Чудотворцы: святой Николай Угодник

Святителя Николая Мирликийского, больше известного как Николай Чудотворец, или Николай Угодник, чтят христиане всех стран, а в России он является одним из "главных" святых. Именно к нему в первую очередь верующие советуют обращаться со своими бедами и горестями. Как утверждают очевидцы, Святой Никола и после смерти продолжает творить чудеса.



День Николая Чудотворца — что можно и что нельзя делать православным 22 мая

Его фигура столь значима, что существует сразу несколько дней в году, когда принято вспоминать святого. В православии выделяется три дня: 19 декабря, день смерти Николая, 11 августа - рождество святого и 22 мая. Именно в этот весенний день, согласно преданию, его мощи были перевезены из Мир Ликийских в итальянский Бари, где они покоятся по сей день.

Будущий святитель родился во второй половине III века нашей эры в городе Патары, расположенном в области Ликии в Малой Азии. Николай получил хорошее образование, однако светская жизнь не прельщала его — он уклонялся от суеты и праздных разговоров, избегал женщин и целые дни проводил в храме Божьем, молясь и читая святые книги. Дядя его, епископ Патарский, посоветовал родителям отпустить дитя служить Богу, и те, послушавшись совета, отдали сына под покровительство Господа и епископа, который вскоре возвел племянника в пресвитерский сан.

Николай вел благочестивую жизнь в обители, творя много добра. Но как-то, стоя на молитве, услышал глас свыше: "Если ты желаешь удостоиться от Меня венца, иди и подвизайся на благо миру".

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Николай не осмелился ослушаться Господа и отправился в город Миры, являвшийся ликийской митрополией. В то же самое время скончался мирский архиерей Иоанн, и все епископы Ликии собрались, чтобы избрать достойного кандидата на место первопрестольника. Но прийти к согласию долго не могли.

Когда старейший из епископов стоял на молитве, ему явился Господь, окруженный сиянием, и повелел ночью отправиться к дверям храма и ждать того, кто первым войдет в церковь: "Сей и есть Мой избранник; примите его с честью и поставьте во архиепископы: имя мужу сему Николай".

Епископ поступил так, как ему было указано. Когда настало время утренней службы, в храм прежде всех вошел Николай из Патара. Взяв его за руку, епископ сказал ему: "Следуй за мною, чадо".

Николай долго отказывался принять архиепископский сан; но, уступив усердным мольбам епископского собора и многих людей, все же согласился вступить на престол.

Однажды в Ликии случился сильный неурожай и начался голод. В это время одному итальянскому купцу явился во сне святитель Николай и велел ему снарядить корабль и плыть в Миры торговать житом. В залог святой оставил купцу три золотых монеты. Когда итальянец проснулся, монеты были у него в руке. Подивившись, купец отправился в Миры и распродал его жителям свой хлеб.

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В другой раз корабль, плывущий из Египта в Ликию, угодил в шторм. На грани гибели моряки принялись молиться великому архиерею Николаю, которого они никогда до этого не видели, только слышали о совершаемых им чудесах. И вот они увидели святого Николая, который взошел на корму и стал управлять судном. По слову святого буря прекратилась.

Николай Мирликийский дожил до глубокой старости и скончался 6 декабря 342 года. Творил он чудеса и после смерти. Мощи его не истлели и стали источать благовонное миро, от которого исцелялись больные.

На Руси Николая Чудотворца чтили всегда. Как-то он сотворил чудо в Киеве. В день памяти святых мучеников Бориса и Глеба один житель города вместе с женой и ребенком приплыл в ладье в Вышгород, поклониться гробу святых мучеников. Когда, совершив необходимые обряды, они двинулись в обратный путь, то женщина задремала, младенец упал в воды Днепра и утонул. Безутешный отец взмолился Угоднику: "Горе мне, святой Николай, для того ли я имел великую веру к тебе, чтобы ты не спас мое дитя от потопления!"

Когда настало время утренней молитвы в соборе Святой Софии, туда вошел пономарь и услышал на хорах детский плач. Перед образом святого Николая лежал маленький ребенок, весь мокрый от воды. Пономарь доложил об этом митрополиту, тот приказал собрать на площади людей и показать им дитя. Среди прочих пришел к собору и отец ребенка, который узнал своего сына…

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Немало рассказов о чудесах, сотворенных Николаем Угодником, ходит и в наши дни. Вот рассказ В. С. Антоновой:

"В детстве я нашла в канаве, в грязной воде, иконку. Принесла ее домой, отмыла от грязи, поставила к остальным иконам и часто на нее молилась. Изображен на ней был какой-то святой, а имени его мы не знали…

Мы жили на Урале, в селе Звериноголовском. Однажды я пешком шла домой из Кургана. И вот — уже темно было! — навстречу какие-то двое, у обоих лица сажей обмазаны. Преградили мне путь. "Куда идешь?" — "Домой, к маме". "А сколько тебе лет?" — "Шестнадцать". Посмотрели они на меня: "Ладно, иди живи, молода ты еще очень". А придя в деревню, я узнала, что накануне утром на том же месте, где я встретила разбойников, в канаве нашли убитого мужчину…

Прошел год. Как-то я дремала жарким днем на лавке, как вдруг в горницу зашел старичок с сумой. Спросил: "Что, утомилась?". Я вскочила — а старичок прямо на моих глазах странным образом исчез… Только тут я поняла, что это святой с найденной в детстве иконы.

Много лет спустя в церкви я увидела лик святого еще раз — это был Никола Угодник! Я не сомневалась, что и от бандитов тогда он меня спас, больше некому…"

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