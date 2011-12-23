Святитель, знавший дату своей смерти

23 декабря Церковь празднует память святителя Иоасафа, епископа Белгородского - известного церковного деятеля, просветителя, писателя, первого архимандрита Спасо-Преображенского Мгарского монастыря. Иоаким Горленко - будущий святитель Иоасаф - родился 8 сентября 1705 года в городе Прилуки Полтавской губернии в семье полковника. Его мать была дочерью гетмана Даниила Апостола. Образование Иоаким получил в Киевском Братском училище.



Рассказы о Святых. Сретение Господне

Родители мечтали, что сын их пойдет по стопам отца и будет военным, но юноша ощутил влечение к монашеской жизни. Мать с отцом долго упрашивали сына-первенца не принимать монашеский постриг. Но в 1725 году он тайно от них принял рясофор с именем Иларион в Киевском Межигорском монастыре, а 21 ноября 1727 года был пострижен в мантию с именем Иоасаф в Киево-Братском монастыре.

8 января 1728 года монах Иоасаф был рукоположен во иеродиакона и определен учителем Киево-Братского училища. 8 ноября 1734 года он был рукоположен во иеромонаха и переведен в Киево-Софийский архиерейский дом. Одновременно иеромонаха Иоасафа назначили членом Киевской духовной консистории. Эта должность была прекрасной школой для его организаторских способностей. В это время он хорошо изучил нужды священнослужителей, достоинства и недостатки епархии.

24 июня 1737 года будущий святитель был возведен в сан игумена Лубенского Мгарского Спасо-Преображенского монастыря. Он много сделал для благоустройства обители. 24 января 1745 года, оставаясь настоятелем Мгарского монастыря, назначен наместником Троице-Сергиевой Лавры. 2 июня 1748 года был рукоположен во епископа Белгородского.

Белгородская епархия была обширной, в ней насчитывалось до 1060 церквей. В первый же год на кафедре святитель Иоасаф предпринял поездку до епархии и затем ежегодно совершал такие поездки.

Духовенство епархии еще далеко не отвечало своему званию и иногда служило соблазном для людей. Святитель Иоасаф очень строго взыскивал за всякого рода проступки, допускаемые священнослужителями. Однако строгость архипастыря сочеталась с пастырской любовью, с заботливостью о нуждах духовенства, с горячим желанием защищать его от произвола различных светских лиц.

Любовь святителя простиралась не только на духовенство. Он с милосердием относился ко всем притесняемым и нищим. Все доходы с вотчин архиерейского дома святитель употреблял на помощь неимущим. Милостыню он любил творить втайне. Сам святитель Иоасаф был настолько нестяжателен в жизни, что по его кончине у него было найдено несколько медных монет, и погребение пришлось совершить на запасные суммы архиерейского дома.

Святитель Иоасаф был ревностным молитвенником, литургию всегда совершал со слезами на глазах. И рано утром, и поздно вечером келейник святителя всегда заставал его на молитве.

Усиленные подвиги в юности надломили здоровье святителя. Он говорил: «Излишняя святость в начале не дает мне ныне веку дожить». Чувствуя приближение кончины, святитель испросил разрешение Священного Синода навестить своих родителей.

29 мая 1754 года он отслужил в Белгороде последнюю литургию и попросил у всех прощения. Он ясно говорил, что Белгорода он уже больше не увидит. Перед отъездом святитель дал указание, чтобы для него готовили место вечного упокоения, причем просил, чтобы все постарались сделать к осени.

Побыв у родителей до осени, святитель отправился в свою епархию. По дороге он заехал в село Грайворон. Здесь он заболел и не смог продолжить поездку. Болезнь его одолевала более двух месяцев. Во время нее он предсказал своим келейникам всю их будущую жизнь. 10 декабря 1754 года святитель Иоасаф Белгородский скончался.

Тело святителя Иоасафа в декабре было привезено в Белгород и оставалось непогребенным до середины февраля 1755 года, так как назначенный на погребение святителя преосвященный Иоанн Переяславский задержался в пути из-за разлива рек. За это время тело почившего святителя не потеряло своего обычного цвета и вида.

23 февраля 1755 года было совершено погребение святителя Иоасафа. Через два года его тело и одежды были найдены нетленными, несмотря на сырость в склепе. С этого времени началось благоговейное почитание епископа Иоасафа. Через 156 лет после кончины святителя Иоасафа он был причислен к лику святых. Его мощи находятся в Белгородском Преображенском соборе.