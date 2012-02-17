Масленица: ледяная девочка и красивая баба

Масленица — любимый в народе праздник, длящийся целую неделю. Это яркая иллюстрация того, как на Руси изменялись в народном сознании языческие празднования, становясь неотъемлемой частью православного церковного календаря. Масленица обладает своим собственным, ни с чем не сравнимым духом и колоритом. И мы снова в этом убеждаемся: с 4 по 10 марта Россия гуляет Масленичную неделю.

Масленица (в дореволюционной орфографии название часто писалось как Масляница) издревле ассоциировалась с проводами зимы и встречей весны, ожиданием тепла и солнца. Существует мнение, что в языческой Руси дата праздника была связана с днем весеннего солнцеворота, а со временем, с принятием христианства, стала предварять Великий пост — и, таким образом, время праздничной недели стало зависеть от начала поста. Так или иначе основные приметы старого праздника остались неизменны: блины, гуляния, обильное угощение и безудержное веселье.

За столетия существования праздника, что-то менялось, что-то оставалось в прошлом, а какие-то элементы гуляний, напротив, появившись раз-другой, становились традиционными. Неизменным всегда оставалось только имя: Масленица. Есть несколько версий возникновения этого названия. Первая, конечно же, связана с тем, что главный атрибут праздника — это румяные масленые блины.

Вторая обусловлена церковным календарем, а именно приближением Великого поста, за неделю до которого наступает мясопустная неделя. В эти дни уже запрещено употреблять в пищу мясо, а вот масло и молоко составляют основной рацион (в пользу этого рассуждения указывает так же часто употребляемое название "Сырная неделя"). что на праздничной неделе по церковному календарю в преддверии Великого поста уже нельзя потреблять мясо, а вот масло и молоко как раз и является основным рационом этих дней (в пользу этого рассуждения указывает так же часто употребляемое название "Сырная неделя"). Есть версия, что ритуалы, которые проводили в этот праздник наши предки, были призваны "умаслить" солнышко, пригласить его светить ярче и дольше, отсюда и название.

И нельзя забыть о прекрасной легенде: Масленица родилась на далеком-далеком Севере, ее отцом был Мороз. Однажды, когда хрупкая и изящная ледяная девочка Масленица как обычно пряталась за высокими холодными сугробами, ее заметили люди и позвали к себе: и обогреться, и помочь умерить холода.

И Масленица пришла на этот зов, но не тоненькой девочкой, а здоровой и красивой бабой, с румяными и жирными от масла щеками, с заливистым хохотом и коварными глазами. Она схватила людей за руки, пустилась с ними в пляс и заставила на целую неделю забыть о холодной и неуютной зиме.

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Главные атрибуты праздника — сожжение чучела Масленицы, блины и кулачные бои — достались нам в наследство от предков-язычников, при этом если сожжение чучела и кулачные бои стали просто забавой, утратив изначальный ритуальный, обрядовый смысл, то масленичные блины по-прежнему несут в себе смысл поминания усопших. Тем более, что накануне Масленицы Церковью установлен особый день поминовения ушедших — родительская суббота.

Принятие на Руси христианства никоим образом не сказалось на разгулье праздника — тут и обязательные катания с гор, и уже упомянутые кулачные бои, и обширное застолье, и смотры молодых, и веселые балаганные представления, главным и любимым героем которых был неунывающий кукольный Петрушка. Народ ласково называл Масленицу: тут тебе и "касаточка", и "сахарные уста", и "целовальница", и "объедуха", и "прожорная неделя", и "боярыня Масленица". Упорядоченным народными названиями обладали и все дни масляной недели:

Понедельник, конечно же, был встречей праздника. В этот день начинали печь блины, сооружали чучело Масленицы, которое потом возили на санях по окрестным дворам.

Вторник — заигрыш. Двоякий смысл названия: с одной стороны, в этот день проходили смотрины невест, молодые люди приглашали девушек кататься с гор, смотреть гулянья. С другой — именно вторнику принадлежит зазывание Масленицы, заигрывание с ней, отчет о полной готовности с головой окунуться в празднование: "У нас горы снежные готовы и блины напечены — добро пожаловать!".

Среда носит название "лакомки", в этот день тещи потчевали своих пришедших в гости зятьев собственноручно приготовленными блинами. Народная приговорка "к теще на блины" имеет свои корни именно в этой традиции.

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Четверг-разгуляй, или Разгульный четверток, знаменовал собой начало Широкой Масленицы. Если до этого дня еще были позволительны какие-то домашние дела и заботы, то с четверга всем надлежало без оглядки окунуться в празднование. Самыми главными действиями четверга были кулачные бои, а так же штурм и последующее взятие снежного городка, без чего не могла обойтись ни одна Масленица даже в самой захудалой деревушке.

В пятницу тещи наносили зятьям ответный визит, отсюда и название: тещины вечерки. Блины на этот раз были заботой дочерей, хозяек дома.

Суббота была отдана на откуп молодым родственникам: золовкины посиделки. В этот день молодые невестки приглашали к себе золовок и других родственников со стороны мужа. Для компании незамужней золовке хозяйка приглашала своих безмужних подружек, но если родственница уже была замужем, то и подруг следовало выбирать семейных. Невестка обязательно должна была одарить свою гостью подарком.

Воскресенье носит названия Проводы, а в христианской традиции — Прощеное Воскресенье.

Первое название воскресного дня Масленой недели напрямую связано с Масленицей: прощались с зимой, но так же провожали и веселую Масленицу, сжигали ее чучело, которое называли Мареной. Чучело везли на масленичном поезде, который иногда состоял из целой сотни лошадей. В костре вместе с чучелом сжигали поминальную еду — лепешки, блины, яйца. В некоторых областях России проводы Масленицы заканчивались не просто сожжением чучела, но и ритуалом его погребения. В каких-то местах проводы были просто пародией на похоронный процесс.

На вечерней службе в церкви в этот день все люди просят друг у друга прощения за все случайные и сознательные обиды, которые они друг другу причинили. Отсюда и название — Прощеное воскресенье. Этот обычай во все времена поражал приезжих иностранцев так же сильно, как до того впечатлял их размах праздника.

Вот что с изумлением пишет об этом в начале XVII века француз Маржерет: "Ходят навещать друг друга, обмениваясь поцелуями, поклонами и прося прощения друг у друга, если обидели словами или поступками; даже встречаясь на улице, хотя бы прежде никогда не видели друг друга, целуются, говоря: "Простите меня, прошу вас". На что отвечают: "Бог вас простит, и меня простите тоже". Простив все обиды, испросив за все прощения, можно входить в Великий пост, чтобы потом радостно встретить главный православный Праздник — Пасху.

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И здесь не лишним будет вспомнить, какие нововведения пытался придать масленичному празднеству Петр I — именно в ходе его борьбы со старыми устоям, заезжие иностранцы с удивлением наблюдали "всешутейший и всепьянейший собор", в шутовском виде изображавший церковных иерархов. Однако не только такими нелицеприятными шутками славилась Масленица при Петре: в 1722 году царь устроил необычайное масленичное шествие: по московским улицам проехал русский флот — яхты, лодки и корабли тянули на телегах.

Несмотря на то, что в нашем сознании Масленица накрепко связана с древнерусскими традициями, похожие празднования существуют и в Европе. Точно так же, как и православные, католики вовсю гуляют неделю перед Великим Постом. Самое яркое событие "католической Масленицы" — венецианский карнавал, (слово "карнавал" в переводе с итальянского означает "говядина, прощай!") настоящее веселое праздничное сумасшествие. И, если после Прощеного воскресения у православных наступает первый день Великого Поста — Чистый понедельник, то католики, отгуляв Масленицу, начинают длинный путь к Пасхе с Пепельной среды…