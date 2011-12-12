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Автор Алексей Деркунский

Как не отвратить детей от Бога?

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Есть известная присказка — "сперва мы учим детей ходить и говорить, а потом хотим, чтобы они сидели и молчали"… Я предлагаю попытаться взглянуть, чему мы на самом деле пытаемся учить детей в церкви, чтобы не сетовать потом, что же это они, такие сякие … Взглянуть на это, так сказать, с изнанки.


Вера Святых 07 Бог. Отец. Творец. Создатель

Чаще всего первой, подходя к церкви, я вижу девочку Настю — дочку одной из прихожанок. Просто потому, что обычно она вне церкви. Если бы у нас было классической постройки здание, можно было бы сказать, что сидит она на паперти. Она там просто так сидит, потому что скучно. Службы длинны для ребенка и ведутся на малопонятном языке, читаются монотонно (да-да, в литургиях активно участвует хор, а как насчет километровой вечерни с утреней? Не поймите меня превратно, я не призываю сокращать службы). А ей хочется побегать, поиграть — да не с кем, редко какого несчастного чада еще на вечерню притащат… На литургии картина иная, но не принципиально — дети заняты детскими играми, пока родители заняты взрослыми.

И как, скажите на милость, такие "бдения" приближают ребенка к Богу? Мне отчего-то кажется, что никак. Православие редко входит в сердце через ноги или, простите, попу, просиженную на паперти. Да и чем для ребенка оно, православие, является? Скучным занятием, на котором иногда приходится присутствовать, чтобы батюшка подал облатку или крестик на лбу нарисовал? А остальное время — куда там, это уж без меня! Остальное время они праздно проводят на улице, пытаясь сами себя развлечь — а англичане недаром говаривали, что "праздный мозг — мастерская дьявола"!

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И что, спрашивается, дети получают от нас, что они видят? Таинства или просто обряды? Общение с Богом или тесную душную каморку, в которой прикольно свечки задувать?

Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю попытаться поразмышлять над тем, какие качества мы хотим детям привить, что в них пробудить и развить своим примером и таким вот воспитанием.

Верность? Однажды повел трехлетнюю дочку к Причастию. Еле заманил ее в храм, чтобы причастить, — остальное время только ее и видно было на дворе, где ребятня служила свою "обедню", носясь вокруг храма. Наш батюшка велел всем, кто детишек причащает, не расходиться без его благословения после службы. И дождались мы его благословения, да вот одна проблема — лишнюю минуту в храме постоять ребенку никак нельзя, иначе этот мир разрушится еще до Второго пришествия… Исчерпав все педагогические приемы, решил хоть сам постоять, а она все тянула за руку — папоська, пойдем! — Ты же со мной постоять не хочешь, отвечаю ей, вот и я с тобой не пойду… И тут мне дочка со слезами выдает цитату из диснеевского Лилу и Стича — "в семье никогда никого не бросят!" — А ведь и правда, подумал я… Кого я хотел обмануть?

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Искренность? Мы читаем вслух тексты от пяти до двадцативековой давности, плюс-минус, и говорим, что все так и есть. Мы боимся думать и говорить то, что чувствуем, и молиться своими словами, потому что это "не православно" и "неканонично". Мы порой хотим, под умильное "тело Христово приимите", силком впихнуть в несчастное брыкающееся чадо — тело ли Христово?

Честность? Начинать стоит с себя. Со своих отношений с Богом и к Богу. К его святым, да, но таким неприменимым к жизни истинам… Что мы можем детям о Нем рассказать, если сами знаем только из книг?

Боюсь, нам придется признать, что мы, плохие христиане, воспитываем из детей христиан ничуть не лучших. Яблочко, так сказать, от яблони, плоть от плоти и так далее. Преподавая им просфорно-елейное, кукольное "православие", мы занимаемся самообманом, мы выдаем желаемое за действительное. Когда укакого-то из новых, уже нашего времени старцев, в ответ на его сетование на ужасающее качество церковной литературы, спросили — а что же читать? — он дал поразительный ответ: "Пушкина! У Пушкина написано все как есть, а не как должно быть!" 

И начинать нам, скорей всего, придется, с самых что ни на есть азов. С простого человеческого воспитания. Ведь потчуя ребенка Таинствами, мы пытаемся обучить его сразу интегральному счислению, а стоило бы начать с арифметики! Искать не "Путь, Истину и Жизнь" с места в карьер, и даже не некрасовского "разумного, доброго, вечного". Искать правду, справедливость, порядочность — в обыденных ситуациях. Прививать ребенку альтруизм (да-да, "носите тяготы друг друга, и тако исполните закон Христов"!), честность, совесть, адекватное восприятие себя и окружающей действительности. Учить его критическому мышлению, отличать настоящее от подложного. Ведь рассуждение еще Св. Исаак Сирин называл главнейшей христианской добродетелью, без которой любую другую можно извратить до ее противоположности…

"Мой главный совет всем, кто хочет вырастить счастливого, душевно здорового ребенка: держите его или ее как можно дальше от церкви. Дети простодушны — они всем доверяют", сказал известный рок-музыкант Фрэнк Заппа (который, не имея к тому никаких религиозных посылов, был верным мужем, примерным отцом и не употреблял наркотики). При этом он вовсе не хотел быть "гонителем" чего-либо, он просто выступал за ТРЕЗВЫЙ, без предрассудков взгляд на вещи, и я (да-да!) его в этом поддерживаю.

Протоиерей Максим Обухов, секретарь совета по биоэтике при Московском патриархате, так прокомментировал корреспонденту "Правды.Ру" эту проблему: "Самое главное в вопросе прививания ребенку веры в Бога- это собственный пример родителей, потому что для собственных детей именно они являются авторитетом. Родители, живущие во Христе, являются образцом для следования. Важна и общая обстановка в семье, каких моральных правил в ней придерживаются, какова духовная атмосфера. Если в этом вопросе все благополучно, то и у детей сложится правильное отношение к вере, Богу, не последует ее отторжения. Что касается многочасовых служб, то, конечно, ребенка не нужно заставлять что-то делать насильно. Родители должны чувствоать своих детей, их индивидуальные способности и возможности, темперамент, показания по здоровью. Нужно водить ребенка на службы, согласуясь с этими его особенностями. Здесь ни в коем случае нельзя перегнуть палку. Все должно происходить постепенно, привививание веры тоже, сообразуясь с возрастом и пониманием детей".

Староста Елоховского Собора Николай Капчук прокомментировал "Правде.Ру" возникающие трудности в воспитании ребенка в вере следующим образом: "Эти проблемы, в первую очередь, должны ложиться на плечи крестных родителей, а не тех, кто родил. Именно они ответственны за духовное воспитание ребенка, за прививание ему потребности в Боге, в посещении храма и так далее. Конечно, и кровные родители должны принимать в этом участие, но, сокрее, вспомогательное. В общем, усилия по духовному воспитанию ребенка должны быть удвоены — если вся тяжесть ляжет на плечи не двоих, а четверых родителей, то соответственно вынести ее, а главное, добиться результата, станет проще".

Детей своих я буду водить в церковь, пытаясь при этом, чтобы такие — пусть краткие — поездки не отдавали рутиной, чтобы попытаться приоткрыть для ребенка дверь в мир Божественного — без натяжек, без компромиссов, без полуправд. Не боясь признать при этом свое незнание, свою отдаленность от Бога. Стремясь, чтобы у ребенка ИЗНУТРИ проснулась потребность в Нем, стремясь даже не помочь ребенку в этом, а просто НЕ МЕШАТЬ. Помня о том, что всякое действие рождает противодействие…

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Как не отвратить детей от Бога?
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