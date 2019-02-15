Ереси: как Спаситель "спектакль" разыграл

Почему ереси продолжают вызывать пристальный интерес исследователей и людей, далеких от вопросов сравнительного религиоведения? Почему лжеучениям, даже имевшим малое число адептов, уделяли такое большое внимание церковные авторы?

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Предлагаем снова обратиться к страницам Нового Завета, где можно встретить упоминания о первых христианских ересях.

Наряду с наставлениями в праведной жизни и призывами воздерживаться от почитания идолов, у апостола Иоанна Богослова, любимого ученика Иисуса Христа, можно встретить не всем понятные слова: "Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире". (1Инн.4:1-4).

Кто же вызвал столь сильную тревогу у апостола? Как понимать эти слова — "не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти"?

Перед нами — одна из самых первых ересей в истории. Ее последователей церковные авторы назовут докетами, а само направление мысли — докетизмом, от греческого слова dokein — "казаться". Суть ереси, несмотря на огромное количество различных ее вариаций, сводилась к тому, что Иисус Христос, Спаситель рода людского, пришел в наш грешный мир только под видом человека, в образе человека, Сам же Он человеком вовсе не являлся. Его земное тело было кажущимся, эфемерным. Отсюда и название ереси.

Одни последователи этого учения вовсе отрицали наличие у Христа какого бы то ни было тела, другие признавали наличие "тонкого", "эфирного" тела… Но все эти "тонкие" расхождения не меняли сути: Спаситель мира не был человеком, не имел человеческого тела, не страдал на кресте за грехи людей. А на Голгофе… на Голгофе был показан спектакль, имевший чисто педагогическое значение…

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Не трудно догадаться, почему это учение вызывало такое возмущение у апостолов! Они-то отлично помнили своего Учителя как совершенно реального человека и донесли до нас в своих евангелиях бесценные воспоминания о Нем как яркой и живой личности, а отнюдь не бестелесном духе! Они помнили, что учитель испытывал голод и жажду. Помнили Его характер — такой кроткий и незлобивый, и в то же время непримиримый к "благочестивому" фарисейству и лицемерию. Помнили, как Он прослезился у гробницы Своего друга Лазаря. Как Он впринял на Себя эти совершенно реальные страдания ради спасения людей.

Гораздо сложнее современному человеку понять логику докетов, понять, что же притягательного для многих поколений последователей было в их учении. Ключ к пониманию докетов — в отношении к материи, господствовавшем в среде интеллектуаловэллинистического мира. Материя однозначно воспринималась как скверна, зло, низменное начало. Она противопоставлялась сфере чистого духа. Человек же был призван вырваться из этого порабощения материальному началу.

Сама мысль о том, что высшее, божественное существо — Христос — приобщился греховной плоти, материальной стихии, была для человека с такими философскими установками абсурдна. Но очень уж притягательна была христианская идея о Спасителе мира, о Праведнике, совершеннейшем из живущих, пришедшем в грешный мир… Так появились докеты: они признали, что Высшее Существо пришло в мир, но "допустить", что Оно приобщилось материи этого мира, никак не могли.

Апостолы тоже очень часто в своих посланиях противопоставляют материальное и духовное, земное и небесное. В чем же тогда разница? Апостолы и их ученики были воспитаны не на античной философии, а на книгах Священного Писания, где простым еврейским языком неоднократно говорилось, что Бог — создатель всего мира, а не только духовной сферы. И Творец Своим творением был вполне доволен. Дисгармонию внес сам человек, как существо, обладающее свободной волей. Все, что сотворено Богом, — благо. Но если человек позволяет чему-то властвовать над собой, это для него становится злом.

Таким образом, когда апостолы противопоставляют земное и небесное, они говорят, скорее, о векторе человеческой жизни. Им и в голову не могло прийти провозгласить материю злом — ведь это творение Божие! Но для людей, не впитавших с молоком матери понимание Бога как Творца всего сущего, признать столь несовершенный мир созданием совершенного Бога было очень трудно, почти невозможно.

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Апостол Иоанн не случайно произносит столь суровые слова об учении докетов, убивающем саму суть Благой Вести. Творец не соединился со Своим творением. Погрязшая в грехах человеческая природа так и не была исцелена. Тот, Кто нас создал, не пострадал на кресте "ради нас, людей, и ради нашего спасения". Вместо этого нам была прочитана нравоучительная проповедь и показан трогательный спектакль.

Можно только предполагать, какие нравственные последствия несло в себе учение, приписывающее Богу лицемерие. Откровение о Божьей любви оборачивалось откровением о Божьем обмане. Любовь, явленная только на словах, да и то лишь к "избранным", была очень сомнительной заменой апостольской Вести о крестной Жертве.

Можно сказать, что докеты просто "подгоняли" под свои философские представления апостольский рассказ об Иисусе Христе, который по-своему их, конечно, тоже поразил — они тоже считали себя христианами. И здесь — пример, важный для всех нас, независимо от отношения к христианским ересям или правоверию. Какой бы стройной не была схема, она никогда не заменит картины. Какой бы четкой не была инструкция по эксплуатации, она не заменит живого рассказа. Даже очень гармоничные теории могут сделать нас своими заложниками, не способными увидеть что-то принципиально новое. Если мы забудем об этом, то рискуем оказаться в положении докетов, променявших живого Христа на "теоретически правильный" призрак.