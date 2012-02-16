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Автор Дарья Сивашенкова

Суеверия в церкви: во что не надо верить

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Христианская вера и суеверия совершенно противоположные друг другу понятия. Верующий христианин не обращает внимания на черных кошек, женщин с пустыми ведрами, не боится передать вещь через порог и не стучит по дереву. Но натура человеческая неисправима: даже в церквях обитают суеверия. Мы предлагаем вашему вниманию подборку забавных примет, в которые православному человеку верить не стоит.

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Свобода, провозглашенная и дарованная человеку христианством, не каждому оказывается по плечу. Сколько ни учит Библия, что нехорошо христианину веровать во всякие суеверные глупости, сколько ни объясняет, что верующему подобает уповать лишь на волю Божью — натура человеческая не меняется. И суеверия живут и процветают — даже в храмах. Кому не приходилось слышать от чрезмерно "воцерковленных" прихожан и прихожанок, что свечку-де нельзя ставить и передавать левой рукой и нельзя ходить между подсвечником и иконой — "а то боженька обидится".

Что такое суеверие? Не более, чем попытка "зафиксировать" и подчинить себе некий невидимый "духовный" закон, найти прямую и однозначную связь между тем, что происходит сейчас, и будущим. Ведь коли связь найдена — следовательно, можно управлять и контролировать то, что случится в грядущем. Уповать на непостижимую и необъяснимую волю Божью куда сложнее. Проще уж точно знать, что встретить черную кошку — к несчастью, а просыпать соль — к ссоре. То-то хорошо: вроде как не ты виноват, что невежливо поговорил с родным человеком, а просто судьба такая: соль просыпалась. Или зеркало разбилось.

Но считать себя христианином при этом все-таки хочется. Вот и рождаются странные суеверия, слегка "облагороженные" христианским и церковным колоритом и из-за этого имеющие "благочестивый" вид. Так во что же зачастую веруют наши братья и сестры? Попробуем привести примеры, прокомментировать и заодно попытаться понять: откуда растут ноги у "церковных суеверий".

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В православном храме очень сильная энергетика и поэтому женщине обязательно надо быть в платке, иначе передоз может случиться. Мужики-то народ сильный — справятся, а вот женщине лучше предохраниться. — вот так пытаются люди, не читавшие Священное писание, "объяснить" покрытые женские головы. Странно, что не предлагают сразу свинцовыми ковриками укрыться. А ведь на самом деле о платках для женщин писал апостол Павел, уточняя при этом, что покрывать головы должны не все, а только замужние дамы. Платок имеет непосредственное отношение к взаимоотношениям внутри семьи:

"Муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов", — писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, совершенно не представляя, что спустя несколько тысяч лет его слова "перетолмачат" на "энергетический новояз".

Но "передоз энергетики" — еще не худшее, что может случиться с женщиной в храме. Опасность подстерегает практически всюду! Например, девочек женщине крестить плохо, женское счастье они отнимают у крестной своей.

Это суеверие весьма сомнительно даже на фоне своих "собратьев". Дело в том, что, по правилам, у девочки обязательно должна быть мама-крестная, как у мальчика — отец-крестный.

Впрочем, женщины за свои обиды могут и "отплатить". Если женщина на мужчину в церкви глянет — у него детей не будет, — гласит другое суеверие. Разумеется, некоторые женщины так глянут, что ничего не будет — ни детей, ни счета в банке, ни машины, ни квартиры. Но не все же! И как можно верить в это суеверие, учитывая, сколько детей у православных отцов, исправно ходящих в церковь — странно даже представить.

Поверья предоставляют множество простых и легких способов избавиться от грехов, чтобы не идти трудным и длинным путем покаяния и настоящего внутреннего перерождения.Полезно тереть нательный крестик, так грехи стираются, — учит нас "народная мудрость". Полезно тереть лампу Аладдина, из нее, говорят, джинн вылезти может, а тереть крестик — совершенно бессмысленное занятие: только мозоль на пальце натрешь.

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Убьешь паука — простится 40 грехов, — за что-то не любит не любит несчастное членистоногое другое суеверие. А можно еще мух в доме поубивать: бедный паук сам умрет от голода, и грехи все равно будут списаны. Не хотите убивать насекомых? Для вас есть еще один способ избавиться от сорока страшных прегрешений: помыть в доме полы после покойника. Не в том смысле, конечно, что беспокойный мертвец вылез из могилы и натоптал в прихожей. Следует всего лишь убраться после вынесенного гроба. Дело, безусловно, полезное, но к прощению и оставлению грехов отношения все-таки не имеет.

С похоронами вообще связано традиционно много суеверий, от жутковатых до очень забавных. И все они преподносятся прямо-таки как благочестивейшая традиция! 

Перед погребением усопшему на лицо кладут блин. А после похорон на поминках блин этот подсовывают священнику, чтобы он его съел. Если съест — покойнику Царство небесное.Главное — батюшке не рассказывать, что он только что съел, а то и батюшка за тем же столом отдаст Богу душу.

На канун в храм приносят испеченные из теста лесенки, чтобы усопшему было сподручнее на небеса карабкаться, — требует суеверие. Интересно, а перила к этим лесенкам следует приделывать, чтобы было, по чему скатываться, если на небесах не примут?

О том, чтобы дорогой усопший попал без хлопот в рай, "прицерковные" суеверия заботятся особо. Нельзя хоронить покойника с драгоценностями — они его в рай не пустят. Ну, разве что золотой цепочкой за украшения на райских вратах зацепится.

Касательно одного суеверия рассказывают целую историю. Правящему архиерею провинциальной епархии пришло письмо от прихожан одного храма с жалобой на нового настоятеля. В жалобе ни много ни мало священника обвинили в том, что он не пускает души в рай. Оказывается, предыдущий настоятель придерживался местного обычая: при выносе гроба за церковные ворота ему наливали стакан водки, он его выпивал и со словами "эх, понеслась душа в рай" швырял пустой стакан в закрытые ворота.

Отлично устроился батюшка! Надо думать, что на следующий после похорон день он взывал к прихожанам: люди добрые! Дайте опохмелиться, а то ж душа горит!

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С помощью церковных традиций суеверные люди пытаются шантажировать даже… Бога!Чтобы человек потерявшийся нашелся — заказывают поминовений на Литургии за упокой, мотивируя, тем, что если он жив, то Богу будет неудобно, чтобы поминали его за упокой, и Он его нам "выдаст". Нужно ли говорить, что подобное взаимоотношения куда больше приличествуют дикарям и языческим божкам, но никак не христианам со Спасителем.

"Поискал Исуса не ради Исуса, а ради хлеба куса", — неодобрительно говорили в старину о священниках, принявших сан не ради труда во славу Божью, а из-за того, что место больно "хлебное". Но и поныне в храм идут, ища не небесных сокровищ, а земных выгод. Поэтому немудрено, что существуют церковные суеверия, нацеленные на обогащение совсем не духовными дарами…

Чтобы были деньги, надо в красный угол положить старый медный пятак. С этим пятаком надо предварительно обойти вокруг храма 3 раза. Умиляет в этом суеверии то, что речь идет не о нынешней пятикопеечной монетке, на которой изображен святой Георгий Победоносец, а о советском пятаке. Видать, на небесах по СССР такая же ностальгия, как у нынешнего поколения бабушек и дедушек, поэтому деньги современной России там не котируются.

Поведение в храме тоже строго регламентируется всякими суевериями. О запрете передавать свечку левой рукой и проходить между иконой и подсвечником уже было сказано. Но это не все: оказывается, ставя свечу, ни в коем случае нельзя подтапливать ее основание (многие так делают, чтобы свечка стояла устойчивее). Объяснение этому звучит на грани кощунства — Христу ноги жжешь. Но суеверные прихожанки, испуганно хватающие человека со свечкой за рукав, считают, что они очень благочестивы и богобоязненны.

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Спиной к алтарю стоять нельзя, Бог отвернется, — пугает еще одно поверье. Действительно, существует благочестивая традиция, согласно которой при открытых Царских вратах нельзя поворачиваться к ним спиной. Ведь именно алтарь, видный при отверзнутых вратах, считается "святая святых" каждого храма. Но нельзя же мнить Бога мстительным и мелочным деспотом, способным отвернуться от человека из-за его, может быть, даже случайной невежливости!

Стоять в храме нужно обязательно пятками вместе, а ноги развести. Если пяточки вместе не сложишь, то никакой благодати не будет. С благодатью у суеверных "христиан" отношения вообще сложные. Согласно другому поверью, ее надо "ловить" (например, когда священник благословляет народ с амвона или обходит храм с кадилом) и прятать в карман, а иначе "Бог не простит".

Диву даешься, сколько диких правил и страшных, непрощаемых грехов придумывают себе люди, лишь бы немного "упорядочить" непонятные отношения с Господом. И искренне веруют в свои выдумки, пугая себя и других, вместо того, чтобы услышать простые и ясные заповеди Христа, Который призывает не убивать пауков и класть блины на лицо покойника, чтобы попасть в Царствие Небесное, а просто искренне веровать, любить и каяться в грехах. В общем, если когда-нибудь зайдя в храм, вы услышите что-нибудь из вышеприведенного списка: знайте — это как раз то, во что православному христианину верить совершенно необязательно.

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