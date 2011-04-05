Пост — дело не личное, а соборное

Великий пост многие начинают соблюдать ревностно, а вот на третьей, четвертой и тем более пятой неделе поститься становится тяжелее. Может появиться раздражительность, сонливость, лень, желание все бросить. О том, что делать в таком случае, "Правде.Ру" рассказал игумен Серапион (Митько), председатель миссионерского отдела Ярославской епархии, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви.

— Отец Серапион, что делать, если человек устает поститься? Молитва не идет, появляется лень, сонливость, апатия…

— Прежде всего, нужно проанализировать это состояние и понять его причины. Раздражительность, желание идти спать, нежелание идти на службу могут быть вызваны разными причинами. Весной человек испытывает определенные проблемы со здоровьем, в том числе авитаминоз. Происходит перестройка организма, и необходимо устранить, прежде всего, те медицинские, физические причины, которые могут лежать в основе такого рода состояний. А вовсе не огорчаться и не связывать такие состояния непосредственно с постом. Потому что правильное соблюдение поста позволяет человеку сохранить достаточно хорошую физическую форму, и то духовное возрастание, которое происходит с человеком, также положительно влияет на физическое состояние человека.

Однако современный человек редко посещает храм, не только постится, но и ходит на работу, ездит в общественном транспорте, общается с людьми, которые не постятся. Поэтому подобная раздражительность может быть связана именно с необходимостью полноценного участия в жизни общества, которое не участвует в жизни Церкви.

Если же такого рода ослабление рвения связано с духовными причинами, то надо постараться более подробно исповедаться, проведя перед этим испытание совести, проанализировав свое состояние и вдохновляться опытом подвижников, которые также, по образу Господа нашего, могли алкать, могли испытывать определенные затруднения. Набраться сил и утешаться тем, что приближение к Пасхе дает новые силы и ждать той благодати, которая приходит с пасхальными праздниками.

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— Батюшка, как Вы считаете, что правильнее: поститься не очень строго, но при этом не раздражаться, не срывать злобу на ближних? Или воздержание и от пищи, и от гнева — это как раз и есть борьба со страстями?

— Мы часто сталкиваемся с тем, что человек, стараясь очень строго соблюсти пост, преображается. Он становится очень раздражительным, невыносимым в общении с окружающими. Здесь человеку нужно разобраться в себе. Потому что в христианской жизни существуют определенные приоритеты. Пост никогда не является целью. У нас нет цели поститься. Мы не спортсмены, которые ставят какие-то аскетические рекорды. Пост является средством. Средством для очищения души, для ее духовного возрастания о Господе. Но современный человек, лишенный традиционной основы, приходя в церковь, очень часто испытывает психологические затруднения в плане самоидентификации. Он хочет казаться православным. Для этого человек стремится соответствовать всем критериям православного образа жизни, в том числе и критериям самого строгого поста.

При этом человек часто не осознает двух вещей. Первое — это то, что мера поста является индивидуальной. Те правила, которые помещены в Типиконе, исторически были созданы для очень строгих монастырей. В России эти правила стали нормой жизни, в том числе для мирян. Однако всегда человек постился вместе с Церковью, постился соборно. И элементом соборности поста было общение с духовником, с которым человек согласовывал важные вопросы своей жизни. Одним из таких вопросов является пост. Духовник вправе определить меру поста для того или иного человека в зависимости от очень большого количества факторов, в том числе и от состояния здоровья. Есть люди, которым, например, нельзя есть некоторые виды постной пищи. Например, если больной диабетом будет есть картошку и макароны в больших количествах, он может серьезно заболеть. В любом случае, такого рода вещи необходимо согласовывать с Церковью в лице духовника. И поститься в соответствии с этим благословением.

Часто получается, что человек воспринимает пост как некий индивидуальный подвиг, и его пост становится самочинием. Как пишет апостол Павел, "подвизающийся незаконно не увенчивается". Здесь человек просто хочет кому-то доказать, чаще всего — самому себе, что он способен стать таким, какими были древние подвижники. Нужно преодолеть в себе эту отчужденность и вернуться в русло подлинной традиции, утраченной в ΧΧ веке.

Конечно, человек постящийся стремится к самососредоточенности и некоему внутреннему одиночеству. Поэтому контакты с окружающими в период поста могут особенно осложниться даже не в силу характера рациона, а именно в силу стремления к некоей внутренней собранности. Что ни говори, а окружающие часто не понимают людей, которые постятся, и зачастую нарушают их молитвенное состояние, иногда в очень грубой форме. И реакция человека на это определяется тоже не степенью поста, а его характером, его воспитанием, зачастую состоянием его здоровья. Но пост тоже играет здесь роль. Например, если человек живет в семье, другие члены которой не постятся, он не должен противопоставлять себя другим. Он не должен делать свой пост какой-то мукой для окружающих, потому что, даже достигая совершенства через аскезу, человек ввергает своих ближних в некое неприятие церковной жизни. Нужно помнить, что пост имеет не только аскетическую основу, но основу апостольскую. Постясь, мы проповедуем Христа. И очень часто наши близкие видят в нас не образ Христа, а образ раздраженного человека.

Поэтому, опять-таки, через это внутреннее осознание, через общение с духовником необходимо понять приоритеты. То есть, если человек, соблюдая пост и выполняя заповедь Церкви в этом вопросе, нарушает другие заповеди Божии, раздражается, впадает в гнев, то, наверное, надо скорректировать свое поведение тем или иным образом. Каким именно образом? Это зависит от индивидуальности человека.

С другой стороны, нельзя считать, что эти проявления раздражительности, гнева являются во всех отношениях негативными. Церковь — это врачебница. Для некоторых это стационар, есть тяжелые больные. И когда человек начинает лечение, то у этого лечения могут быть побочные эффекты. Когда врачуются страсти человеческой души, в какой-то момент они могут усилиться. Происходит эскалация страсти перед ее угасанием. И человек часто не справляется с этим. Но приходит Страстная Седмица, а это уже совсем иное состояние, чем Четыредесятница. Приходит Пасха, и человек меняется. Поэтому ближним тоже нужно понять, что некоторые принимают на себя аскетический подвиг поста.

И очень часто люди, особенно матери, строго постятся не только за себя, но и за своих детей, которые не постятся. Дать оценку этой практике сложно. Но, в любом случае, ее мотивы благородны и спасительны. Поэтому взаимная терпимость, рассудительность, трезвение необходимы как постящемуся, так и не постящемуся человеку. Потому что и постящийся, и не постящийся входят в радость Пасхи, по слову Иоанна Златоуста. Входят по-разному, и Господь уделяет радость каждому.