Патриарх Иов - сын "смутного" времени

В июне 1605 года беснующаяся толпа ворвалась во время Литургии в Успенский собор Кремля и выволокла на улицу патриарха Иова. С него сорвали панагию, святительское облачение и дотащили до Лобного места, где принялись избивать.

При виде могущественного Патриарха в простой черной ряске, истекающего кровью, часть народа сжалилась. В толпе началась распря. Сторонники Лжедмитрия кричали: "Казнить! Он наияснейшего царевича Димитрия расстригой называет!". Другие в страхе вопили: "Нет! Не берите на душу такого греха!". Но тут кто-то вспомнил о сокровищах, хранящихся в патриарших палатах, и все дружно устремились туда…

В этой страшной сцене на залитой солнцем Красной площади — вся судьба имени первого русского Патриарха в истории. Одни почитают его святым (память 5/18 апреля и 19 июня/2 июля). Другие мнят Иова хитрым политиком, дворцовым интриганом, беспринципным ставленником Бориса Годунова, едва ли не благословившим убийство царевича Димитрия и готового на все ради своего покровителя. Третьи и вовсе отводят Патриарху таинственную роль мрачного оракула, каждое слово которого сбывалось — с точностью до наоборот. Люди, которых он защищал, приносили Руси кровь и страдания, идеи, которые он отстаивал в "Богомольных грамотах", выворачивались наизнанку и несли с собой страшные бедствия, слова, которые он произносил, обретали со временем зловещий смысл…

От венца до венца

Дата его рождения точно неизвестна — 30-е годы XVI века, городок Старицы под Тверью. Отец отдал отрока Иоанна на обучение в Старицкий Успенский монастырь, а потом решил женить. Иоанн, полюбивший тихую монашескую жизнь, буквально убежал из-под венца. Пошел якобы за духовным наставлением к настоятелю, а вместо этого упросил постричь его немедленно в монахи… Спустя 15 лет Иов сам стал архимандритом Старицкого монастыря — после того, как обитель посетил царь Иван Грозный, которому приглянулся кроткий боголюбивый инок. Карьера Старицкого архимандрита была стремительной. Через два года он уже назначен настоятелем Симонова монастыря в Москве, а после — Ново-Спасского. Спустя шесть лет он возведен в сан епископа Коломенского, еще через шесть — стал епископом Ростовским. Иов участвует в церковных соборах, имеет доступ ко двору, принимает участие в решении не только важных церковных, но и государственных вопросов.

Остается только догадываться, что означала близость к миру венценосных особ для бывшего старицкого затворника, бежавшего и от мира, от брачного венца. Время, мягко говоря, на дворе стояло непростое. Трудно сказать, что могло быть страшнее для придворного архипастыря — близость к грозному царю или к драке за трон и интригам, разгоревшимся после смерти Иоанна Грозного.

Царь Федор Иоаннович был человеком странным, слабым умом и очень богомольным. Он любил звонить в колокола, стоять на службах в церкви, любил и Коломенского епископа, доброго, не напоказ благочестивого, молчаливого, кроткого. Прекрасный публицист Иов, в свою очередь, посвящает царю одно из самых больших своих произведений — "Повесть о честней житии царя и великого князя Федора Иоанновича всея Руси", вошедшее в никоновскую летопись.

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Патриаршество

К тому, чтобы стать самостоятельной, церковная Русь стремилась едва ли не с момента принятия христианства. Но восточные патриархи многие века противились этому. Когда в 80-х годах XVI века вопрос об установлении в Москве патриаршества стал уже не мечтой, а оформляющейся реальностью, царь Федор видел единственную кандидатуру — епископ Иов. С прибывшим в Москву Константинопольским патриархом Иеремией, которого полгода продержали чуть ли не в заточении, вел переговоры Борис Годунов. То подарками, то хитростью (сан предлагался якобы самому Иеремии), то тонкой игрой он понуждал Иеремию благословить установление патриаршества.

В конце концов, согласие было получено, и 23 января (5 февраля по новому стилю) 1589 года состоялось избрание патриарха. Окончательный выбор был за царем, который, разумеется, назвал имя Иова. Спустя три дня в Успенском соборе Кремля состоялась интронизация первого московского Патриарха. По повелению царя Иов стал официально именоваться "главою епископов, отцем отцов, патриархом всех земель северных".

Историки часто упрекают первого патриарха в излишней политизированности, в том, что проводил время, в основном заседая в боярской думе, и оставил за собой в истории слишком мало сугубо церковных дел. Справедливо ли это?

По инициативе святителя Иова были проведены преобразования в Русской Церкви, учреждены новые епархии, основано более десятка монастырей, только в Москве за восемь лет было построено 12 храмов и основан Донской монастырь (на это шли богатые подарки, которые Иов получал при дворе). Патриарх провел ряд мер, направленных на укрепление дисциплины среди клириков и поддержание благочиния в храмах.

При нем началось активное печатание богослужебных книг, которых остро не хватало в отдаленных землях. При Патриархе Иове были прославлены новые русские святые: Василий Блаженный, преподобный Иосиф Волоцкий, святые Гурий и Варсонофий Казанские, князь Роман Угличский, преподобные Антоний Римлянин и Корнилий, блаженный Иоанн Московский, преподобные Игнатий Вологодский и Мартирий Зеленецкий. Много внимания Патриарх уделял миссионерству — в Сибири, на Русском Севере, в Грузии.

Патриарх был строгим аскетом. Питался по монастырскому уставу, вина не пил никогда и даже на царских пирах потягивал простую водичку из золотого кубка. Каждый день он служил литургию, знал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол.

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Два Димитрия

Но как бы то ни было, фактически Иов являлся вторым лицом в государстве и пребывал в самой гуще тогдашних политических распрей. Одно слово: Смута.

Увесистый камень в руках его противников — "дело царевича Димитрия", во время которого Патриарх хранил непростительное молчание. Да что там историки! Доподлинно зная, что Иов никогда никому ни о чем не донесет, придворные в лицо упрекали его в преступном бездействии. "И всяко вещем сопротивное нападе на мы, — писал Иов в своем святительском завещании, — озлобление, и клеветы, укоризны, рыдания ж и слезы…".

К счастью для Иова, после того, как в 1598 году Борис всеми правдами и неправдами все же воцарился (Патриарх играл при этом очень активную роль), он освободил Иова от тяжкого гнета государственных обязанностей. "Зело всячески меня преупокои", — написал тогда царю Патриарх. Но до покоя было далеко.

Уже с 1604 года на западе объявился тот, кто останется в истории Лжедмитрием. Патриаршья канцелярия активно подключилась к сбору сведений о самозванце, и власти быстро докопались до личности Григория Отрепьева. Патриарх мужественно признался, что несколько лет назад взял галичанина с сомнительной репутацией под свою опеку, сделал даже личным секретарем, но вскоре тот бежал в неизвестном направлении… И сейчас Иов первый начал бить тревогу, первым возглавил противостояние русских польско-литовским захватчикам.

Он отправил письмо киевскому воеводе с просьбой схватить самозванца, утвердил на освященном соборе и скрепил печатями грамоту к духовенству Польши и Литвы, увещевающую воспрепятствовать готовящемуся кровопролитию, а после рассылая по городам грамоты с призывом к защите веры и Отечества, объявляя поход войска "Дмитрия Ивановича" нашествием иноплеменников. Фактически Патриарх первым возглавил первый. После смерти Годунова Иов энергично провел в Москве присягу юному царевичу Федору Борисовичу, но было уже поздно: царская армия разбегалась и вскоре Лжедмитрий вошел в Москву.

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На покой

Он понимал, что начинать царствование с казни любимого народом патриарха негоже, а потому сцена, с которой мы начали рассказ, закончилась без кровопролития. Иову даже предложили выбрать место будущей пожизненной ссылки. Конечно, Старица! Тамошний архимандрит не обратил ни малейшего внимания на повеление Лжедмитрия держать Патриарха "в озлоблении скорбном", оказывал ему приличествующие сану почет и уважение. Два года провел патриарх в тихой обители, погрузившись в молитву — слабеющий, стремительно терявший зрение. При Василии Шуйском Патриарха реабилитировали, и он даже посетил в 1607 году Москву. Но от патриаршего престола отказался по состоянию здоровья и возвратился в Старицу, где вскоре и умер. В 1652 году мощи его были перенесены в Успенский собор Московского Кремля.