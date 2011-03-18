В церковь клиентам не приходить!

В Сети можно увидеть немало жалоб на "плохое обслуживание" в церкви. Как правило, речь идет о "требах" — отпевании покойников, венчании супружеских пар, крещении младенцев, освящении машин и квартир. Люди считают, что церковные служители относятся к ним слишком холодно и расчетливо, не понимают их радости или горя. Как избежать подобного отношения?

Представьте себе такую ситуацию: вы устроили на даче воскресный пикник с шашлыками и пригласили на него друзей. Дети играют на лужайке со щенком и бросают ему кости, взрослые пьют вино за столом, уставленным закусками, и ведут задушевные разговоры. Вдруг к вам подходит совершенно незнакомый человек и говорит: "Вы знаете, у меня сегодня день рождения, а я так одинок, что мне даже не с кем его отпраздновать. Нет у меня ни семьи, ни друзей. Можно я посижу с вами за столом? Только не думайте, что я собираюсь вас объесть — вот вам тысяча рублей за шашлык и вино".

В первую очередь вы, конечно, очень удивитесь, а дальше варианты ваших действий могут быть различны. Вы можете пожалеть одинокого незнакомца, пригласить его к столу и не взять с него тысячу рублей. Или можете разделить с ним трапезу и взять предложенные деньги. А можете и отказать — скажете: "Простите, но у нас тут своя компания, свои разговоры и мы не уверены, что нам друг с другом будет интересно".

А теперь представьте себе следующий вариант развития событий. Вы пригласили гостя к столу и все-таки взяли с него тысячу рублей — продукты-то нынче дорогие, а вы отнюдь не миллионеры, и лишние деньги в хозяйстве не помешают. Незнакомец — впрочем, теперь вы знакомы, он уже представился Васей — садится за стол и просит вас произнести тост в его честь: ведь у него сегодня, как вы помните, день рождения. Вы чувствуете себя очень неловко: как можно придумать тост в честь человека, которого видите впервые в жизни? Но все-таки решаете порадовать Васю и произносите в его честь какие-то общие слова о здоровье и благополучии. А по окончании вашей речи Вася вдруг заявляет: "Нет, мне совсем не понравился этот тост. Он прозвучал как-то холодно и совсем не затронул глубин моей души. Ну-ка, говорите другой тост. А за это я пить не буду".

Кроме того, Вася просит, чтобы ваш ребенок спел для него песенку. Ему нет дела до того, что ребенок может застесняться чужого дядьки и вообще спрятаться под стол: деньги заплачены, давайте, пойте. А вернуть деньги вы уже не можете — с этой тысячей рублей вы уже послали гонца в ближайший гастроном за новой порцией вина, сыра и маринованного мяса.

И тут обиженный Вася подвергает ваше семейство резкой критике: он-то сначала подумал, что вы хорошие люди, а вы и тосты говорить не умеете, и шашлык у вас невкусный, и вино кислое, и зелень хоть и с грядки, но какая-то желтоватая, и дети невоспитанные, и у хозяйки облупившийся маникюр и заляпанные бриджи. После этого он решительно встает из-за стола, гордо разворачивается и уходит. А вы остаетесь сидеть с разинутыми ртами, а потом, немного придя в себя, робко интересуетесь: кажется, тут в Абрамцево неподалеку психиатрическая больница? Там сегодня случайно не день открытых дверей? А через несколько дней находите отзыв Васи о вашей семье в интернете. Нелестный, само собой разумеется.

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На самом деле, человек, который приходит в церковь с просьбой "отпойте мою бабушку" или "покрестите моего ребенка", поступает столь же неадекватно, как странненький Вася из приведенной выше невероятной истории. Он не понимает, что церковь — это не бюро ритуальных услуг, не ресторан, где за деньги выполнят заказ, и споют, и спляшут, а семья со своими внутренними законами. Это общество людей, которых объединяет сущность более возвышенная и более интимная, нежели родственные и дружеские связи — вера во Христа. И резко вторгаться в нее "с улицы", еще и выдвигая при этом какие-то свои требования, мягко говоря, неправильно.

К сожалению, в советское время, не без участия тогдашних органов по делам религий, получила распространение практика совершения "треб" за деньги над людьми, которые лично незнакомы священнику и о чьей дальнейшей религиозной жизни ему ничего не известно. Тогда подобную практику хоть как-то можно было оправдать: действующих храмов было мало, а сам факт обращения в церковь для крещения ребенка или отпевания родственника уже был некоторым исповедничеством и живым свидетельством веры, ведь за это могло серьезно попасть на работе. Сегодня же в Церкви все чаще вспоминают о канонических правилах и отказываются совершать обряды и таинства за фиксированную плату и над людьми, не наученными основам православия.

Конечно, вы можете найти церковь, где вам просто нужно будет записаться за свечным ящиком и оплатить "услуги" по прейскуранту и над вами совершат любые обряды и таинства без "лишних разговоров". Но таких храмов лучше избегать — такое "требоисполнительство" очень притупляет нравственное чувство занимающихся им священников, певчих и прочего "причта церковного", и именно там случаются истории из серии "мне нагрубили, когда я стояла у гроба моей мамы".

Что же делать, если у вас есть повод обратиться в церковь? Вася из истории про пикник выглядел бы гораздо адекватнее, если бы его привел к столу кто-нибудь из друзей пировавшей семьи и представил как своего друга. С этого и следует начать, если вы решили окрестить ребенка или впервые в жизни прийти на исповедь. Вспомните, кто из ваших знакомых является постоянным прихожанином какого-то храма, и попросите его вам помочь. Всем заметна разница, например, при венчании в церкви пары ее постоянных прихожан или пары, заглянувшей с улицы где-то на полпути между загсом и рестораном. К новобрачным прихожанам выстраивается огромная очередь из желающих их поздравить, священник произносит в их честь дружескую проповедь, а потом вся община по-семейному садится за праздничный стол. А в случае венчания "чужаков" все чувствуют себя как-то неловко: священник — из-за того, что совершает таинство над людьми, о вере которых ничего не известно, просто потому, что как-то неудобно отказать, сами молодожены и их гости — из-за того, что смысл происходящего им не очень-то понятен. В итоге все хотят только одного — чтобы все это побыстрее закончилось.

Одно дело — крестить ребенка незнакомых родителей, и совсем другое — погружать в купель Машу, дочку друзей нашего постоянного прихожанина Пети. Здесь на Машиных родителей распространяется вся та приходская любовь, которая накопилась к Пете за все его долгие годы активного участия в жизни общины.

В жизни мы привыкли, что все делается "по знакомству" — чтобы лечиться, нужно найти знакомого врача или знакомого знакомых, то же самое относится к образованию детей, обмену квартиры и вообще любому делу. К церкви все это применимо в гораздо большей степени — ведь это не магазин, а семья. И входить в нее нужно именно так, как входят в семью — через знакомство и дружбу с ее членами. Тогда не будет повода для гневных отзывов в интернете — ведь их оставляют только клиенты, а не друзья.