В Царствие Небесное через "черный ход"

"Человек создан для счастья — как птица для полета". В атеистические времена СССР эти слова Владимира Короленко нередко применялись как антитезис антирелигиозной агитке на тему "христианство — религия уныния и страданий". На самом деле, под указанной максимой великого русского писателя христианство может подписаться сходу. Одним из первых пунктов догматического богословия является: "Человек создан Богом для счастья…"

Но существуют люди, стремящиеся "украсть" счастье, войти в Царствие Небесное "черным ходом", без усилий. Чтобы побыстрее достигнуть удовольствия, они пьют таблетки, нюхают, колются… О наркомании, о том, как Церковь воспринимает наркоманов и помогает им, рассказывает православный врач.

Человек в самом деле создан Богом для счастья и для полноты бытия. Христиане осознают: любое человеческое счастье невозможно без его Первоисточника — Бога, Его Любви. Но чувствовать последнее люди после грехопадения Адама и Евы во многом разучились. И, вместо того чтобы восстанавливать эту разрушенную связь, пытаются достичь счастья "окольными путями". Обычно — путем удовлетворения своих желаний, часто становящимися настоящими страстями. Увы, удовольствия эти весьма кратковременны, а вот затраты сил, времени, здоровья требуют все больше.

Но такой вариант, реализованный в современном "обществе всеобщего потребления" — еще полбеды. Хуже, когда жаждущие счастья пытаются вмешаться в тончайшие механизмы человеческого организма, с целью ощутить радость "на выходе", вроде бы без применения каких-то усилий.

Ведь ощущение радости, казалось бы, получить очень просто. В человеческом организме вырабатываются особые химические вещества, воздействующие на специальные "рецепторы" (своего рода — антенны) в клетках головного мозга. По замыслу Творца, эти вещества усиленно вырабатываются в определенные моменты жизни. К примеру, амфетамины — это "гормоны первой любви", вызывающие чувство настоящего упоения и даже опьянения, когда в близком человеке не видишь недостатков — но готов отдать за него жизнь. Сходное состояние высшего восторга бывает и при выполнении долгожданной мечты, достигнутой напряженным трудом, решении сложной задачи, научной или другой проблемы и так далее. Эндорфины обеспечивают защиту от болевого шока при ранениях, травмах, при родах у женщин — а, заодно, обеспечивают ощущение защищенности, умиротворенности, уюта. Последнее наблюдается и у счастливых пар, переживших первую, "амфетаминовую" фазу любви, выдержавшие ее охлаждение — и в награду получающие "любовь до гроба", менее бурную, но куда более надежную.

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Есть и другие нейрогормональные вещества, обеспечивающие и немало иных эффектов человеческой психики. Но их объединяет одно — они вырабатываются организмом вследствие предварительной упорной работы, часто — запредельных усилий, венчая их заслуженной наградой. Как сказано в Евангелии — "Царство Божие силой берется — и употребляющие усилие восхищают его."

Но как же соблазнительно "обрести Царство Божие" "по-дешевке"! Зачем кого-то любить, страдать, идти на жертвы, если можно по сходной цене скушать таблеточку синтетического амфетамина или уколоться ампулой героина? А то и вообще, почувствовать себя "сверхчеловеком" с соответствующими "космическими" переживаниями, приняв ЛСД или отвар мексиканских грибов, используемых местными шаманами в своих ритуалах. Ну чем не счастье — без утомительных усилий по его обретению?

Увы, цена такого "эрзаца" — такая же, как и у "бесплатного сыра" из хрестоматийной пословицы. Введение наркотических веществ извне по законам "отрицательной обратной связи" неизбежно приводит к снижению их выработки собственным организмом. Вплоть до полного прекращения последнего. Проявляется это все больше заметным привыканием и пристрастием наркомана к наркотику. Вещества начинают употреблять уже даже не ради запредельного счастья — а чтоб хотя бы избежать "ломки", "синдрома отмены", проявляющегося сильнейшими болями в животе, нарушением сердечной деятельности и прочими отрицательными, и часто смертельно опасными проявлениями. Как писал еще три десятилетия тому известный советский психолог Владимир Леви, чуть перефразируя Евангелие: "В Царство небесное надо входить через дверь. А наркоман лезет туда через ограду — в итоге его оттуда выбрасывают. Но на Земле он не задерживается — проваливаясь прямиком в ад".

Впрочем, как раз физическую зависимость снять относительно легко — чисто медицинскими средствами. Обычно — с помощью других наркотиков, к которым наркоман еще не привык. К сожалению, устранение "ломки" — это даже не полдела. Куда труднее унять неизбежную тоску, уныние, колоссальную душевную пустоту. Поэтому очень мало людей, страдающих этим недугом, могут полностью самостоятельно от него исцелиться — рано или поздно опять возвращаясь к пагубной привычке.

А ведь наркотики по степени отрицательных побочных эффектов на организм в сравнении с собственными нейрогормональными веществами — это как технический спирт-денатурат рядом с изысканными марочными винами. И, если больной наркоманией не умрет раньше от СПИДа, заразившись через многократно использованный шприц, гепатита, преждевременного старения, других болезней — его ожидает неизбежный конец от "передоза". Введения себе запредельно высокой, смертельной дозы отравы, в тщетной попытке еще раз получить уже недостижимый при дозах обычных "кайф". А до тех пор этот самый "кайф" становится поистину "дьявольским божеством" страждущего — на "алтарь" которого приносится учеба, работа, семья, нередко человек идет и на преступления ради денег на очередную порцию "дури".

Какая выразительная иллюстрация притчи о блудном сыне! Он, потребовав свою часть наследства (еще при жизни отца), ушел в "далекую страну", где промотал деньги с блудницами — а потом, спасаясь от голода, вынужден был наняться свинопасом. Но получаемой платы все равно не хватало, чтобы наесться досыта — и несчастный завидовал даже свиньям, мечтая насытиться их свинским кормом. Да только никто не давал голодному даже его…

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Нет, многие люди, осознав всю глубину пропасти, в которую сами себя бросили, пытаются избавиться от своего недуга. Жаль только, попытки эти обычно так и остаются на уровне бесплодных мечтаний. "Голод — не тетка", даже если это голод души. Утолить его средствами медицины и психологии невозможно. Честные наркологи "не для прессы" признаются — при так называемом "кодировании", имеющем максимальную эффективность, человек может бросить пагубную привычку от страха наказания за "нарушение обета" — но обычно она "компенсируется" у него другим пороком. Например, "закодированный" может из прежде неплохого семьянина превратиться в Дон-Жуана. Это настоящее рабство — греху, пусть даже в разных проявлениях. И освобождение от него невозможно без благодатной помощи свыше. Чуда.

Такое чудо возможно лишь в случае обращения к Богу. Возвращения блудного сына к любящему Отцу, Которому достаточно признания-покаяния "согрешил я перед Небом и перед Тобой…", чтобы даровать вернувшемуся новую одежду вместо лохмотьев и усадить его за праздничный стол по случаю возвращения. Искренне поверить в помощь с Небес — и попросить ее. Попросить Христа, Который уже однажды сходил в ад после своего Распятия, сделать это еще раз, сойдя уже в личный ад человеческой души, каждая из которых Ему бесконечно дорога. И — осветить эту душу светом Своего Воскресения, тем самым воскресив и гибнущего человека…

Русская православная церковь накопила немалый опыт по исцелению рассматриваемого недуга. Правда, до революции наркомании, как массового явления, в России не существовало — но алкоголиков было достаточно и тогда. Алкоголизм же отличается от употребления наркотиков разве что более длительным сроком возникновения зависимости — принципиально же их механизмы весьма схожи. Так, к началу 1911 года в Российской империи насчитывалось более тысячи "Церковных обществ трезвости", с более чем полумиллионом членов.

Конечно, по не зависящим от верующих причинам, данная традиция была прервана на семь атеистических десятилетий. Да и возврат к вере, увы, не ознаменовался возвратом к традициям приходской жизни, вместо которой часто-густо процветает банальное "захожанство", когда вся "церковная жизнь" многих верующих заключается в эпизодическом забегании в храм для установки свечки по какому-либо поводу.

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Конечно, началом выздоровления наркомана может стать и пресловутая свечка, и записочка в алтарь, и поданная любящим человеком на проскомидию просфора, из которой батюшкой вынимается частица за поминаемого больного. Частица эта после причащения верующих опускается в Чашу с Телом и Кровью Христовыми, которая омывает грехи страждущей души. Но дальше все равно обычно требуется усилие от самого страждущего. Религия — не магия, в ней Господь лишь подает руку помощи тем, кто сам просит Его помощи и делает хотя бы маленький первый шажок.

Для кого-то это — решимость ходить в церковь на службы, регулярно исповедуя свои грехи священнику и почаще причащаясь. Важная роль принадлежит также особому Таинству Елеосвящения (или Соборования) — специально учрежденному Церковью для исцеления больных, и не только наркоманией. Обычно оно проводится Великим Постом, как временем наиболее подходящим для покаяния. В идеале его совершают семь священников — но это реально осуществимо лишь в монастырях. Но и единственный батюшка может с успехом прочесть над растительным маслом (елеем) и вином семь положенных чинопоследованием отрывков Евангелия и Апостола — после каждого раза помазуя собравшихся этой смесью. По аналогии с притчей о "добром самаритянине", под которым подразумевается Сам Христос, который излил на раны избитого разбойниками человека елей и вино. В данном Таинстве, по учению Церкви, врачуются не только исповеданнные, как при обычной исповеди — но и забытые грехи.

Однако, как показывает зарубежный опыт, наибольший эффект по излечению наркомании дает участие больных в деятельности специальных церковных реабилитационных центров, после которых рецидивы наблюдаются меньше, чем у 10-15 процентов излеченных. Суть их работы — в "вырывании" страждущего из привычно-пагубной социальной среды, помещение в среду таких же, как и он сам людей, всей душой желающих избавиться от пагубной привычки — и оказание им благодатной помощи свыше. И путем бесед со священниками, и упомянутым выше регулярным участием в богослужениях и Таинствах Церкви, и чтением и разбором Священного Писания. В общем, речь идет о приобщении человека к Богу и Его Церкви — а порабощенность наркоманией исчезает уже в результате этого таинственного процесса. В качестве примера можно привести работу отца Алексия Бабурина, настоятеля церкви Святителя Николая села Ромашково Одинцовского района Московской области, главы приходской Общины трезвости, секретаря Епархиальной комиссии по связям с медицинскими учреждениями.

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В центрах же "светских", сотрудничающих с Церковью, работают как профессиональные психологи, так и опекающие их священники. В частности, такой симбиоз развивается на Украине. В конце января о создании восьми новых реабилитационных антинаркотических центров, работа которых будет строиться в тесном сотрудничестве с Украинской православной Церковью, заявило руководство полиции по борьбе с наркотиками на встрече с духовенством.

Так что, каким именно способом будет происходить излечение страждущего недугом наркомании человека — каждый наркоман решает для себя сам. Впрочем, не только сам, но вместе с Богом, хотя и незримо - ведь как говорил известный христианский писатель Клайв Льюис: "Господь ведет к себе каждого самым коротким путем — даже если этот путь кружной".

Кому-то посчастливится попасть в специализированный церковный центр помощи наркоманам, кому-то поможет участие в Литургии, а чью-то душу осветит ласковый свет от чьей-то любящей молитвы. А в истощенном наркотической дурью мозгу возникнет — совсем по известному нейрофизиологу Ухтомскому — новая "доминанта возбуждения", Любви к Богу и ближнему, по законам "реципрокного торможения" навсегда ликвидирующая прежнюю смертоносную доминанту пагубной страсти. Конечно, это будет еще не финалом — а только началом пути. На котором неизбежно будут и отклонения в сторону, и даже падения. Но это все равно будет путем от смерти — к новой, вечной жизни с Богом, только в которой и достижима вековая человеческая мечта о вечном счастье…