Радонежские: святые помощники в воспитании детей

В святцах гораздо чаще встречаются имена преподобных, то есть святых монахов. Но даже самые аскетичные монахи не падают с неба готовыми, а рождаются и воспитываются в семьях. 31 января по новому стилю Русская православная церковь вспоминает преподобных Кирилла и Марию Радонежских — супружескую пару, подарившую миру святого Сергия Радонежского.

Среди паломников, которые едут в Троице-Сергиеву лавру поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского, существует традиция сначала посетить Покровский монастырь в Хотькове, где были похоронены его родители, преподобные Кирилл и Мария. Считается, что по молитвам благочестивых супругов также совершаются многочисленные чудеса и исцеления.

Родители будущего печальника земли Русской были знатными ростовскими боярами. Жили они в селе Варницы в четырех верстах от Ростова. Сейчас на этом месте, которое в наши дни вошло в черту города Ростова, находится Варницкий Троице-Сергиев мужской монастырь. Кирилл состоял на службе у ростовских князей, был очень близок к ним и не раз сопровождал их в Золотую Орду. Он владел достаточным по своему положению поместьем и состоянием, но предпочитал жить и растить детей в уединении, на природе, в деревне. Благородное происхождение не мешало Кириллу заниматься простым физическим крестьянским трудом.

Кирилл и Мария были богобоязненными людьми, строго соблюдали все церковные предписания, помогали нищим и сиротам. "Не допустил Бог, чтобы такой младенец, который должен был воссиять, родился от неправедных родителей…" — писал о них автор жития преподобного Сергия Радонежского Епифаний Премудрый.

Будущий великий святой, который до монашества носил имя Варфоломей, был вторым ребенком Кирилла и Марии. Кроме Варфоломея в семье росли еще двое детей — старший сын Стефан и младший Петр. Как повествует житие преподобного Сергия, когда боярыня Мария, беременная вторым сыном, молилась на литургии в церкви, ребенок, к великому изумлению всех присутствовавших, трижды воскликнул громким голосом в материнском чреве: в начале чтения Евангелия, перед пением Херувимской, и в момент, когда священник возгласил: "Вонмем, Святая святым!" После этого чудесного события Кирилл и Мария дали обет посвятить родившегося ребенка Богу.

Когда Варфоломею исполнилось семь лет, родители отдали его учиться грамоте. Вместе с Варфоломеем учились и два брата его: старший — Стефан и младший — Петр. Братья учились успешно, а Варфоломей сильно отставал от них. Учение давалось ему с большим трудом, а учитель часто наказывал. Однажды Кирилл послал Варфоломея в поле искать лошадей. В поле он увидел незнакомого благообразного старца и сказал ему, что имеет одно горячее желание — научиться грамоте. Старец помолился об отроке, затем вынул из кармана небольшой ковчежец и подал Варфоломею частицу просфоры. Вкусив ее, Варфоломей чудесным образом без затруднения стал читать книги и понимать все написанное в них. Это событие изображено на знаменитой картине Нестерова "Видение отроку Варфоломею".

Когда Варфоломею было около пятнадцати лет, родители его из Ростовского княжества переселились в Московское, в город Радонеж. По обычаю того времени Кирилл должен был получить поместье, но по старости уже не мог служить московскому князю, и эту обязанность принял на себя его старший сын Стефан, к тому времени уже женатый. Младший из сыновей Кирилла и Марии — Петр также женился, а Варфоломей был строгим постником, больше всего на свете любил молитву и мечтал о монашестве.

Когда Варфоломею было около двадцати лет, он попросил у родителей благословения уйти в монастырь. Родители не возражали, но просили подождать только до их смерти: с его уходом они потеряли бы последнюю поддержку, так как два старших брата были уже женаты и жили отдельно. Сын повиновался и остался заботить о родителях до самой их смерти.

Под конец жизни Кирилл и Мария приняли монашеский постриг в Хотьковском монастыре близ Радонежа. Почти в то же время произошла печальная перемена и в жизни их старшего сына Стефана: жена его умерла, оставив двух сыновей. Похоронив супругу в Хотьковском монастыре, Стефан не пожелал уже возвращаться в мир. Поручив своих детей младшему брату Петру, он здесь же в Хотькове принял монашество. В 1337 году схимонах Кирилл и схимонахиня Мария отошли ко Господу. Перед кончиной они благословили Варфоломея на иноческий подвиг иконами Божией Матери Одигитрии и святителя Николая Чудотворца. Дети погребли Кирилла и Марию в Покровской обители, которая с этого времени стала последним приютом и усыпальницей Сергиева рода.

Летопись Хотьковского Покровского монастыря содержит свидетельства о том, как молитвенное обращение к преподобному Сергию и его родителям спасало людей во времена бедствий и эпидемий. Во времена страшной моровой язвы 1770—1771 годов, эпидемий холеры в 1848 году и 1871 году тысячи людей стекались в Хотьково. У гробницы родителей преподобного круглые сутки непрерывно читалась Псалтирь и молитва святым схимонаху Кириллу и схимонахине Марии, которые в то время уже считались местночтимыми святыми. Губительные болезни чудесным образом обходили Покровскую обитель стороной, и все, кто молился у гробницы Кирилла и Марии, оставались живы и здоровы.

Уже в XIV веке в лицевом житии преподобного Сергия родители его изображены с нимбами. Существует предание, по которому преподобный Сергий завещал "прежде чем идти к нему, помолиться об упокоении его родителей над их гробом". Так и повелось — паломники, едущие на богомолье в Троицкую лавру, посещали сначала Хотьковскую обитель, желая "поклониться на могилке его праведных родителей, чтобы явиться благодатному сыну от дорогой ему могилы как бы с напутствием от самих праведных родителей". По преданию, преподобный Сергий нередко ходил на могилу родителей из своей лавры.

"Церковная летопись Покровского Хотькова девичьего монастыря" свидетельствует о многочисленных случаях исцеления тяжелых больных, которые обращались к святым Кириллу и Марии за помощью. Считается, что преподобные особенно помогают младенцам.

В 30-е годы прошлого века, когда монастырь был закрыт, верующие люди спрятали святые останки в склепе неподалеку от Покровского храма, на территории монастыря. Никаких внешних знаков над склепом не было поставлено, но те, кто участвовал в этом событии, запомнили место погребения. В 1987 году, во время подготовки к празднованию 1000-летия Крещения Руси, склеп с мощами преподобных был вскрыт. После возобновления богослужений в Покровском храме в 1989 году вновь обретенные мощи перенесли туда. Прославление преподобных для общецерковного почитания состоялось в 1992 году.

Преподобным Кириллу и Марию молятся о том, чтобы встретить благочестивого жениха или невесту. На молебны и акафисты этим святым любит собираться православная молодежь. Этим святым также молятся о мире между супругами, о благополучном воспитании и здоровье детей.