятая Богородица изображалась в половину роста, Богомладенец — стоящим, соприкасающимся с Пречистой Матерью ланитами.

Эта икона, написанная в благодарность за чудо спасения, и сама прославилась чудесами — в таких ситуациях, когда люди приходили в отчаяние, не зная, откуда ожидать помощи. Широко известен случай 1871 года — тогда в соседнем с Бором Серпухове свирепствовала жестокая эпидемия холеры. По просьбе рабочих мануфактурной фабрики Коншина и других жителей чудотворная икона "Взыскание погибших" была принесена в Серпухов и обнесена вокруг него крестным ходом. Эпидемия холеры прекратилась. В то время в Серпухове жил подросток, страдающий тяжелыми недугами — он не мог ходить и говорить. Но, увидев икону, он вдруг произнес: "Вот Взыскание погибших", и тут же встал на ноги.

В 1892 году по молитвам к чудотворной иконе жители Серпухова вновь избавились от эпидемии азиатской холеры. С этого времени из Бора в Серпухов ежегодно шествовал торжественный крестный ход с чудотворным образом "Взыскание погибших", и так было до тех пор, пока при советской власти храм в Боре не был разрушен. Святая икона исчезла. Но никуда не исчезло ее почитание — верующие жители Серпухова все так же чтили списки с чудотворного образа "Взыскание погибших".

Традиция совершать крестные ходы с 23 июля по 23 августа во все монастыри и храмы города Серпухова была восстановлена в 2002 году. Местночтимый список иконы Божией Матери "Взыскание погибших", с которым проводятся эти крестные ходы, ныне находится в Никольском соборе Серпухова.

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До настоящего времени сохранились несколько древних списков с образа Пресвятой Богородицы "Взыскание погибших". Наиболее известные из них находятся в Москве — в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, в Санкт-Петербурге — в Покровском храме в Мариенбурге, в Самаре — в Покровском кафедральном соборе.

В московский храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке образ был перенесен из церкви Рождества Христова в Палашевском переулке. Известно, что последний владелец этой чудотворной иконы овдовел, оказался на пороге полной нищеты и был даже близок к самоубийству. Но в таком тяжелом духовном состоянии он нашел в себе силы от всего сердца помолиться Пречистой Деве — Она услышала его и спасла от отчаяния. Превосходным образом устроилась судьба трех его дочерей. Считая себя недостойным иметь в своем доме чудотворную икону, владелец передал ее в храм Рождества Христова в Палашах.

В Самарском Покровском кафедральном соборе находится чудотворная икона "Взыскание погибших", которая до революции пребывала в Раковском Свято-Троицком женском монастыре Самарской губернии. Точным списком с этой иконы является образ "Взыскание погибших", ныне находящийся в Покровском храме Мариенбурга. Из надписи на иконе известно, что она "сооружена" 31 октября 1888 года усердием настоятельницы Свято-Троицкого Раковского монастыря игумении Анатолии с сестрами в память чудесного избавления императора Александра III и его семьи "от опасности при крушении поезда" (17 окт. 1888 г. близ ст. Борки). В советское время чтимый образ использовали в качестве настила пешеходного моста в Гатчине. В 1950-е годы кто-то из прохожих случайно заметил икону. В 1994 году от вновь обретенного образа было зафиксировано мироточение.

История же образа из Раковского монастыря, с которого был сделан этот список, начинается в 1666 году, когда саратовскому воеводе Кадышеву была явлена чудотворная икона "Взыскание погибших", приплывшая по Волге. Она стала родовой реликвией рода Кадышевых. В наследство от бабушки получила чудесный образ одна из представительниц этого рода — Анна Ивановна, которая после смерти супруга решила посвятить свою жизнь Богу. По всей России собирала она пожертвования для основания Раковского Свято-Троицкого женского монастыря, возя при этом с собою чудотворную икону. В 1862 году Анна Ивановна стала первой настоятельницей новой обители, куда и передала икону "Взыскание погибших".

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Одна из сестер Раковской обители М. В. Тиханова, сопровождавшая Кадышеву во время ее пребывания в Санкт-Петербурге, свидетельствовала о том, как после водосвятного молебна перед образом "Взыскание погибших" исцелился одиннадцатилетний сын графа Шереметева. После чего чудотворной иконой заинтересовался святитель Московский Филарет (Дроздов).

На поклонение чудесному образу Богородицы в Раковский монастырь приходили верующие со всей Самарской губернии. В монастырской летописи хранилось немало удивительных свидетельств — за период с 1862 по 1900 год засвидетельствовано около сорока чудес: исцелений бесноватых, немых, слепых, случаев помощи Божией Матери при засухе, нашествии саранчи. Так, например, молитва перед чудотворным образом "Взыскание погибших" из Раковского монастыря помогла в 1896 году пятидесятивосьмилетнему крестьянину Алексею Казакову, долго страдавшему от мучительного нарыва на лице и от сильных болей. После горячей молитвы к Пресвятой Деве почти отчаявшийся человек получил полное исцеление.

Местночтимые образы чудотворной иконы прославили себя и в других уголках России. Древняя икона "Взыскание погибших" находилась в селе Малижине Богодуховского уезда Харьковской губернии. Обретенная, по преданию, около 1770 года, она трижды избавляла окрестности от холеры.

Тяжелые испытания порой выпадают на долю людей, но страдает ли тело или душа, Пресвятая Богородица не оставляет тех, кто прибегает к Ней во время бедствий, в минуты отчаяния. Даже в самом бедственном положении человек не может считать себя никому не нужным, погибшим, потерянным — ведь есть у нас наша общая Мать, Пресвятая Дева Мария, Пречистая Богородица — Взыскание погибших.