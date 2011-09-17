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Автор Ирина Шлионская

Чудотворцы. Предречения юродивого

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Всем известен кремлевский собор Василия Блаженного в Москве, который на самом деле называется Покровским. Не менее известно и само имя Василия, юродивого прозорливца и святого, жившего при Иване Грозном. Но вот почему храм именуют в его честь? В истории строительства знаменитого собора до сих пор остается множество неясностей.


Слушаем святых отцов (Екатеринбург). Телеканал Союз. 11.06.2019 07:30

Родился Василий сын Яковлев (Я.М. Белицкий в книге "Забытая Москва" сообщает, что отца юродивого звали Яковом) в 1468 году (по другим сведениям — в 1480-м) в подмосковном селе Елохово. В возрасте около двенадцати лет родители отдали мальчика в ученики к сапожнику в Китай-город.

Однажды в мастерскую пришел посетитель и заказал cшить себе сапоги. После его ухода Василий посоветовал хозяину не выполнять заказ: "Сапоги-то он просил сшить через пять дней, а сам умрет завтра!"

Предсказание подтвердилось…

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В шестнадцать лет провидец покинул сапожную мастерскую и начал "подвиг юродства". Ночевал где придется, в мороз и жару ходил в одной рубахе и босиком, до самой смерти носил на себе вериги — тяжелые железные цепи, с которыми его и в гроб положили.

Иногда на несколько дней уходил в подземелье под тем местом, где впоследствии был возведен Покровский собор. Свечей с собой не брал, молился в полной темноте. Рассказывали, что молится блаженный до тех пор, пока не явится ему таинственный свет, а в нем — картины из будущего…

Словом и примером Василий учил народ жить "по правде". Как-то на базаре он разбросал калачи с лотка, и тогда пораженный калачник, упав на колени, сознался, что подмешивал в муку мел и известь. В другой раз воры, увидев на юродивом роскошную шубу, подаренную неким боярином, задумали обманом заполучить ее. Один из них притворился мертвым, а другие стали просить у Василия шубу прикрыть "покойника". Юродивый выполнил их просьбу, но, увидев, что выдававший себя за покойного жив, сказал: "Буди же ты отныне мертв за лукавство твое, ибо писано: лукавые и потребятся". Обманщик тут же отдал Богу душу.

В Степенной книге сказано, что летом 1547 года Василий пришел к Вознесенскому монастырю на Воздвиженке и молча со слезами молился перед ним. На следующий день монастырь загорелся, пламя перекинулось на другие дома, и в Москве начался страшный пожар.

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Царь Иван Васильевич с большим уважением и благоговением относился к Василию Блаженному, всегда звал его на пиры. На одном из них Василий трижды выплеснул за окно чарку вина, которую ему подносили по приказу царя. На третий раз государь разгневался и спросил Божьего человека: "Зачем же ты так бесчестно поступаешь с государевым жалованием?" Тот отвечал: "Hе гневайся, царь, то я угасил пламя в Hовгороде!" И верно, в тот день в Hовгороде случился сильный пожар. Между прочим, горожане видели, как какой-то нагой человек старательно тушил пламя, а когда пожар кончился, тотчас исчез, будто его и не было!

Рассказывают, что как-то раз Иван Грозный обратился к Василию с просьбой указать место для собора. Тот выслушал царя и, ничего не ответив, молча вышел. Только у дверей обернулся и поманил за собой одного из царских слуг. Привел его туда, где, поблизости от церкви Святой Живоначальной Троицы, Красная площадь (в те времена она называлась Пожаром, а еще ранее — Троицкой площадью) заканчивалась глубоким рвом. Там, надо рвом, он улегся спать прямо на землю. На том месте царь и велел заложить храм.

Однако в источниках встречаются серьезные расхождения в датах кончины святого. По одним сведениям, Василий Блаженный умер в 1551 году, по другим — 2 августа 1552 года. Наконец, третьи источники свидетельствуют, что смерть великого юродивого наступила в августе 1557 года… То есть нам неизвестно наверняка, был ли Василий жив на момент строительства собора.

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Если Блаженный указал царю место для постройки храма, следовательно, тот строился еще при жизни святого! Между тем в своей работе "Москвоведение" доктор филологических наук М. В. Горбаневский сообщает, что Блаженный умер в 1551 году, а три года спустя в честь взятия Казани Иван Грозный заложил храм Покрова на том самом месте, где раньше находилась церковь во имя Святой Живоначальной Троицы и кладбище. Именно там был похоронен ясновидящий.

По словам Горбаневского, собор Покрова на Рву строился с 1554 по 1561 год. Зодчие Барма и Постник, как того требовала художественная композиция, возвели девять храмов разной высоты, расположив восемь из них вокруг одного центрального. В 1588 году, когда Василия Блаженного причислили к лику святых, достроили десятую башню — в память о знаменитом юродивом. Даже спустя много лет после смерти великого праведника москвичи продолжали почитать его, и вскоре весь Покровский собор стали именовать храмом Василия Блаженного.

Фото превью: persons-today.com

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