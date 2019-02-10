Ефрем Сирин: победитель гнева, уныния и праздности

Легко впадающий в гнев, который при первой же неудаче сменяется глубоким унынием, ленивый, безответственный, не понимающий ни устной, ни письменной речи, — вот типичный портрет современного школьника. Если вам "посчастливилось" воспитывать такого ребенка в семье или учить его в школе, обратитесь к преподобному Ефрему Сирину, чья жизнь и труды являют собой полную противоположность.

С наследием преподобного Ефрема Сирина, память которого Русская православная церковь отмечает 10 февраля по новому стилю, православные встречаются каждый год в преддверии и в продолжение Великого поста. Именно его перу принадлежит знаменитая покаянная молитва "Господи и Владыко живота моего", которая вдохновила Александра Сергеевича Пушкина на создание дивного по красоте стихотворения:

Отцы пустынники и жены непорочны,Чтоб сердцем возлетать во области заочны,Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,Как та, которую священник повторяетВо дни печальные Великого поста;Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:Владыко дней моих! Дух праздности унылой,Любоначалия, змеи сокрытой сей,И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,Да брат мой от меня не примет осужденья,И дух смирения, терпения, любвиИ целомудрия мне в сердце оживи.

Сирийский подвижник и русский поэт встретились не только в творчестве, но и на календаре. Наверное, не случайно кончина Пушкина пришлась на день памяти одного из его любимых святых. Трудами преподобного Ефрема Сирина навеяно еще одно пушкинское стихотворение — "Воспоминание".

И с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строк печальных не смываю".

Преподобный Ефрем Сирин, которого называют учителем покаяния, родился в начале IV века в Месопотамии, в городе Низибии. Его родители, бедные земледельцы-христиане, старались воспитывать сына в благочестии. Но Ефрем с детства отличался раздражительным, взрывным характером. В юности он часто ссорился с людьми по малейшим поводам, ввязывался в драки, совершал опрометчивые поступки и славился дурным нравом. Однажды его несправедливо обвинили в краже овец и посадили в темницу. Находясь в заключении, он услышал во сне голос, призывавший его к покаянию и исправлению жизни. Юноша покаялся в грехах, а после был чудесным образом оправдан и освобожден.

Выйдя на свободу, Ефрем решил стать монахом-пустынником. Он удалился в окрестные горы, где жили отшельники. Монахи держали строгий пост, питаясь только скудными пустынными растениями, и трудились, чтобы стяжать добродетели кротости и смирения.

Став отшельником, Ефрем начал глубоко изучать Священное Писание. Он много потрудился над истолкованием Моисеева Пятикнижия, сочинил ряд известных молитв и церковных песнопений.

В 363 году Низибия подпала под власть персов и многие из христиан оставили этот город. Тогда и преподобный Ефрем вознамерился пойти отсюда в город Эдессу. Как повествует автор житий святитель Димитрий Ростовский, перед тем как войти в Эдессу, Ефрем обратился к Богу с такою молитвою:

— Господи Иисусе Христе! Сподоби меня увидеть город Твой, и когда я буду входить в него, пошли мне навстречу такого человека, который побеседовал бы со мною от Священного Писания с пользою для меня.

Когда он, так помолившись, приближался к городу и входил в ворота, встретила его женщина. Увидев ее, раб Божий опечалился и обратился мысленно к Богу:

— Господи, Ты презрел моление раба Твоего. Ибо каким образом может она беседовать со мною о книжной мудрости?

Женщина же стояла и смотрела на него. Святой Ефрем обратился к ней с вопросом:

— Скажи мне, женщина, зачем ты стоишь и смотришь на меня?

Женщина ответила:

— Я смотрю на тебя, потому что женщина от мужа взята, а ты смотри не на меня, а в землю, из которой ты взят.

Услышав это, Ефрем подивился такому ее ответу и прославил Бога, давшего женщине такой ум. Он понял, что не презрел Господь молитвы его.

В пещере под Эдессой преподобный Ефрем подвизался до конца своей жизни.

"Блажен человек, который не легко приходит в гнев или в раздражение. Он всегда бывает в мире. Прогоняя от себя духа раздражительности и гневливости, он далек от войны и мятежа, всегда спокоен духом и весел лицем. Кто не скоро приходит в гнев и не трогается пустым словом, тот делатель правды и истины. Он без труда сдерживает страждущих говорливостию и обходится с ними терпеливо. Он не делает обиды; с ним не встречаются немощи; он не радуется ссорам; потому что ко всем изъявляет любовь. Негневливый не любит споров, но всегда здрав он умом, любит мир, вселяется в долготерпении. Кто не легко принимает в себя духа вспыльчивости, тот делается обителью Духа Святого. В ком нет вспыльчивости, тот не преогорчавает Духа Святого. Он может быть и кротким, может иметь и любовь, и терпение, и смирение. Негневливый украшается всяким добрым делом и возлюблен Христу. Посему подлинно тот трекратно блажен, кто постоянно отгоняет от себя духа гнева и раздражительности; потому что у него всегда здравы и тело, и душа, и ум", — писал преподобный Ефрем Сирин, не понаслышке знавший о борьбе с этим грехом.

По словам святого, "кто всегда одержим вспыльчивостью, часто и скоро приводится в гнев даже маловажною вещию, тот пусть слышит, что говорит Апостол: гнев мужа правды Божией не соделовает (Иак. 1, 20). И действительно злополучен и жалок, кто побеждается сими страстями. Ибо гневающийся, как говорят, убивает душу свою. Да и действительно, гневливый убивает и губит душу свою, потому что всю жизнь проводит он в смятениях и далек от спокойствия. Он чужд мира, далек и от здравия; потому что и тело у него непрестанно истаявает, и душа скорбит, и плоть увядает, и лице покрыто бледностию, и мысль изменяется, и разум изнемогает, и помыслы льются рекою, и всем он ненавистен. Такой человек далек от долготерпения и от любви; пустыми речами легко приводится в смятение, из безделицы заводит ссоры; где нет в нем нужды, там вмешивается в дело и навлекает на себя большую и большую ненависть. Такой человек любит многословие и хвастается за то, что бесполезно. Ему приятно злоречие; для кротости он немощен, а в лукавстве мужествен. И кто не станет плакать о нем? Он мерзок пред Богом и пред людьми. Ибо вспыльчивый во всем несносен. Поэтому остерегайтесь вспыльчивости".

Преподобный Ефрем Сирин, родным языком которого был сирийский, испытывал из-за этого некоторые трудности в общении с богословами своего времени, которые писали и выступали на греческом языке, служившем тогда международным. Существует предание, согласно которому преподобный Ефрем встречался со святителем Василием Великим и во время встречи чудесным образом заговорил по-гречески. Исторических источников, которые могли бы доподлинно подтвердить, что двое великих святых своего времени встречались и беседовали, не существует. Тем не менее письменные работы преподобного Ефрема Сирина на греческом сохранились, и этому святому традиционно молятся о преодолении трудностей в изучении иностранных языков. Молятся ему и об освобождении неправедно осужденных.

Но главное, в чем преподобный Ефрем является величайшим наставником, — это покаяние, преодоление в себе греховных страстей. Конечно, преподобному можно молиться о гневливом начальнике или о непослушном ребенке, и он обязательно поможет. Но если уж полностью следовать его учению и примеру, то просить святого Ефрема нужно о помощи в победе над собственными пороками — теми, которые делают невыносимой жизнь наших ближних и несовместимы с любовью к ним.