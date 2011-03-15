Откуда берутся антиклерикалы?

Антирелигиозная тема все чаще звучит в публичном пространстве. Журналисты и эксперты, об отношении которых к Церкви прежде ничего не было известно, теперь приобретают репутацию заслуженных антиклерикалов. Почему это происходит? Люди познакомились с религией поближе и разочаровались в ней или же впали в ностальгию по атеистическому прошлому?

В последние годы становится все заметнее, что людей заставляют собираться вместе не только их религиозные, но и антирелигиозные взгляды. На первый взгляд это выглядит довольно странно: если верующим собираться для общей молитвы и изучения своей религии "сам Бог велел", то зачем людям неверующим объединяться из-за того, что они отрицают?

Советскому атеисту приходилось гораздо проще: его картина мира была непротиворечивой и стройной, и религия занимала в ней вполне определенное, объяснимое положение. Действующая церковь на старинном кладбище — памятник архитектуры, а посещающие ее бабушки — темные пожилые люди, которым не удается расстаться с препятствующими прогрессу религиозными предрассудками. Мечеть — это экзотика какого-нибудь Самарканда или Бухары, которая воспринимается в одном этнографическом ряду с тюбетейкой, пловом и домашней халвой. Костел — это органный зал, в котором иногда можно послушать произведения Баха. Синагога — это полуподпольный еврейский клуб, в котором под прикрытием религиозной веры представители древнейшего народа на самом деле строят хитрые планы бегства в Израиль, США и Европу.

Мир его был прост, ясен и доброжелателен. Ну, разве что, иногда сбивали с толку экстрасенсы, уфологи и прочие адепты паранормальных явлений, что-то вещающие про "высший космический разум" и "там что-то есть". Но на их вопросы быстро находились ответы, зачастую даже вполне материалистические, и жизнь продолжала идти своим чередом.

Сегодня же человеку равнодушному к религии, не говоря уже о воинствующем атеисте, каждый день приходится получать информацию, ввергающую его в тяжелый когнитивный диссонанс. По телевизору показывают церковных иерархов, облаченных в ризы средневековых фасонов и совершающих непонятные действия. Время от времени в новостях появляются сообщения, в которых, на взгляд человека неверующего, совмещаются вещи несовместимые: космические корабли и водосвятные молебны, монахи и планшетные ноутбуки, рок-концерты и христианские проповеди. "Мир сошел с ума? Или я?" — недоумевает телезритель и интернет-пользователь.

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Нарушающие его стройную картину мира сюрпризы поджидают и в быту. На работе вдруг выясняется, что четверо из пятерых коллег соблюдают пост и не с кем даже пойти в привычное место пообедать. Именно на такую ситуацию жаловался недавно участник одного из антирелигиозных сообществ: в пост он чувствует себя "белой вороной", потому что в его отдельно взятом коллективе в большинстве как на подбор оказались верующие. У "бомбилы", которого ты останавливаешь, на автомобильной панели красуется триптих икон, на Пасху в почту и телефон летят сообщения "Христос воскресе!", а на стенах офиса красуются наклейки с крестами, свидетельствующие о том, что помещение недавно было освящено. Ну как после этого не выразить свои бурные эмоции в тематическом интернет-сообществе или даже на уличном митинге?

В православной же среде в последние годы вошло в моду самобичевание. Верующие видят в сети резкие антиклерикальные либо антирелигиозные высказывания и начинают себя казнить: "Ах, это мы и наша церковная иерархия виноваты в том, что столько людей отвратили от православия. Скромнее надо было быть, добрее к людям. Тогда, глядишь, к нам бы и потянулись".

Но давайте подумаем: а куда вместо Церкви пришли те, в ком сегодняшние сторонники идеи "платить и каяться" видели своих потенциальных единоверцев? Среди нынешней постсоветской интеллигенции существует давняя традиция в случае разочарования в официальной Церкви переходить либо в Римо-католичество, что психологически комфортнее для западников по убеждениям, либо в старообрядчество и более поздние расколы, что ближе по духу патриотам и славянофилам. Сегодня никакого массового исхода из Русской православной церкви ни в католичество, ни в "древлеправославие", ни в какие-либо новые секты мы не видим. Такие случаи единичны. Быть может, стоит признать, что существует довольно много людей, которые не желают становиться православными не потому, что их раздражают "часы патриарха" или "дача в Геленджике", и не потому, что им грубо сделали замечание "злые бабки в черных платках", а потому что в Церкви им не нравится ее Глава — Христос? Потому что если бы антицерковные настроения были вызваны исключительно недостатками Русской православной церкви, то разочаровавшиеся в ней люди отправились бы искать Христа где-то в другом месте, но ничего подобного сегодня не происходит.

Типичный сегодняшний антиклерикал — это отнюдь не вчерашний православный, который сегодня изливает на "жадных попов" свое негодование. Это вчерашний "пофигист", который решительно отстаивает свое право, ничего не знать ни о "призывах РПЦ", ни о мусульманских хиджабах, ни о верованиях бушменов, которые он ставит с традиционными религиями России в один ряд. Его девиз — "Задолбали вы все меня своими проповедями!", который в менее цензурном виде красуется вместе с антирелигиозной картинкой на одном из популярных демотиваторов.

Но современное информационное общество устроено таким образом, что комфортной психологической ниши для людей, желающих продолжать воспринимать религию как что-то третьестепенное и маловажное, в нем не остается. В блогосфере и социальных сетях, где по любому поводу принято высказывать свое мнение, от человека требуют: определяйся! Кто ты будешь такой — коммунист, атеист, марксист, православный, мусульманин, иудей, поклонник древних русских богов или "летающего макаронного монстра"?

Кстати, не стоит опасаться, что, определившись со своими религиозными взглядами, такие разные люди непременно начнут друг друга оскорблять, а потом от слов перейдут к тяжким телесным повреждениям. Скорее всего, межрелигиозный диспут завершится дружественным звоном пивных кружек. А вот кто на самом деле рискует стать всеобщим врагом, так это тот самый "пофигист". Только представьте себе: православный тратит дни и часы на изучение святых отцов и Священного Писания, чтобы не ударить лицом в грязь в споре с атеистом. Атеист, в свою очередь, не меньше времени тратит на лекции Ричарда Докинза. Мусульманину приходится быть готовым к полемике с ними обоими, что тоже требует регулярных штудий. И самое обидное — это когда кто-то пытается во всем этом не участвовать, жалея для людей свое время и силы. Ну кто же согласится такое простить?