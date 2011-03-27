Покров на Нерли в половодье

Знаменитый храм Покрова Покрова на Нерли особенно красив во время весеннего разлива рек. Многие спешат увидеть и запечатлеть этот шедевр древнерусской архитектуры, окруженный водами Нерли и Клязьмы. Строитель церкви благоверный князь Андрей Боголюбский мечтал превзойти красотой Иерусалим и Константинополь, и многие считают, что это ему удалось.

Если вы житель Москвы или Нижнего Новгорода и на посещение Владимира у вас имеется в запасе один день, то с Покрова на Нерли лучше начать, а в город потом вернуться. Владимир хорош тем, что почти все его главные святыни и достопримечательности расположены на одной центральной улице — Московской. Только для посещения Успенского Княгинина монастыря с главной улицы придется свернуть, но и его от центра отделяет всего пара кварталов. Городские святыни можно осмотреть и вечером при искусственном освещении, а вот путешествие к Покровскому храму через луга лучше запланировать на утро или день.

Покровскую церковь от поселка Боголюбово отделяет совсем небольшое расстояние, но преодолевается этот путь всегда с трудом. В рассказах паломников путь к Покрову на Нерли почему-то всегда лежит через дождь, ветер, снежную пургу. Наверное, такое это особенное место, где прежде прикосновения к святыне от человека требуется труд и подвиг.

На лугу туристам предлагают разные платные аттракционы — летом к Покрову возят на лошадях, зимой — на санях, а в половодье, когда церковь оказывается на острове, — на лодках. Но, конечно, ничто из перечисленного не может заменить той радости, которую испытывает пеший паломник, добравшись до цели своего путешествия.

Конечно, экипировка для путешествия должна быть удобной. Но следует помнить и о том, что Свято-Боголюбский монастырь, к которому относится храм Покрова на Нерли, славится особой нетерпимостью к женщинам, одетым в брюки. Так что лучше не провоцировать насельниц обители и выбрать для паломничества удобную юбку, а также не забыть про головной убор. В Успенском кафедральном соборе города Владимира "брючниц" тоже не жалуют.

Церковь Покрова на Нерли по разным историческим данным была построена в либо в 1158, либо в 1165 году. Князь Андрей Боголюбский возвел этот собор в честь победы над Волжской Булгарией и в память о своем сыне Изяславе, который пал в этом бою. По легенде, белый камень для постройки церкви доставили в качестве контрибуции сами побежденные волжские булгары, хотя проведенный в наши дни анализ камня не подтверждает эту версию.

Храм был посвящен новому на Руси празднику — Покрову Богородицы. Этот праздник был установлен владимирским духовенством, хотя ни в Константинополе, ни в Киеве его прежде не отмечали. Князь Андрей Боголюбский почитал Пресвятую Богородицу как главную Заступницу своей новой столицы. Главный храм Владимира тоже посвящен Богоматери — празднику Ее Успения.

Князь Андрей Боголюбский сам указал место для строительства церкви. Место он выбрал довольно необычное — пойменный луг при впадении Нерли в Клязьму. Каждую весну здесь разливалось широкое половодье, и потому для основания будущей церкви был создан искусственный холм из глины и булыжного камня.

Луг, на котором расположена церковь, в наши дни объявлен особо охраняемой природной территорией и историко-ландшафтным комплексом регионального значения. Сама же церковь Покрова на Нерли включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как шедевр мирового значения.

Если вы путешествуете общественным транспортом, то, чтобы добраться в Боголюбово, в центре города Владимира лучше поймать такси. Такси здесь стоит недорого, а вот автобусы ходят редко и нерегулярно. А на собственном автомобиле найти Боголюбово совсем просто — двигайтесь по трассе E22/М7 два километра от Владимира в сторону Нижнего Новгорода.