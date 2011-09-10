Великие реформаторы в реалиях: Филарет

Митрополит Филарет, архиепископ Московский и Коломенский, крупнейший православный богослов, в течение полувека стоял во главе православной церкви. Духовный наставник Пушкина, Гоголя и славянофилов, прозванный Московским Златоустом, он был одним из родоначальников нового русского литературного языка. Родившийся при Екатерине II, Филарет участвовал в главных событиях русской истории: от Отечественной войны 1812 года до редактирования Манифеста об отмене крепостного права.



Миссионерские письма. Письмо богослову, скорбящему о неверии людей

Будущий светоч православия — митрополит Филарет — появился на свет Божий 26 декабря 1782 года, на другой день после праздника Рождества Христова, когда Церковь отмечает Собор Пресвятой Богородицы. При рождении младенца было сделано примечание, что он родился на две недели раньше положенного срока. Если бы это событие произошло в положенный срок, то его зачатие приходилось бы на Страстную седмицу Великого поста. Поскольку отцом мальчика был диакон Михаил, то ему и его супруге Евдокии пришлось бы присягать, что они не допустили греха в Пасху, которая в тот год приходилась на 27 марта. То есть, девять месяцев назад.

Семья Дроздовых — сплошь все выходцы из священнического рода — крестила своего первенца 1 января 1783 года в день Обрезания Господня, которое Спаситель впоследствии заменил крещением. В этот день Церковь отмечает также память святителя Василия Великого, епископа Кесарии Каппадокийской, вселенского учителя и святителя IV века. В честь него младенца нарекли Василием. Когда у его родителей стали рождаться другие дети, Васю отдали в просторный дом дедушки Никиты Афанасьевича и бабушки Домники Прокопьевны, родителей его матери.

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Отец Никита служил протоиереем Богоявленской церкви (ныне гарнизонная церковь Коломенского высшего командного артиллерийского училища), и его внучок сызмальства мастерил из лучинок крестики и играл в священника, набросив на плечи платок и помахивая игрушечным кадилом. Еще дедушка обучил Васю играть на гуслях. Ведь сам царь Давид свои псалмы пел под псалтирь, а "псалтирь" по-гречески — гусли. Большие гусли с диапазоном звучания до пяти и даже до семи октав называли в народе "поповскими гуслями", потому что их любили священнослужители. Другого своего деда мальчик почти не знал. Приходский священник Федор Игнатьевич Дроздов рано овдовел и жил уединенно, по-монашески.

Василий сначала учился в семинарии в Коломне, а после упразднения в ней епархиального центра стал семинаристом Свято-Троицкой Сергиевой лавры, которая к тому времени равнялась по уровню образования Киевской духовной академии. Благодаря своей любви к чтению, которую он удовлетворял в богатой отцовской библиотеке, Василий Дроздов лучше всех написал сочинение на тему "An dantur ideae innatae"("о врожденных идеях"). Помогло знакомство с учебником философии Винклера, бывшей в библиотеке отца.

Парня сразу зачислили в философский класс, когда остальных для начала принимали в класс риторики. На толкового юношу сразу же обратил свое внимание митрополит Московский и Коломенский Платон (Петр Георгиевич Левшин), который одновременно был и преподавателем в семинарии.

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Именно при Платоне Троицкая семинария стала самым передовым православным учебным заведением, где изучение канонов веры соединилось с изучением явлений современной жизни, что избавляло учение от мертвящей схоластики. Владыка Платон, бывший законоучителем будущего императора Павла, слыл просвещенным иерархом, который любил не только русскую иконопись, но имел у себя картины болонской и римской школ, восточные статуэтки, китайский фарфор. Ревнителям благочестия он казался опасным вольнодумцем, но многие отмечали, как пишет Александр Сегень в биографии "Филарет Московский", "что Платон протянул руку светскому обществу и потихоньку перетягивает это общество, возвращая к Церкви". Во время богослужений митрополита Платона в лавре Дроздов помогал ему облачаться и носил за владыкой митрополичий посох.

Окончив семинарию в ноябре 1803 года, Василий Михайлович Дроздов был зачислен в ее штат как преподаватель греческого и еврейского языков с жалованьем 150 рублей в год. К скудному жалованью дополнительно выдавали хлеб и дрова. Отец тоже помогал деньгами. В 1807 году митрополиту Платону исполнилось 70 лет, на день его тезоименитства учитель семинарии Дроздов написал стихотворение "Старость".

Писатель Александр Сегень, автор новейшей и увлекательнейшей биографии святителя Филарета, утверждает, что новый русский литературный язык возник благодаря трем людям — Карамзину, Пушкину и Дроздову. Причем Пушкин еще не был даже лицеистом, когда Дроздов произносил свои проповеди и читал стихи. Как говорил благоволивший к молодому человеку владыка Платон: "Я пишу по-человечески, а он пишет по-ангельски".

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16 ноября 1808 года для мира умер Василий Дроздов с тем, чтобы появился на свет Филарет. В этот день православная церковь вспоминает апостола и евангелиста Матфея. Память Филарета Милостивогосовершается 1 декабря. Почему при постриге было выбрано это имя, имя малоизвестного святого, а не известного всем евангелиста?

Филарет, имя которого получил при постриге Василий Дроздов, жил в Византии в VIII веке. Был богат, имел семью и детей, но стыдился своего благополучия. Он много жертвовал в пользу нищих и обездоленных. И Господь решил испытать его. Во время нашествия арабов он потерял почти все свое имущество, а то, что было, роздал еще более нищим. Жена укоряла его, как и библейского Иова, но вскоре император Константин Багрянородный влюбился в его старшую внучку Марию и взял ее в жены. Семья, за исключением самого Филарета, переехала в Царьград. Филарет скончался в возрасте 90 лет и был причислен к лику святых.

Перед принятием монашеского пострига в своих проповедях Дроздов часто вспоминал слова из посвященного Филарету кондака: "Отдал бо еси дольная и кратковременная, взыскуя горних и вечных".Будущий московский митрополит следовал этим словам до конца жизни.

Постригал Василия в Филареты 30-летний наместник Троице-Сергиевой лавры, архимандрит Спасо-Вифанского монастыря Симеон, тоже воспитанник Платона. В семинарии Симеон (Крылов-Платонов) преподавал Дроздову французский язык и поэзию. Через пять дней митрополит Платон рукоположил нового монаха Филарета в первый священный сан иеродиакона.

Первое знакомство Филарета с высшим петербургским светом окончилось конфузом. Представленный обер-прокурору Святейшего синода Александру Николаевичу Голицыну, иеродиакон не ответил на его вопрос, заданный по-французски, и отошел прочь, думая о том, какое это странное существо.

Обер-прокурор Голицын в самом деле был, мягко говоря, странной личностью.

Александр Голицын стал надзирателем над Русской церковью в 30 лет. Отнюдь не за ученость или святую жизнь. Голицына наградили постом обер-прокурора за особые заслуги: в детстве он часто играл с маленьким великим князем Александром и его родным братом Константином. Что касается религии, то обер-прокурор был неверующим человеком. Он говорил, что человек создан для чувственных утех.

Он проказничал и был горазд на разные шалости. Нарядившись монахиней, плясал при большом стечении знати и духовенства. Напав на прогулочное судно графа Салтыкова, настолько всех перепугал, что был сослан на юг, где несколько месяцев подряд пьянствовал и играл в карты. В карты он проиграл последнему гетману Украины Льву Кирилловичу Разумовскому свою супругу Марию Гавриловну, урожденную Вяземскую. Машенька и красавец гетман полюбили друга друга, и она развелась с Голицыным, которым стал всеобщим посмешищем. При обер-прокуроре Голицыне в Россию хлынули разнообразные проповедники и мистики.

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На Пасху 2 апреля 1811 года проповедь иеромонаха Филарета, бывшего к тому времени преподавателем церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии в звании бакалавра богословских наук, тронула обер-прокурора так, что он прослезился и высказал пожелание, чтобы Филарет почаще читал проповеди перед сливками столичного общества. Между тем, в своих проповедях Филарет не щадил лжехристиан, для каковых "нет и воскресения Христова".

В сан архимандрита Филарета возвели 8 июля 1811 года. Будучи в этом сане, Филарет объяснил супруге царя Александра, бывшей баденской принцессе Луизе Августе, разницу между католической верой и православной. По просьбе Елизаветы Алексеевны, им было написан его первый богословский трактат "Изложение разности между восточною и западною церковию в учении веры".

Филарет входил в комитет Библейского общества, занимавшегося переводом Священного писания со старославянского на современный русский язык.

Святитель Филарет добился, чтобы поэта Пушкина погребли по христианскому обряду. Долгую жизнь прожил митрополит Филарет, прозванный Московским Златоустом.

"Смертный одр есть камень испытания прошедшей жизни; человек отлагает на нем то, чем он казался, и остается тем, чем он был", — так говорил в одной из своих проповедей Московский Златоуст.