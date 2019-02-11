Отец Алексий Вавилкин: "Нам не хватает дураков"

Священник Алексий Вавилкин, коренной москвич, еще в молодости уехал из Москвы и теперь служит в Завражье, в селе с легендарной историей. Сейчас Завражье пришло в упадок, рабочие ставки сокращаются, два храма, в одном из которых крестился Андрей Тарковский, а в другом служили предки отца Павла Флоренского, находятся в аварийном состоянии и без статуса. В интервью "Правде.Ру" отец Алексий размышляет о том, что его побудило уехать в провинцию, с какими неожиданными трудностями он там столкнулся и почему вымирает современная деревня
— Отец Алексий, как вы, москвич, оказались в Завражье?
— Это была моя давняя мечта — уехать из Москвы, хотя к Москве у меня нет неприятия, потому что Москва — одновременно город многих грехов, но и самого большого количества святынь в России. Уже с юности я начал прислуживать в нескольких храмах, потом оказался в Тверской, Ярославской областях. Был рукоположен в диаконы архиепископом Евлогием к Свято-Троицкому собору города Гусь-Хрустальный. Через три года рукоположили в священники, хотя я трижды отказывался, сознавая, что это очень большая ответственность перед Богом и людьми. Через шесть лет по благословлению духовника и правящих епископов Костромского и Владимирского перешел в Завражье.
— А ведь многие священники стремятся служить только в Москве и нигде больше…
— В деревне очень трудно в наше время. В городе можно не столкнуться с правдой жизни и с трудностями, на первый взгляд очень простыми, но неотступными: каждый день топить печку, носить воду, там нет автобусов, такси. Например, недавно сломалась машина и пришлось ходить восемь километров пешком в 30-градусный мороз. Или дымоход в церкви ломается. Но эти мелкие проблемы: печки, водопровод, машины, — не дают решать глобальные. Поэтому чуть ли не каждый день возникает желание все бросить и уехать оттуда. И такое состояние посещает меня периодически вместе с унынием, печалью и отчаянием. Живя в деревне, трудно говорить о каких-то идеальных представлениях и мечтах, весь идеализм там быстро испаряется…
— Через какое время это происходит?
— Я думаю, через год, и то, смотря в каких условиях жить. Если в старообрядческих деревнях люди живут одними взглядами, им проще, то в Завражье сложно с двух сторон: с материальной и из-за общего состояния населения Завражья, хотя это состояние большинства сельского населения России — равнодушное отношение к жизни. Если человек сначала верил, что живет при справедливой советской власти, а потом вдруг справедливой оказывается демократическая власть, то он начинает не доверять государству. И если человек разуверился в одном, потом в другом — ему и к вере трудно прийти. Если в составе государственной власти нет людей, которые реально возрождают Россию, то это влияет на народ. Попытки возрождения еще как-то видны в городах, но в сельских условиях их совсем не слышно, даже наоборот.
Например, в Завражье прямо на наших глазах был продан колхоз московским инвесторам, потом эти инвесторы, получив серьезные кредиты по национальным проектам на развитие сельского хозяйства, оказались банкротами и ударились в бега, и теперь они под следствием. Затем колхоз перешел в банк, и банк распродает все его имущество. Поголовье скота за эти три года сократилось примерно в пять раз, и все идет к тому, что вскоре скота вообще не будет. И поэтому, с одной стороны, видя по телевидению, как государственная власть заботится о сельском хозяйстве, а с другой, наблюдая, как в реальной жизни это же сельское хозяйство полностью разрушается, очень сложно говорить о каком-либо возрождении страны. Выход из этой ситуации один — в обращении русского народа к Богу, а это почти невозможно в условиях не то чтобы сытой, а беззаботной жизни и почти бесконтрольной продажи алкоголя с утра до вечера.
— Беззаботная — это безработная жизнь?
— В Завражье есть дачники, у которых местное население может батрачить, колхоз, который скоро развалится, магазины, администрация, школа, сокращающая штат, но, к сожалению, нет самого главного — идеалов и стремления возрождать свою малую родину. От обращения людей к Богу зависит духовное возрождение России, а экономическое — от государственной власти.
— Что нужно сделать, чтобы народ пошел в храм?
— Священник Алексей Мечев в конце XIX века в храме святителя Николая в Кленниках на Маросейке восемь лет служил один с псаломщиком, и только через восемь лет к нему пошли первые духовные чада, видя, что он действительно истинный пастырь. Поэтому восемь лет — это тот срок, который нужно ставить перед собой, молиться, а там уже будет видно. Самое главное — исполнять свои священнические обязанности согласно совести, вере и духовной присяге. В апреле будет три года, как я служу в храме Сошествия Святого Духа в Завражье. Здесь приходится трудно, потому что до меня сменилось два священника, они служили по полтора-два года, но не выдержали не столько условий местной жизни, сколько общей атмосферы села.Два года храм был приписан к священнику, который жил за 70 километров от села и приезжал раз в два месяца служить. Такая смена священников очень влияет на духовное состояние и веру местного населения, после этого нужны годы, чтобы народ пошел в храм.
— На какие средства вы восстанавливаете храмы Сошествия Святого Духа и Рождества Богородицы?
— Мы пока сделали только временные постройки: крышу, колокольню, а на капитальную реставрацию требуются очень серьезные средства. В 50-х годах ХХ века при образовании Горьковского водохранилища храм Сошествия Духа на две трети обрушился в воду, у храма Рождества Богородицы в воду обрушились колонны, а колокольня была разобрана. Государством проведено укрепление берега, но исследование вновь образованного грунта еще не проводилось, и поэтому, прежде чем восстанавливать храмы, нужно восстановить фундамент, а потом вести речь о дальнейшей реставрации храмов, которые находятся в плачевном аварийно-критическом состоянии, потому что кроме затопления и разрушения они еще и жестоко эксплуатировались местными предприятиями.
— Сколько денег нужно на восстановление храмов?
— Составление рабочего проекта и сметы в 2003 году оценивалось в три миллиона рублей реставрационным управлением Троице-Сергиевой Лавры. Проект — это пять процентов от общей стоимости реставрации. Мы обращались за помощью в разные места, писали и президенту, и губернатору, и депутатам Совета Федерации Виктору Пугачеву и Александру Тер-Аванесову, Швыдкому, нынешнему министру культуры Авдееву. Но это пока ни к чему не привело. Президент отписал на Костромскую администрацию, Костромская администрация посоветовала перевести храмы в федеральную собственность и включить в федеральную программу "Культура России". Но на этом пути возникло много сложностей, начиная с паспорта БТИ, который уже изготовлен, но получить его невозможно, потому что здание бесхозное. Нужно, чтобы за храм взялся неравнодушный чиновник и довел дело до конца или человек высокого уровня заинтересовался нашими храмами, судьба которых, как и самого села Завражья, неразрывно связана с историей России.
— Чем интересна история Завражья?
— Завражье было основано князем Юрием Долгоруким за 100 лет до основания Юрьевца, хотя название "Завражье" появляется только в XIX веке и обозначает "за оврагом". Село раньше называлось Коряковской волостью, а то место, где сейчас стоит храм Сошествия Святого Духа, носило название Пречистенского погоста. В современном понимании погост — это кладбище, но раньше погостом называлась стоянка князей во время объезда своих владений, в этих местах устраивались храмы, постоялые, княжеские дома, дворцы и вся остальная жизнь. Коряковские жители участвовали в Куликовской битве в составе засадного полка городецского князя Владимира Андреевича Храброго, и этот полк решил исход Куликовской битвы, потому что именно после удара Засадного полка татары отступили.
Есть свидетельства об участии местных жителей в Ливонских войнах царя Иоанна Грозного, но самые значительные события, связанные с Завражьем, — события Смутного времени, когда в приволжской местности действовала армия Лисовского. Эта армия взяла большинство русских городов: Москву, Коломну, Ростов и другие. Им не удалось захватить Троице-Сергиеву Лавру и Пречистенский погост. Когда войско Лисовского после двойного разорения Юрьевца и сожжения Кинешмы стало переправляться на левый берег Волги, местные крестьяне, видя неминуемую гибель, молились Господу и местночтимому всероссийскому святому преподобному Макарию Унженскому и дали обет, что в случае победы в этом сражении построят монастырь в Его честь. И случилось настоящее чудо. Крестьяне без огнестрельного оружия одержали победу над сильнейшим войском. Здесь можно привести цитату из летописного материала об этой победе: "Немощные побеждали сильных, безоружные — многооружных, правоверные — злочестивых одолели, ибо Милость Божия и Богородицы им помогала, и преподобный Макарий являлся полякам и побеждал их".
После окончания Смутного времени по обету был основан Свято-Троицкий Макарьевский монастырь в 300 метрах от Пречистенского погоста, но был закрыт при Екатерине II и стал существовать только как бесприходный храм, приписанный к Пречистенскому погосту. В 50-х годах XX века при строительстве Горьковского водохранилища этот храм затопило, и теперь он находится под водой и на этом месте плавает буй с крестом, устроенный в память о затопленных святых местах.
— Отец Алексий, каким образом Тарковский и Флоренский оказались связаны с Завражьем?
— Предки Павла Флоренского служили дьячками в храмах Пречистенского погоста. Некоторые считают, что их род и фамилия происходят от казаков Флоренков, бывших в составе войск поляков и русских изменников, но, видя чудеса, происходящие по молитвам русского народа, обратились к Богу и остались служить в местных храмах. Другие считают, что это старинная церковная фамилия, происходящая от мученика Флора. Что касается Андрея Тарковского,он родился в Завражье, в больнице, которая была известна далеко за пределами Костромской земли. Больница была основана врачом-подвижником Николаем Соловьевым в 1896 году.
Он был полковым врачом, но чтобы послужить народу, ушел в отставку и выбрал самый глухой угол Костромской губернии, каким тогда было Завражье. Сначала открыл врачебный участок, потом организовал больницу, в которой в 1930-1960 годах ХХ века было несколько отделений и были собраны квалифицированные врачи. Одним из них был Николай Матвеевич Петров — отчим жены поэта Арсения Тарковского, и именно сюда он привез рожать свою жену. А сейчас больница сокращается, закрыт стационар, уволены сотрудники. Молодому врачу Христине Василевской, подвижнице из Москвы, не находится жилья, и она живет с маленькими детьми в пустующем стационаре. В храме Сошествия Святого Духа Андрея Тарковского крестили.
Маленький Андрей прожил в Завражье первые полгода своей жизни, затем во время войны два года вместе с матерью и сестрой они жили в Юрьевце, а в Завражье приходили за продуктами, которые меняли на драгоценности, как это показано в фильме "Зеркало". Люди культуры считают Андрея Тарковского одним из великих режиссеров мирового кинематографа. Но что можно сказать о нем с точки зрения православного человека. Сначала он был неверующим, и самое большое чудо его жизни заключается в съемках "Андрея Рублева". Фильм снят в начале 1960-х годов, а как известно, большинство храмов, открытых после войны, были закрыты именно во времена Хрущева. Хрущевская оттепель затронула людей искусства, и самая главная борьба была направлена против православия. В условиях такого гонения и жестокой цензуры был снят фильм "Андрей Рублев", где показана древнерусская жизнь, евангельская история и подвиг веры. Впоследствии Тарковский много размышлял об отношении человека и Бога. В своем дневнике "Мартиролог" он часто цитирует "Отечник" святого Игнатия Брянчанинова, у него есть несколько составленных им молитв к Богу.
— Что вы делаете для возрождения сельской жизни?
— В 2008 году решением местного губернатора был образован проект "Социально-экономический и духовно-нравственный комплекс Завражье". Этот проект заключается в том, что создается сельский общественный совет, в который входят помимо депутатов администрации все здоровые силы села, которые хотят ему пользы и возрождения и совместно решают насущные задачи. Создание этого комплекса связано с возрождением храмов, организацией работы духовно-просветительского центра, но в первую очередь нужны кадры, которые сложно привлечь, потому что нет средств, и выходит, нужны подвижники, которые смогли бы реализовать задачи социально-духовного комплекса.
Но, к сожалению, пока проект остается лишь на бумаге, и из всех задач получилось только повысить статус местного музея Павла Флоренского и Андрея Тарковского до уровня областного, а также появилась особо охраняемая природная территория туристско-рекреационного назначения "Завражье". Мы пытаемся восстановить не только храмы, но и возродить древние традиции. К нам приехала псаломщица из Костромы, и теперь в нашем храме пение совершается по крюкам и знаменам. С 2008 года сюда приезжают различные молодежные организации: клуб "Петра и Февронии", который действует при храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, православное молодежное общество "Сретение" и другие. В прошлом году "Сретение" организовало недельный лагерь: молодежь помогла с покраской колокольни, с обустройством источника и т.д.
В этом году клуб "Петра и Февронии" и "Сретение" планируют провести более продолжительные и масштабные лагеря. В русском народе живет предание, что деревня не стоит без блаженного человека, или, по-народному, дурака. Раньше в каждой деревне был такой человек, но сейчас блаженных становится все меньше и поэтому деревни вымирают. Село всегда спасало Россию, в Смутное время в городах от клятвопреступлений терялась вера, а в деревнях она сохранялась, и ради нравственной жизни Господь слышал молитвы сельских жителей и приходил на помощь. В деревне все живут на виду друг у друга, это сохраняет людей от греха. К сожалению, сейчас это уходит. Но если погибнет деревня, погибнет и Россия, поэтому деревню необходимо спасать, чтобы спасти Родину и Православие.
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