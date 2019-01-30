Антоний Великий – основатель монашества

30 января православные христиане празднуют память преподобного Антония Великого. Этот святой, проживший более ста лет, считается основателем отшельнического монашества, когда несколько монахов-одиночек, находясь под духовным руководством одного наставника-аввы, жили, молились, постились и трудились отдельно друг от друга в хижинах или пещерах.

Антоний Великий не первым удалился в пустыню, он не основывал монастырей и не стремился стать аввой. Люди сами начали приходить к этому человеку, чтобы проводить аскетическую и духовно-созерцательную жизнь. Вокруг него собралось много учеников и последователей. А началось все с того, что будущий преподобный родился в 251 году в благородной и богатой коптской семье, и никто представить не мог, что когда-нибудь он покинет мирскую жизнь.

Родители воспитали маленького Антония в христианской вере. Когда они умерли, Антонию было двадцать лет, и у него на руках осталась малолетняя сестра. Однажды войдя в храм, он услышал евангельские слова: "Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на Небе, и иди вслед за Мной". Услышанное поразило его в самое сердце, запало глубоко в душу. Стараясь жить именно так, как призывало Священное Писание, Антоний вскоре отказался от родительского наследства в пользу бедных из своего селения.

Услышав же через время слова Иисуса: "Не заботься о завтрашнем дне: завтрашний день сам будет заботиться о себе; довольно для каждого дня своей заботы", он поручил сестру известным ему христианкам, покинул свой дом и поселился в бедной хижине на окраине своего селения. Трудами рук своих он зарабатывал на пропитание и на милостыню бедным. Иногда святой юноша посещал и других подвижников, живших в окрестностях, и от каждого старался получить наставления и пользу. К одному из подвижников он обратился за руководством в духовной жизни.

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Вскоре Антоний оставил старца, уединился вглубь Фиваидской пустыни и поселился в гробовой пещере вблизи родного селения. Несколько позже, взяв с собой только шестимесячный запас хлеба, он ушел жить на развалины воинского укрепления в Писпире на берегу Нила. Здесь Антоний пробыл около двадцати лет в уединении, только изредка поддаваясь на просьбы людей, приходивших видеть и слышать его.

В этот период жизни преподобный Антоний подвергся тяжким искушениям от диавола. Враг рода человеческого смущал молодого подвижника помыслами, сомнениями в избранном пути, тоской по сестре, пытался склонить Антония к плотскому греху, но преподобный хранил твердую веру, непрестанно творил молитву и усилил подвиги. По преданию, когда Антоний уже не выдерживал духовных страданий, ему явился Иисус Христос, избавивший святого от этого искушения и сказавший, что Он был рядом все время. В конце концов Антоний восторжествовал над дьяволом, его слава распространилась повсюду, у него появились многочисленные ученики и последователи.

После 305 года Антоний прервал свое уединение, чтобы организовать монашескую жизнь отшельников, которые селились рядом с ним и подражали ему. Во время гонения императора Максимина в 311 году он посетил Александрию, ободрял христиан и появлялся в наиболее опасных местах, но его никто не посмел тронуть. Когда гонение стихло, в 313 году Антоний Великий ушёл ещё дальше — на берег Красного моря, в монастырь близ Суэцкого залива в Писпирских горах. Здесь, чтобы избавить приносивших ему хлеб учеников от хлопот, он возделывал сам небольшое поле. Время от времени он посещал отшельников, начавших подвизаться в Фиваде под его руководством.

Около 350 года по настойчивому приглашению Афанасия Великого Антоний оставил уединение и пришёл в Александрию, чтобы выступить в споре против ариан. Эта ересь, обретшая в четвертом веке могущество и покровительство в государственных верхах, гласила, что Иисус Христос вовсе не вечен, а сотворен Богом, как и любое иное Его творение. Именно с арианами христианская Церковь вела знаменитый "спор о йоте" — следует ли считать Сына Божьего "единосущным Богу" или всего лишь "подобосущным" Ему. Разницу в написании этих слов на греческом и составляла одна-единственная черточка-йота, но значение ее переоценить невозможно. Апостольское христианство утверждает за Христом равенство Богу-Отцу и единосущность Ему, а ариане уверяли, будто Иисус уступает Отцу в достоинстве, а следовательно, в Троице существует некая иерархия и неравенство. Одна-единственная буква означала различие поистине вселенского масштаба.

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Зная, что имя преподобного Антония почитается всей Церковью, возжелавшие "пиара" ариане возвели на него клевету — якобы он придерживается их еретического учения. Но этот номер у них не прошел. Прибыв в Александрию, преподобный Антоний всенародно, в присутствии епископа, проклял арианство.

Возвратившись в свою пустыню, Антоний Великий скончался на 105 году жизни. Двум ученикам, ходившим за ним в последние пятнадцать лет, он запретил разглашать тайну его погребения, и несколько сотен лет никто не знал, где похоронен преподобный. Но в середине шестого века его мощи были найдены и торжественно перенесены из египетской пустыни в Александрию около 529 года, затем в 623 году в Константинополь, а в 980 году они окончательно упокоились в Мот-Сен-Дидье (ныне Сент-Антуан-л'Аббеи) близ Вьенна во Франции, где поныне хранятся в 114-килограммовом ковчеге. А глава преподобного Антония с 1491 года покоится во французском городе Арль в церкви святого Иулиана.

Многие слова и наставления преподобного актуальны и по сей день, и не только для воцерковленных и благочестивых христиан, но и для людей, которые ищут ответы на самые насущные и болезненные вопросы: об одиночестве, отношениях с близкими, гневе и прощении…

"Если ты в миру не смог ужиться с людьми, то потом ты не сможешь справиться с одиночеством". "Если увидишь, что брат впал в грех, то не соблазнись на него, не презирай и не осуждай его; иначе впадешь в руки врагов твоих". "Не приклони слуха, чтоб услышать зло о ближнем; будь другом человеков, и стяжешь жизнь". "Никому не предлагай того, никого не учи тому, чего прежде сам не исполнил на деле". "Остерегись рассердиться на кого-либо, — прощай всем", — учил Антоний Великий. Поистине, его слова хороши не только для монахов.