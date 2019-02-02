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Автор Ирина Шлионская

Оптина пустынь – "разбойничья" обитель

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О существовании такого сакрального места, как Оптина пустынь, многие люди советского поколения узнавали только из романа Достоевского "Братья Карамазовы". А ведь некогда Свято-Введенский ставропигиальный монастырь, и ныне расположенный в Калужской области недалеко от города Козельска, являлся одним из духовных центров православной царской России!

Оптина пустынь – разбойничья обитель

У обители весьма любопытная история. Дело в том, что, как гласит предание, она была основана в конце XIV столетия раскаявшимся разбойником Оптой, в иночестве принявшим имя Макарий. Монастырь не слишком процветал: в 1773 году в Оптиной пустыни проживало всего два монаха — оба глубокие старцы. В 1821 году здесь был устроен скит, где стали селиться особо сподобившиеся "пустынники", долгие годы проведшие в совершенном уединении. Во время строительства скита вокруг него было запрещено рубить лес, "дабы навсегда он был закрытым".

Интересно, что настоятель монастыря со временем стал выполнять только административные функции, а духовной жизнью обители ведали "старцы". Многие из них обладали чудотворными способностями, даром прозорливости…

Мало-помалу Оптина пустынь стала духовным центром России, сюда приезжали многие знаменитые люди. В 1877 году в здешнем скиту провел некоторое время Федор Достоевский, оправлявшийся после ужасной трагедии — смерти сына. Впечатления, полученные знаменитым писателем в монастыре, вдохновили его впоследствии на написание некоторых эпизодов "Братьев Карамазовых". Так, прототипом старца Зосимы явился один из обитателей пустыни, преподобный Амвросий Оптинский. Старец Амвросий известен как основатель женского Шамординского монастыря, где приняла постриг сестра Льва Толстого Мария Николаевна Толстая.

23 января 1918 года декретом Совнаркома монастырь в Оптиной пустыни был закрыт, но еще некоторое время продолжал функционировать под видом "сельскохозяйственной артели". Весной 1923 года закрыли и артель, но Оптина пустынь была признана историческим памятником и стала музеем.

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Последний настоятель Оптиной пустыни, архимандрит Исаакий II (Бобриков), четырежды перенес тюремное заключение и был расстрелян 8 января 1938 года. В 1939–1940 годах в Оптиной пустыни содержалось около 2,5 тысяч человек польских военнопленных, многие из которых впоследствии были расстреляны.

В 1987 году монастырь был возвращен Русской православной церкви. Сейчас территория обители представляет собой почти квадратную площадь, в центре которой находится Введенский собор. Он был построен в 1750–1771 годах и освящен в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы. В храме три придела: главный — Введения во Храм Пресвятой Богородицы, северный — освященный в честь преподобного Амвросия Оптинского, и южный — в честь Святителя Николая Чудотворца. Во Введенском соборе хранятся святые мощи преподобных старцев Оптинских Амвросия и Нектария, а также Казанская икона Божией Матери.

Вокруг Введенского собора крестообразно расположены церкви: реставрирующаяся в честь Марии Египетской, Казанская и Владимирская. Храм в честь Казанской иконы Божией Матери был построен в 1811 году, восстановлен и освящен в 1996 году. В нем находятся мощи преподобных старцев Моисея, Антония и Исаакия I. Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери, восстановленный и освященный в 1998 году, является усыпальницей для мощей семи преподобных старцев Оптинских: Льва, Макария, Иллариона, Анатолия (Зерцалова), Варсонофия, Анатолия (Потапова), Иосифа, которые были перенесены сюда 23 октября 1998 года, в день памяти преподобного Амвросия Оптинского.

На бывшем кладбище за оградой монастыря есть еще один храм — в честь Всех Святых. После закрытия обители он был полностью разрушен и сейчас отстраивается заново.

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Уже в наши дни на территории монастыря были воздвигнуты храмы в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" и Храм в честь Преображения Господня. Вне стен монастыря расположен построенный в 1874 году храм в честь преподобного Иллариона Великого, в котором совершаются таинства для мирян, такие, как крещение или отпевание усопших.

За монастырской рощей стоит закрытый скит, в котором круглосуточно происходят богослужения. В 2009 году в нем проживало десять монахов. На территории скита сохранились деревянная церковь Иоанна Предтечи, построенная в 1822 году, и домики, где во время посещения пустыни останавливались Гоголь и Достоевский.

Здесь же, на территории скита, стоит храм в честь Святого Иоанна Предтечи, выстроенный в 1825 году. Богослужения здесь совершаются по особому скитскому уставу, и паломники допускаются сюда только в престольные праздники. В нижнем полуподвальном помещении находятся храмы, освященные в честь Святого Льва Катанского, преподобного Иоанна Рыльского, а также Архангела Михаила.

Кстати, в Москве и Санкт-Петербурге есть подворья Свято-Введенского ставропигиального монастыря Оптиной пустыни. Это столичный Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево и Храм Успения Пресвятой Богородицы на Васильевском Острове.

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