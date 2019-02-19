Как относится к приметам Церковь?

Из представителей разных профессий самыми суеверными считаются те, чья работа связана с повышенным риском и опасностью: космонавты, летчики, военные, пожарные, врачи. Актеры и студенты тоже выполняют свои ритуалы для привлечения удачи. Есть приметы и общечеловеческие, как, например, боязнь черной кошки. Почему они имеют свойство сбываться?

Среди пожарных, военных, летчиков и прочих представителей героических профессий не принято употреблять слово "последний". За выражение типа "последний полет" можно и схлопотать. Принято говорить "крайний", чтобы не навлечь беду.

Врачи не любят меняться между собой дежурствами. Считается, что выменянное дежурство обязательно будет тяжелым. Врачи "скорой помощи" большое значение придают первому за смену пациенту — считается, что если дорога к нему или его случай был тяжелым, так же тяжело бригаде придется и на протяжении всего дня. Сотрудники роддомов радуются, если в открывшемся после мойки роддоме первым рождается мальчик — это к счастью. Среди хирургов считается плохой приметой оперировать человека, который носит такие же имя и отчество, как и врач.

Пожарные верят, что если во время дежурства почистить сапоги, то обязательно поступит вызов на пожар. То же самое происходит, когда в расчете появляется новенький. А когда пожарные возвращаются из отпуска, их поливают водой. Считается, что иначе и им, и их товарищам в этот же день придется выезжать на пожар.

Чемпионы по разработке сложных ритуалов — космонавты. Всем хорошо известно, что перед стартом обязательно нужно посмотреть фильм "Белое солнце пустыни", а по дороге на космодром — справить малую нужду на колесо автобуса. Также запуски ракет не производятся по понедельникам.

У актеров, музыкантов и спортсменов есть свои ритуалы, призванные не спугнуть удачу. "Я свято верю в несколько артистических примет. Нельзя класть на стол гостиничные ключи — можно остаться без концертного костюма. У меня так уже два платья пропали. Еще нельзя уверенно рассказывать о предстоящей работе, подобная болтовня может привести к отмене концертов. Нельзя в дороге грызть орехи — обязательно "кинут на деньги". А если дают предоплату, то я ее ни за что не потрачу, иначе отменят концерт и придется возвращать уже свои деньги", — рассказала в интервью газете "Аргументы и Факты" певица Марина Хлебникова.

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О том, как относится к приметам Церковь, "Правде.Ру" рассказал иеромонах Макарий (Маркиш), преподаватель Ивановской духовной семинарии:

— Я думаю, что эти приметы нужно разделить на две части. Одни действительно отражают некий жизненный практический опыт. Про актеров мне трудно сказать. Военный человек — это человек очень наблюдательный, очень внимательный. Человек, от наблюдательности и внимательности которого зависит очень многое. Сами понимаете, о чем идет речь. Ну и тут есть, конечно, какие-то важные аспекты жизненные, особенно в боевой обстановке, когда это обостренное внимание может давать некоторый перехлест. И это простительно в связи со спецификой их работы.

То же самое у летчиков. Мы видим авиакатастрофы, видим разного рода неприятности, которые вызываются недостатком внимания, недостатком реакции человека на внешние факторы.

С другой стороны, есть элементарнейшие суеверия, которые сходятся. Одна достаточно тонкая линия профессионального внимания и другая — широкий поток обычных человеческих суеверий. Эти две струйки сходятся и в жизни перемешиваются.

— Отец Макарий, а что вы думаете о специфически церковных приметах, как то: не передавать свечу левой рукой?

— Это не церковные приметы, это антицерковные предрассудки, которые во всех отношениях действуют как яд. Они отравляют церковным, верующим людям религиозную жизнь, и они служат препятствием, барьером в нашей миссионерской работе, в осуществлении нашей задачи открытия церкви народу и миру. Потому что люди приходят в храм, встречаются с идиотскими предрассудками, разворачиваются и уходят. А если не уходят, то еще хуже — они думают, что вот теперь узнали православие.

— Почему приметы иногда сбываются?

— В обычных приметах могут сходиться суеверия, а могут сходиться жизненные факты. Предсказания погоды, когда мороз, когда ветер, когда что к чему. Есть на то физические причины. То же самое, когда касается самочувствия человека. Когда голова болит, когда что-то ломит в ноге, это все имеет определенные физические или, возможно, психологические причины. Кроме того, могут быть какие-то индивидуальные события. У меня есть предчувствие, вот оно и сбылось. То, что относится к личной жизни человека и не подвержено какой-то статистической проверке.

Здесь я не могу исключить воздействие каких-то невидимых сил и факторов, нам неподвластных, факторов, таинственных, причем не всегда благотворных. Это может быть и воздействие злых сил, от которых мы, к сожалению, не всегда закрыты.

Есть у нас так называемые лжестарцы, а если сказать попросту, проходимцы под маской православия, которые работают следующим образом. Приходит к нему женщина (мужчины, конечно, реже). Он говорит такой женщине: если меня не послушаешься, будет тебе очень плохо, тебя ждут большие скорби и неприятности.

Допустим, она не послушалась. Она сказала: "Нет, для меня это все неважно". И пошла своим путем. Что-то в жизни потом произошло, не может быть, чтобы у человека в жизни всегда все было гладко. И когда это происходит — раз, у нее в голове как молния: "Я не послушалась старца! Вот и получилось все". И вот этот удар нужно уметь выдержать. А иногда они после этого возвращаются к проходимцам, становятся их рабами, сектантами и кем угодно. Вот эта система работает. Это я наблюдал своими глазами.