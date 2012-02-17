Великая поминальная суббота: как помочь ушедшим?

2 марта Церковь отмечает Вселенскую поминальную субботу. Согласно церковному уставу, в этот день верующим перед началом Великого Поста в последний раз разрешается вкушать мясо. Затем начнется Масленица, во время которой в среду и пятницу традиционного поста нет, но употреблять из скоромной пищи можно только молочные продукты и яйца.

Как все праздники, привязанные к Великому Посту, Вселенская поминальная суббота не имеет единственной даты, но движется по календарю в зависимости от расположения в нем Светлого Воскресения Христова.Разумеется, главной причиной появления специального поминального дня в мясопустную седмицу стало отнюдь не содержание православного меню. Просто в воскресенье этой седмицы Церковь вспоминает Страшный суд Христов, и день накануне логично посвятить молитвам за усопших.

Традиция такого поминовения идет с незапамятных времен. Пожалуй, нет ни одного народа на Земле, который бы не имел традиции почитания памяти предков. Уклоняющиеся от этого люди покрывались заслуженным презрением сограждан. Например, в древнем Риме отличие уважаемых "патрициев" от презренных "плебеев" заключалось отнюдь не в размере богатства или общественного влияния — среди обоих групп были и богачи, и бедняки. Просто патриции помнили свою родословную на много поколений назад, а плебеи были теми, о которых говорят "без роду, без племени".

Упоминание о молитвах за усопших можно найти в Ветхом Завете. Вообще, церковное учение исходит из того, что "у Бога все живы". Но что происходит там, за гробом? Все описания загробной жизни по определению носят весьма условный и символический характер. Если уж даже апостол Павел, перу которого принадлежит большая часть Книг Нового Завета, не мог найти подходящих слов для описания всей красоты "третьего неба", куда был взят Богом во время еще земной жизни, то что говорить об остальных.

"Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что уготовил Бог любящим Его", — восхищенно писал апостол Павел в Послании коринфянам. Но, к сожалению, кроме небесных красот переходящего в загробную жизнь могут ожидать и другие, куда более малоприятные моменты. На тему адских мучений написано горы литературы, но, как и в случае с "райскими садами", это не более, чем слабенькая попытка хоть как-то отобразить "в чувственном виде" реальность преисподней.

Не меньше мнений и относительно того, что лежит в основе как загробных мук, так и загробного блаженства. Если опять же, отбросить попытки отобразить духовные предметы грубо-материальными аналогиями, то можно сказать, что посмертное состояние человеческой души определяется желанием и способностью воспринять Божественную Любовь. И, если последняя воспринимается — это и есть райское блаженство, если нет — то…

Важно заметить, что, согласно христианскому вероучению, человек может совершенствоваться на своем пути к Богу лишь во время земной жизни. Принося деятельные плоды покаяния: сея вокруг себя добро и любовь в меру своих сил, тем самым и подготавливая себя для Вечности. Ведь, по словам самого Христа: "В чем застану — в том и сужу". Но многие ли из нас действительно готовы в любой момент встать на Его Суд?

Можно сказать, что Учителя Церкви были не только оптимистами, но и реалистами. Великий Отпуст, заключительные слова священника после Божественной Литургии вселяют в собравшихся надежду: "Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистые своей Матери … помилует и спасет нас, яко Един Благ и человеколюбец".

С другой стороны, в словах заупокойной службы исповедывается в отношении к Господу: "Ты бо един еси, кроме всякого греха" — и горько констатируется "несть бо человека, иже поживет и не согрешит". И принесенное на исповеди покаяние далеко не всегда подтверждается соответствующими делами. Особенно — когда на них уже просто нет ни сил, ни времени перед наступающим концом…Тем более, что в современной жизни даже перед ее окончанием у многих недостает времени и желания приобщиться к Таинствам Церкви.

Живущим на Земле неведомы суды Божьи и судьбы перешедших в иную жизнь. Доподлинно известно лишь о загробной участи святых, которых Бог прославляет через нетление их мощей, подачу через них чудотворений, исцелений и другие чудеса. Но ведь далеко не все святые прославлены поименно. Недаром земная Церковь отмечает День Всех Святых, понимая, что ей открыты далеко не все знания о небесной канцелярии. В тоже время верующие знают и о том, что какая-то часть умерших может и страдать, не имея возможности предпринять хоть что-то для улучшения своей участи.

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Помогать ушедшим — удел оставшихся в живых, и каждый христианин считает своей прямой обязанностью молиться за умерших близких. Но общее церковное поминовение обладает еще большей, по сравнению с обычными поминками, благотворной силой для усопших. Ведь за него молится вся Церковь — живущие и перешедшие в Вечную Жизнь святые.

А священник на Проскомидии, вынимая частички из принесенных прихожанами просфор, погружает их в Чашу с Кровью и Телом Христовым, делая поминаемых как бы соучастниками Бескровной Жертвы Спасителя. Подобно "разбойнику благоразумному", хотя и распятого рядом с Христом за грехи, но смиренно исповедавшего их и попросившего — "помяни мя, Господи, во Царствии твоем". И получившему на это ответ: "Ныне же будешь со Мною в раю".

Сугубое поминание умерших в субботние дни связано с одной, главной или же Великой Субботой, следующей за Великой Пятницей — днем распятия Христа. Именно эта Суббота, когда Господь был во гробе, навеки стала фундаментом любой заупокойной службы. По преданию, в этот день распятый Христос сошел во ад и по словам апостола Петра "духам, находящимся в темнице проповедывал".

Церковь же описывает это событие еще более торжественно. Особенно в воскресном тропаре Второго Гласа: "Егда снизшел еси к смерти, Животе Бессмертне — тогда ад сокрушил еси блистанием Божества". В одном из церковных песнопений поется, что после схождения Христа во ад "ад опустел" — души почти всех находившихся в нем, просвещенные светом Благой Вести, вышли вслед за Спасителем на свободу, к небесному блаженству.

Так что, в поминальную субботу христиане уповают на то, что Христос еще и еще раз будет сходить во ад — на этот раз индивидуальный, отдельной человеческой души, не имеющей силы самой избавиться от мрака богооставленности. И, по молитвам любящих ее, усиленных молитвами всей Церкви, озарит эту душу светом Своего Воскресения.

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Конечно, чисто теоретически можно сказать: "А зачем мне ходить в храм молиться "за упокой" самому — ведь для этого ж есть "профессионалы", священнослужители и регулярно посещающие богослужения верующие?" Но такая логика сродни сомнительному резону: "А зачем мне самому ухаживать за больными или престарелыми родителями — ведь в больнице или "доме престарелых" есть же специальный обслуживающий персонал?"

В земные храмы ходят и служат в них обычные люди. И одинаково горячо молиться "за всех и за вся", с одинаковым чувством произносить абстрактные имена поминаемых, получается далеко не у всех. А ведь именно эта молитва, усиленная Божьей помощью, должна дойти до души усопшего, став "проводником" куда более сильной спасающей благодати. На такую искреннюю просьбу способны, и то, далеко не всегда, лишь искренне любившие умершего при жизни.

Конечно, не стоит ограничиваться в своих попытках оказать любовь своим усопшим сродникам лишь несколькими поминальными днями в году. В повседневной жизни человек может выказывать свою любовь, творя добро — за себя и за тех, кто уже перешел в вечность.

В заключении перечислим чисто "технические моменты" богослужения в Поминальную субботу. Итак, в пятницу вечером начинается вечернее богослужение. После него часто служится великая Панихида, на которую верующие приносят печенье, конфеты, вино, другие продукты — а также подают священнику записочки (обычно с деньгами — тоже разновидностью пожертвования) с именами поминаемых.

Поминать, разумеется, можно и нужно не только родных, но и всех знаемых усопших. После окончания панихиды продукты могут разбираться и раздаваться — как собравшимся в храме, так и вне его, лучше незнакомым людям, тем же нищим. А могут и оставляться — тогда большая часть из них обычно тоже разносится священнослужителями по больницам, детским домам и другим местам, где находятся люди, обделенные любовью и утешением.

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Утром в саму субботу начинается Литургия. Специально "поминальных Литургий" не существует — как раз наоборот, за упокой не поминают, скажем, на Пасхальном богослужении Так что записки и просфоры в поминальную субботу, в принципе, можно подавать и за здравие — но с учетом специфики дня особое значение верующими обращается на "заупокойную" сторону богослужения. После Литургии, как правило, тоже служится панихида. Порядок во время ее проведения — как и на вечерней службе.

Правда, отдельные моменты заупокойных служб в разных храмах могут и отличаться в незначительных деталях. Например, панихиду могут служить только утром, ее Чинопоследование может изменяться (обычно, в сторону сокращения — чтобы не слишком утомлять прихожан) и так далее. Но все это ничуть не умаляет главного значения Поминальной субботы — соединения в молитве и любви живых и усопших верующих, в надежде соединиться уже навсегда в месте, "идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная…"