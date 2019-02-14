Спасет ли вера от кризиса среднего возраста

Средний возраст, то есть 30-40 лет, — время переоценки ценностей. Многих на этом отрезке жизненного пути настигает кризис из-за того, что вся прожитая жизнь кажется глубоко неправильной, а былые приоритеты — ложными. Кому легче пережить этот болезненный период — верующим или неверующим? Чем советуют заняться психологи во избежание депрессии?

По мнению психологов, кризис среднего возраста может быть спровоцирован разными обстоятельствами: полосой неудач, трудностями на работе, конфликтами в семье, проблемами с детьми, которые достигли переходного возраста, смертью родителей или других близких людей. Кризис середины жизни наступает у всех людей в разное время, но приблизительно около 40 лет. Считается, что женщины чаще переживают его незадолго до сорока, а мужчины — чуть позже. На одних людей кризис обрушивается внезапно, как гром посреди ясного неба, а у других бывает ожидаем и предсказуем — например, нечто подобное в таком же возрасте переживали все мужчины или все женщины в этой семье. Длится кризис обычно от одного до двух лет.

"Действительно, кризис среднего возраста связан с тем, что у человека появляются новые ценности и цели в жизни. Есть некая действительно возрастная особенность — она связана с тем, что если до этого человек мог активно развиваться в сфере своего бизнеса, карьеры, то с этого момента он уже понимает, что его возможности в значительной степени ограничены, что просто вкладывать все больше и больше энергии и добиваться успеха у него не получится", — рассказал "Правде.Ру" психолог Денис Новиков.

По его мнению, "нечто похожее происходит и в личной жизни, потому что если до этого человек много чего делал и в общении с друзьями, и в каких-то своих любовных отношениях исключительно благодаря своей молодой энергетике, то теперь уже приходится как-то более трезво и осмысленно подходить к своей жизни, своим взаимоотношениям, друзьям, кругу близких людей".

"Кроме того, в этот момент человек начинает как-то больше понимать конечность жизни, и на фоне того, что он понимает, что можно сделать, выражаясь метафорой, "последний рывок", ему нужно очень четко рассчитывать свои силы, чтобы сделать верный шаг. А для того чтобы сделать верный шаг, нужно понять, какие у него ценности и смысл в жизни", — отметил психолог.

Одинаково ли переживают кризис религиозные и нерелигиозные люди?

"Теоретически, конечно, религиозный человек переживает все кризисы гораздо проще. Предполагается, что верующий человек, который обращается к теме своих религиозных ценностей и смыслов, шире и глубже смотрит на жизнь, и поэтому решить задачку на смысл ему проще. А практически я в этом не уверен, потому что очень часто, по моим наблюдениям, верующие люди в кризисе 30-летнего возраста испытывают и определенный религиозный кризис. И тогда одно накладывается на другое", — считает Денис Новиков.

Как рассказал психолог, "человек неверующий не переживает духовное измерение кризиса середины жизни просто потому, что у него этого духовного измерения нет. Кризис может стать для него поводом обратиться к вере. А человек верующий может переживать кризис, в том числе, и в духовном плане". То, что именно в период кризиса середины жизни люди довольно часто приходят к вере, — по мнению психолога, "довольно распространенный факт".

"Самый главный совет — понимать, что ты находишься в кризисе. Что выхода простого, как то: принять пилюлю от кризиса, и жизнь пойдет по-прежнему, — не получится. Что это большая работа, и человек в кризисе вынужден проделать эту большую работу и эмоционально, и духовно, и в плане своего мировоззрения. Важно проделывать эту работу спокойно и не паникуя, осмыслять свою жизнь, искать новые ценности, смотреть, что у тебя в жизни есть и что тебе еще важно получить. Самое главное — осознавать, что это кризис и что его нужно какое-то время прожить", — рекомендует Денис Новиков.

По его словам, "кризис часто происходит где-то в районе 35 лет, когда еще велико желание жить. Бывает разочарование, что какая-то часть жизни потрачена зря. Но, тем не менее, в жизни еще есть перспективы, человек понимает, что он еще может сделать важные шаги. Научиться делать шаги исходя из своего горького или не горького опыта — это лекарство от отчаяния".

"Это время, когда важно расширять свои социальные контакты, общаться с людьми, разговаривать о жизни. Прийти на прием к психологу просто для того, чтобы поговорить о своей жизни с другим человеком, чтобы это было достаточно профессионально и эффективно. Общаться, узнавать у других, как устроена жизнь, идти к людям", — заключает Денис Новиков.