Бог не кидается с крыши ради атеистов

Одно из самых распространенных требований, предъявляемых христианам в дискуссиях с неверующими, это, конечно, приказ немедленно доказать, что Бог есть, обосновать Его бытие научно. Практически никто не задумывается, как глупо требовать от Бога, чтобы Он явился по первому щелчку. Нужно ли это? Тем более, что от подобного предостерегает и Евангелие.

Споры христиан с атеистами на тему существования Бога ведутся в интернете, наверное, с самого первого дня существования сети. Сама я стараюсь в такие дискуссии особенно не лезть, потому что полагаю: Бог не яблоко, из кармана не достанешь, а требовать от свободной Личности, чтобы Он взял и по первому требованию предъявил Себя, несколько глупо.

Подобным образом вели себя рукодельные "махатмы" madam Блаватской, о чем писал Всеволод Соловьев в своей разоблачительной книге "Современная жрица Исиды", но требовать такого поведения от Единого Бога — неумно и уж точно не по-христиански. Мне такие пожелания вообще напоминают сильно растянутое во времени второе искушение, которое предложил Иисусу Христу дьявол во время сорокодневного поста в пустыне.

"Если ты Сын Божий, то прыгни с крыши храма, пусть ангелы подхватят Тебя и понесут на руках", — предлагал сатана Спасителю, искушая Его наглядно продемонстрировать Свое божественное достоинство. Примерно в том же разрезе рассуждают и атеисты, требуя от верующих доказательств существования их Бога.

Самое грустное, что некоторые христиане ведутся на это и начинают убеждать, что Господь не полностью свободен в явлении Своего бытия, а может быть доказан с помощью независимой экспертизы. Типа "наука доказала, что Бог есть". Не Бог, а какой-то бином Ньютона. При этом как-то забывается, что Иисус, во-первых, категорически отказался прыгать с крыши, "пожертвовав" возможностью убедительно доказать дьяволу Свое богосыновство, а, во-вторых, сотворил столько удивительных деяний, что по сравнению с этим, прыжок с крыши все равно что прогулка по бульвару. Но дьявол все равно не впечатлился.

Иисус, как помнят все, читавшие Евангелие, вообще не творил чудес по первому требованию. А если Его просили, то сначала убеждался, что просящий действительно верит, что Учитель может сотворить чудо, и что этому человеку оно в самом деле нужно. О тех людях, которые хотели просто "доказательств", Иисус отзывался с большим неодобрением. "Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел", — говорится в Новом Завете.

Когда ко Христу приходили и просили исцеления или воскресения кого — то Он сперва интересовался: "А ты веришь, что Я могу это сделать?" "Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему", — рассказывает Евангелие о разговоре Христа с отцом бесноватого мальчика, пришедшего за исцелением.

И, когда Ему выносили вотум недоверия, не сомневался развернуться и уйти, не сотворив ни единого чуда. "Иисус же сказал: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их", — говорит Евангелие о том, как не принимали Христа в Его родной Галилее. Очевидно, что Христос вовсе не бросался доказывать Самого Себя, осыпая недоверчивых зримыми благословениями и проклятиями.

Читайте также: Страсти Христовы и тайна иорданской находки

А почему? А потому что все равно всегда любых доказательств для того, кто не верит, будет мало. Исцелишь у неверящего дочку — он тут же объявит, что у нее был насморк и он просто сам собой прошел за неделю. Вылечишь прокаженного, а толки пойдут, что бедолага просто страдал от юношеских угрей. Требующие доказательств на самом деле их не хотят. Хоть Лазаря воскреси, а хоть Сам воскресни — неубедительно и точка. Лазарь на самом деле не умер, а четыре дня спал в погребальной пещере, а тело Учителя ученики украли. И докажите, что это не так. Дурная бесконечность. "Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят", — пророчески говорит Христос в притче про богача.

Можно возразить: но ведь есть же пример апостола Фомы, который не поверил вести о воскресении Христа и потребовал доказательств — мол, пока не вложу персты в раны живого Господа, не поверю, что это действительно Он и что Он воскрес. Но Фома никогда не спорил с другими апостолами и не уверял их, что Воскресения не было, не пытался их переубедить.

"Я не верю, потому что не могу поверить, но я бы очень хотел, чтобы было так, хочу верить, но боюсь ошибиться", — подобным образом можно описать позицию Фомы. И поэтому, когда ему явился воскресший Христос и предложил коснуться ран, апостол не стал заниматься тщательной проверкой, а просто пал на колени и признал Иисуса Господом. Между верой, желающей подтверждения, и неверием, требующим доказательств — огромная разница.

Парадокс заключается в том, что доказательства веры не творят, а уничтожают на корню. Вера — это преодоление себя, добровольный выход за пределы собственного, на сто процентов просчитываемого мира. Шагом в неизвестность, в "ослепительный мрак" называли веру средневековые испанские мистики, такие как Сан Хуан де ла Крус. Вера — это подвиг победы над ограничениями, подвиг признания, что в мире существует нечто большее, чем ты сам, что-то, до конца тебе непостижимое.

Доказательства же, во-первых, напрочь убили бы этот подвиг, а во-вторых, сделали бы абсолютно не нужным путь познания Бога. Именно такой путь предполагает христианство. Что дадут доказательства тому, кому Господь не нужен? Да ничего. Ну хорошо, вот Ты Бог, я вижу. Дальше — что? Где тут появится то внутреннее родство, которое дает вера, откуда возьмется стремление к Богу, любовь к Нему, желание быть с Ним?

Читайте также: Что есть Бог — "нечто" или Личность?

Бог хочет не равнодушного признания того, что Он есть, Ему нужна наша радость от приближения к нему, от осознания Его присутствия в нашей жизни. Именно поэтому доказательства даются только в ответ на стремление к Богу, а не вместо него. Подтверждения даются тогда, когда подтверждаемое желанно и нужно. Бином Ньютона, надо думать, дался Ньютону тогда, когда он его искал, думая открыть формулу, а не убедить себя и других в ее небытии.

Если не хочешь активно чего-то, то зачем тебе доказательства? А если ты заранее настроен против чего-то, как настроены спорщики-атеисты против бытия Божьего, то зачем насиловать твою волю, заставляя тебя признать то, что тебе не нужно?

Любой шаг Бога нам навстречу предполагает радость, а не насилие. Вере будут даны доказательства, но не для того, чтобы она появилась, а для того, чтобы познания в предмете веры стали глубже. Бог явит Себя непременно, но не для того, чтобы верующий вздохнул успокоенно и почил на лаврах, а неверующий начал бы судорожно искать "понятные" объяснения. Наоборот, явившись, Он только раздразнит, растравит вкус к Себе. Доказательства будут не ответом на вопрос, есть ли Бог, а ключами к понимаю того, какой Он есть.

Поэтому если кто-нибудь скажет: "Я докажу тебе, что Бог есть!", не верьте. Господь Своих решений не меняет. Как не стал прыгать с крыши 2000 лет назад, так и сейчас не станет.