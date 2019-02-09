Христианская ересь - полезное разномыслие?

Каких только ассоциаций не вызывает у нас слово "ересь!" Воображение само рисует мрачные застенки инквизиции, всю атрибутику процесса дознания эпохи Средневековья, суровые фигуры в монашеских балахонах и, конечно же, несгибаемого мученика за свободу-равенство-братство, упрямо повторяющего: "и все-таки она вертится!"

Так уж устроен человек, что сочувствие как правило вызывает осужденный, а не осудивший. В массовом сознании слово "ересь" часто становится синонимом свободомыслия, в противовес косности и "догматизму". Но что она такое на самом деле? "Правда.Ру" запускает цикл статей, чтобы рассказать, какие бывают ереси…

Надо полагать, встреча с реальными еретиками прошлого сильно удивила бы современного человека. До идеалов светского гуманизма, а равно и до защиты естественно-научного знания, им, как правило, не было никакого дела. По сути, любая ересь столь же догматична, как и борющаяся с ней система: это приверженность одним учениям и верованиям, а не другим.

Почему-то распространено мнение, что ересь — это специфически христианское явление. Однако ереси возникали практически в каждой религии. Любая состоявшаяся религиозная доктрина, школа или направление — это целостная система. Для людей, глубоко погруженных в жизнь своей религиозной традиции, в ее изучение, хорошо бывают заметны тенденции, которые могут привести к разрушению этой системы.

По сути, ересь можно сравнить со сбоем программы, системной ошибкой, от которой сама система пытается избавиться. Вы помните, как в школьных учебниках объяснялось, что такое геном и к чему приводят сбои в генетическом коде? "Жил был кот тих был сер мил мне тот кот". Вроде бы, всё понятно. А теперь убираем первую букву и читаем снова: "илб ылк отт ихб ылс ерм илм нет отк от". В данном случае получается абракадабра, но результатом может стать и вполне осмысленная фраза, просто имеющая совершенно другое значение. В истории христианской Церкви был даже случай, когда одна-единственная буква греческого алфавита полностью меняла само содержание веры!

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Однажды появившись, ересь может как довольно быстро угаснуть, так и пройти длительный путь становления и развития. Многие религиозные течения, впоследствии выделившиеся в самостоятельные исповедания, первоначально воспринимались в своей традиции как ересь. Даже само христианство воспринималось в иудейской среде как ересь: обвинитель в суде называет апостола Павла "представителем Назорейской ереси" (Деян.24:5).

Вместе с тем, как бы ни отрицали этот факт многие богословы, появление ереси часто оказывается… полезно для самой религиозной традиции! Во-первых, ересь обращает внимание на некоторые неясные моменты в доктрине, нуждающиеся в прояснении. Практически общепринятым является утверждение, что развитие христианской догматики было обусловлено потребностью дать адекватный ответ учениям еретиков.

Во-вторых, появление ереси "встряхивает" религию, уже ставшую традиционной, выявляет потребность в смене некоторых форм. Ведь очень часто еретики, ссылаясь на искажение формы, обосновывали это порочностью доктрины. Но, конечно, неудивительно, что Отцы Церкви не воспринимали ересь как нечто потенциально полезное. Они думали о пользе конкретных людей, завлеченных ересью, а не о пользе системы, хоть сейчас модно приписывать им обратное.

Само слово "ересь" происходит из древне-греческого языка и имеет значение "направление, течение, выбор". Первоначально оно не несло в себе строго отрицательного смысла. Апостол Павел, обращаясь к христианской общине Коринфа, пишет: "Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные" (1Кор.11:19). В оригинале стоит греческое слово "ересь". Ересями, то есть течениями, направлениями называются в Деяниях Апостолов и такие иудейские группы, как саддукеи и фарисеи. Но уже в посланиях Апостолов — и Павла к Галатам, и во втором Послании Петра — ересь причисляется к тяжким грехам и понимается как уклонение от истин веры, изложенных апостолами.

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Первые ереси упоминаются уже в текстах Нового Завета, и отношение к ним вполне определенное. В Откровении Иоанна Богослова упоминается ересь николаитов: "Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу" (Окр.2:6); "Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу" (Откр.2:14-15). По свидетельству св. Иринея Лионского, это были последователи одного из 7 первых диаконов, поставленных апостолами, Николая Антиохийца.

Сейчас уже трудно сказать, насколько это соответствует действительности. Однако сама ересь, судя по сказанному в Апокалипсисе, весьма любопытна и характерна. Все христиане осмыслили приход Мессии, Его воскресение и последовавшие за тем события, как освобождение от рабства греху, как начало эпохи духовной свободы. Очень много об этом писал апостол Павел, противопоставляя "свободу во Христе" "рабству закона". Но человек есть человек, и нет ничего удивительного в том, что многие поняли эти слова так, как им хотелось: раз Христос освободил нас от рабства закону и искупил наши грехи, достаточно просто верить в Него и оправдываться Его жертвой. А ограничивать себя соблюдением каких-то ветхозаветных заповедей — просто глупо! Апостол Павел сам не раз с гневом обличал подобную интерпретацию своих слов.

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Вот уже 18 веков, как ничего не слышно о николаитах, мелькнувших на самой заре церковной истории. Но их, так сказать, авторское понимание Евангелия оказалось необычайно живучим. "Ересь николаитов" выходит далеко за рамки религиозного противостояния. Она выявляет проблему соотношения свободы и ответственности, рамок свободы. Как часто в нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с пониманием свободы как вседозволенности! Общим местом стало утверждение, что "до свободы надо дорасти". Николаиты, судя по словам Христа в Апокалипсисе, явно не доросли.

Тут как нельзя кстати слова английского писателя Г. К. Честертона: "Если ересь достаточно еретична, она влияет на нравственность". Как сказали бы сейчас, "она создает альтернативную нравственность". Так звучит более политкорректно. Но суть от этого не меняется.