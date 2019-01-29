Костомарово: чудеса Нового Иерусалима

В трех часах езды от Воронежа есть село Костомарово, окруженное холмами и меловыми горами. Неподалеку от него расположен Свято-Спасский женский монастырь. По преданию, здесь две тысячи лет назад побывал с проповедью апостол Андрей Первозванный. Сегодня эти места называют "Новым Иерусалимом". Говорят, местный ландшафт и впрямь схож со Святой Землей…

Рассказывают, что когда Андрей Первозванный глянул вниз с горы, ему явился вид, удивительно напоминавший пейзаж, открывавшийся с Иерусалимской Голгофы. Тогда апостол повелел поставить на вершине одной из меловых гор каменный крест и основать пещерный монастырь.

Строился храм в три этапа: в XII, XVI-XVII и XVIII-XIX веках. Непосредственно к территории монастыря относились восемь меловых пещер. Самая большая из них — Спасский храм, вмещающий до двух тысяч человек. У входа в него стоят 12 величественных меловых столбов, созданных самой природой. Они напоминают башни древних монастырей.

До революции пещерный собор, представлял собой хорошо укрепленную крепость с колодцем и запасным выходом. В нем находилась также пещера Покаяния, представляющая собой длинный каменный коридор. В нишах его стояли иконы и горели свечи. В стенах были высечены кельи для старцев-затворников, общавшихся с внешним миром через узкое маленькое окошечко. Одна из келий предназначалась для затворника-столповика, который весь период затвора проводил стоя, даже во сне прикрепляя себя к стене кельи при помощи цепей или веревок…

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Особенность пещеры заключалась в том, что с каждым шагом от входа потолок ее постепенно становился все ниже и ниже… Если паломник приходил на исповедь к старцу, он вынужден был сгибаться в глубоком поклоне…

В начале ХХ столетия было также завершено строительство храма, освященного в честь преподобного Серафима Саровского.

После революции обитель ожидала сложная судьба. Поначалу ее закрыли, последнего из отшельников, оставшегося жить в пещере Покаяния, отца Петра, расстреляли в 1937 году. Однако паломники все равно продолжали посещать эти места и даже создавали тайные христианские общины. А в 1943 году, в соответствии с декретом Сталина о восстановлении православных церквей, обитель снова стала действующей. В 1946 году были возобновлены богослужения в Спасском храме.

Во второй раз монастырь, ставший к тому времени женским, закрылся в хрущевскую эпоху под предлогом непригодности помещений к дальнейшей эксплуатации. Внешние постройки сожгли, а пещеры взорвали и залили водой.

После перестройки было инициировано восстановление Свято-Спасской обители. Началась расчистка пещер, было проведено электричество, заложен фундамент под наземную церковь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Взыскание погибших". В 1993 году прошла первая служба в недостроенном храме Серафима Саровского. А в 1997 году в пещерной обители поселились три насельницы-монахини. Общими усилиями верующих и монахинь был отреставрирован пещерный комплекс, возведен сестринский корпус, состоящий из нескольких келий, трапезной и домовой церкви, проведена асфальтовая дорога к монастырю…

Со Свято-Спасской обителью связано много чудес. Однажды в стародавние времена монах, молившийся в пещере, увидел, как своды ее раздвинулись и оттуда хлынул свет, а затем появилась Матерь Божия. Когда видение исчезло, осталась глубокая трещина, идущая через пещерную стену и потолок. И поныне от нее веет прохладным ветерком… По словам бывавших здесь геологов, такая трещина не могла возникнуть естественным путем — даже при землетрясении.

В Серафимовском храме и пещерках-затворах порой слышится чье-то пение. В Спасском храме ниша, где когда-то лежала плащаница Божией Матери, источает чудный аромат…

Как-то строители видели внутри Серафимовского храма молившегося пред Царскими вратами седобородого старца. "Дедушка" в храме не раз являлся и детям. По всем описаниям, это сам Серафим Саровский…

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В главном пещерном храме висит написанная на металле икона Валаамской Божией Матери, по преданию, подаренная монастырю императором Александром I и затем простреленная богоборцами. От нее произошло несколько чудесных исцелений. А с января 2002 года икона начала кровоточить…

Ночью из-за горы, на склонах которой расположены пещерные храмы, иногда появляются уходящие в небо световые столбы. Не раз их видели идущими впереди во время крестного хода.

24 мая 2002 года, в день святых Кирилла и Мефодия, в Костомаровскую обитель приехал митрополит Воронежский и Липецкий Мефодий, чтобы освятить престол нового храма в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Во время службы в небе над куполом церкви появился огромный светящийся ореол. Этот феномен наблюдало множество людей.

А какие чудеса таятся в подземных храмах внутри горы? Это мы узнаем, лишь когда придет время. Монахини говорят: "Бог Сам решит, когда открыть их людям".