Ксения Петербургская: когда безумство - успех

Каждый день городского жителя наполнен суетой и спешкой. Мы торопимся на работу, уже обдумывая планы на вечер, делаем несколько дел одновременно — и все это ради денег и успеха. Но разве в этом успех? А что бы мы сказали, увидев на улице бедно одетую женщину в рваных ботинках, бредущую как будто бесцельно и шепчущую себе под нос что-то невразумительное? Сумасшедшая — подумали бы мы. Блаженная — говорили о святой Ксении в Петербурге. Блаженная — значит в высшей степени счастливая. В чем же было ее счастье?



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Блаженная Ксения дарила благодать

У юной Ксении все в жизни складывалось как нельзя лучше. Она полюбила красавца-офицера Андрея Федоровича Петрова и вышла за него замуж. Молодые люди поселились в доме на Петербургской стороне, который купили на приданое Ксении. Карьера мужа складывалась удачно: он выслужил чин полковника, а также был назначен певчим при дворе императрицы. Пара жила душа в душу и наслаждалась семейными радостями.

Все перевернулось в один момент. Андрей Федорович умер, и умер внезапно, без покаяния и христианского приготовления к смерти. Потрясенная Ксения решила вымолить у Бога прощение грехов для любимого мужа. Для этого она была готова принести Богу все, что имела. Все земное казалось таким незначительным по сравнению с вечностью!

Ксения отреклась от всех благ — от имущества, уютного дома, красивой одежды, привычного общества. Отказалась она и от славы человеческой, и не только от славы, но даже от простого человеческого уважения, приняв вид безумной.

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На похоронах 26-летняя вдова выглядела и вела себя странно: шла за гробом в кафтане, штанах и картузе своего мужа и при этом говорила: "Не зовите меня больше Ксенией, но зовите меня Андреем Феодоровичем. Ксеньюшка моя скончалась и мирно почивает на кладбище, я же грешный весь тут". Ксения с этого момента действительно умерла для мира и стала жить только для Бога.

Овдовевшей Ксении по наследству от мужа достался дом на Петербургской стороне. Часть дома снимала добрая женщина Параскева Антонова, с которой они были в дружеских отношениях. Параскева утешала молодую вдову после похорон: "Как же ты теперь будешь жить, матушка?" — "Да что, ведь я похоронил свою Ксеньюшку, и мне теперь больше ничего не нужно. Дом я подарю тебе, только ты бедных даром жить пускай, вещи сегодня же раздам все, а деньги в церковь снесу", — отвечал "Андрей Федорович". Добрая Параскева стала ее отговаривать, но напрасно. "Господь питает птиц небесных, а я не хуже птицы. Пусть воля Его будет".

Родственники Ксении пытались предотвратить поступок, продиктованный, как они полагали, состоянием умопомрачения. Они обратились к влиятельным людям, начальникам Андрея Петрова. Был вызван врач для обследования психического состояния вдовы. Ксения была признана совершенно нормальной и способной самостоятельно распоряжаться своим имуществом.

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После этого Ксения раздала все, что имела, и в одном офицерском костюме вышла на свой трудный подвиг. Постоянного места жительства она теперь не имела. Целыми днями бродила "безумная" по улицам, зимой и летом, в холод, дождь, жару. Часто ее видели в районе церкви святого апостола Матфея, недалеко от которой когда-то был ее дом. На вопросы знакомых, что случилось с Ксенией, она отвечала: "Ну какое вам дело до покойницы Ксении, она вам ничего худого не сделала". Блаженная терпеливо переносила нападки и насмешки.

После того, как кафтан и камзол износились, Ксения стала ходить в красной кофте и зеленой юбке, или, наоборот, зеленой кофте и красной юбке — одежде цветов мужниного мундира. На ногах ее были старые рваные башмаки. Многие пытали предложить бездомной теплые вещи, обувь, деньги. Ксения ничего не брала. Единственное, что она соглашалась принять — "царя на коне", то есть копейку, на которой был изображен Георгий Победоносец, поражающий дракона. И сразу отдавала эту копейку ближайшему нищему. Ксения много терпела и никогда не была раздраженной. Лишь один раз ее видели в гневе — когда ватага мальчишек стала не только обзывать блаженную, но и кидать в нее камни и комья грязи. Ксения, взяв свой посох, замахнулась на обидчиков, тут же обратившихся в бегство.

Изредка Ксения ночевала у знакомых благочестивых женщин. А где она проводила остальные ночи, долгое время оставалось неизвестным. Этим заинтересовались не только горожане, но и полиция. За бездомной стали следить и выяснили, что женщина на ночь уходит за город, в поле, и там всю ночь до рассвета молится, кладет земные поклоны. Как слабая женщина справлялась с холодом, голодом, усталостью, проводя дни без отдыха, а ночи — без сна? Для горожан это оставалось загадкой. Обычный человек в такой режиме свалился бы с ног уже через 4-5 дней, а святая провела так45 лет!

Вскоре окружающие стали замечать, что слова и поступки "городской сумасшедшей" не безумны, а всегда несут какой-то глубокий смысл. Например, если она у кого-то что-то просила, это было предупреждением о грядущей беде, а если же что-то дарила, это означало, что скоро у человека случится неожиданная радость. Люди заметили — где побывает блаженная, туда приходит удача.

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Купцы, открывая лавки, стали уговаривать Ксению угоститься у них чем-нибудь. Если она брала в лавке пряник или печенье, то торговля целый день шла успешно. Извозчики наперебой предлагали Ксении проехать с ними хотя бы несколько шагов — тогда к ним весь день шли богатые клиенты. Матери, завидев Ксению, спешили к ней со своими детьми. Они заметили, что если блаженная приласкает больного ребенка, тот обязательно выздоровеет. Но, главное, своими странными фразами Ксения Петербургская предсказывала людям, что с ними произойдет и как им надо поступать в той или иной ситуации.

Один раз пришла Ксения к своей старой знакомой Параскеве Антоновой, которой подарила дом. "Вот ты тут сидишь да чулки штопаешь, а не знаешь, что тебе Бог сына послал! Иди скорее на Смоленское кладбище!". Параскева удивилась, но на кладбище пошла. На одной из улиц Васильевского острова, недалеко от кладбища, она увидела толпу людей. Оказалось, экипаж сбил беременную женщину. Женщина тут же родила и скончалась. Никто не смог узнать ни имя, ни адрес погибшей. Параскева сжалилась над новорожденным и взяла младенца себе. Впоследствии она усыновила мальчика и воспитала его по-христиански. Приемный сын всю жизнь относился к Параскеве, как к родной матери. Женщина была очень благодарна Богу и блаженной Ксении за сына.

Ксения часто бывала у вдовы Голубевой и ее семнадцатилетней дочери. Блаженная любила девушку за добрый и кроткий характер. Один раз она неожиданно появилась в дверях, когда мать с дочерью готовили кофе. "Эх, красавица, ты тут кофе варишь, а муж твой жену хоронит на Охте. Беги скорее туда!" — обратилась она к девушке. "Какой муж? У меня и жениха-то нет. Да еще и жену хоронит". Но Ксения настойчиво повторяла: "Иди". Девушка послушалась. Действительно, на кладбище молодой доктор, убитый горем, хоронил свою жену. Мать и дочь стали утешать несчастного. Так состоялось их знакомство, а через год доктор сделал дочери Голубевой предложение. Их брак был долгим и счастливым.

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В другой раз Ксения встретила свою хорошую знакомую и подарила ей медную монетку с изображением всадника. "Возьми пятак, тут царь на коне; потухнет". Ничего не добавив, она пошла дальше. "Что значит эта странная фраза", — думала женщина. Подойдя к своему кварталу, она увидела, что ее дом горит. В ужасе подбежала ближе. Но не успела она добежать да дома, как пожар потух — помощь подоспела вовремя. Только теперь поняла женщина смысл странных слов.

Так еще при жизни Ксении получила дар прозорливости. Прозорливость — это способность видеть не только будущее, но и состояние души человека. Прозорливостью, по христианскому вероучению, Господь наделяет только людей с чистым сердцем, полным любви к Богу и к людям.

В 1790-х годах началось строительство каменного храма в честь Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище. Стены были уже высокие, рабочим приходилось сначала относить кирпичи наверх, а потом делать кладку. Вскоре они стали замечать, что ночью кто-то таскает кирпичи вместо них. Они решили выяснить, кто этот неизвестный помощник. Оказалось, что по ночам блаженная Ксения занимается богоугодным делом — помогает строить храм, поднимая кирпичи и складывая их на лесах. А ведь ей к тому времени было уже не меньше 60 лет!

Ксения скончалась в возрасте 71 года. Ее могила находится на Смоленском кладбище города Петербурга, около храма, который она помогала строить. Сейчас там построена часовня в ее честь. "Кто меня знал, да помянет душу мою, для спасения своей души" — эти слова блаженной Ксении написаны на ее надгробии. Они оказались пророческими. И после смерти не прекратилось ее почитание как молитвенницы за всех людей, находящихся в трудных ситуациях.

Ксению Петербургскую любят у нас почти так же, как любят святителя Николая. Многие люди даже в советские годы, во время гонений, приходили на Смоленское кладбище помолиться у могилы блаженной.

Святая Ксения, как поет о ней Церковь, "безумием мнимым безумие мира обличила". Она свидетельствует, что "здравый смысл" может быть кажущимся, как кажущимся может быть безумие. Ее "безумство" — вызов безумному миру, в суете забывающему, в чем главная Цель человеческой жизни и что к этой Цели надо не идти, а бежать, чтобы успеть. Это движение и есть настоящий, а не кажущийся, успех.

Фото превью: spbculture. ru