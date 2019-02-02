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Автор Ольга Гуманова

Спасение от одиночества благодаря Церкви

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Русскую православную церковь любят обвинять в невнимании к людям: мол, прихожане ее клирикам интересны только как источник денег, пополняющий церковную кружку. Так ли это на самом деле? Чем будут заниматься церковные службы милосердия и социальные работники, можно ли считать их появление шагом Церкви навстречу людям с их проблемами?

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Читая заголовки в ленте новостей или даже просто ознакомившись с названиями Синодальных отделов и их различных структур, несложно узнать, что Церковь помогает бездомным, погорельцам, инвалидам, родителям детей-инвалидов, заключенным, сиротам, беспризорникам, женщинам в состоянии кризисной беременности, одиноким старикам, алкоголикам, наркоманам и другим категориям людей, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. А нуждаются ли в помощи обычные люди, которых большинство: с руками, ногами, работой и крышей над головой?

Согласно социологическим опросам, проведенным в разных странах, около 60 процентов жителей больших городов страдает от одиночества. Особенно остро оно ощущается в дни праздников, которые считаются семейными — Новый год, Рождество, дни рождения. Если бы не тотальное одиночество, разве стали бы популярными ранние завтраки в кофейнях, консультации психологов, транквилизаторы, домашние животные со статусом члена семьи, экзотические путешествия и экстремальный спорт?

Люди, как за спасительную соломинку, хватаются за любую возможность примкнуть к человеческой группе. Одни ночи напролет переписываются в социальных сетях с бывшими одноклассниками и однокурсниками, разыскивают давно забытых друзей детства и родственников до седьмого колена. Одноклассники и однокурсники организуют встречи выпускников, в ходе которых убеждаются, что все они давно друг другу чужие люди с совершенно разными интересами и жизненными ценностями, но, тем не менее, назначают встречи снова и снова. Просто, чтобы не пить дома водку одному.

Неформальные группы в наши дни давно перестали быть уделом молодежи. Это лет двадцать назад отращивали хаеры и тусовались на имеющихся в каждом городе "Гоголях", "Сачке" или "Плешке" подростки, а после, окончив вуз, устроившись на работу и создав семью, начинали вести образ жизни вполне цивильный, вспоминая о прошлом с иронией. Сегодняшним представителям субкультур — ролевикам, реконструкторам, байкерам, стритрейсерам, страйкболистам — часто за тридцать, а то и под пятьдесят. Люди не покидают тусовку с возрастом — ведь это уникальная среда общения. Только экипировка становится все совершеннее и дороже: если, будучи студентами, мечи делали из фанеры, а плащи шили из занавесок, то, став взрослыми, средневековую одежду заказывают домотканую и в специальном ателье, а оружие — сбалансированное и у особых мастеров. Мотоциклы и автомобили с усиленными двигателями — тоже игрушки не из дешевых, что доказывает, что к данным субкультурам принадлежат люди состоявшиеся и материально обеспеченные, которых успех, тем не менее, не спасает от одиночества.

А еще можно избавиться от одиночества, присоединившись к волонтерам. Тем самым, которые приезжают в детские дома с подарками, отправляют письма и посылки заключенным, навещают в домах престарелых всеми забытых бабушек. Группы добровольцев образуются при храмах и монастырях, и таким образом Церковь решает сразу две проблемы: во-первых, помощь получают нуждающиеся, а во-вторых, добровольцы находят новых друзей и обретают душевный мир.

За 70 лет государственного воинствующего атеизма наши соотечественники не разучились крестить детей, обращаться к святым за помощью и хранить дома крещенскую воду. Но от одного из церковных обычаев за десятилетия гонений народ решительно отучили, а за 20 лет религиозной свободы он так и не был возрожден — это поход к обедне всей семьей каждое воскресенье. Почему это случилось, нетрудно догадаться — потому что действующих православных храмов во многих городах Советского Союза просто не было, а те, что оставались верующим, как правило, находились где-нибудь на городской окраине на кладбище.

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Конечно, можно бросить клич: вы человек православный? По крещению или по национальной традиции, по самосознанию? Тогда приходите в ближайшее воскресенье на литургию в ближайший храм. Там вы сможете лучше разобраться в основах веры, которую считаете своей, почувствовать благодать, познакомиться с новыми людьми и навсегда покончить с одиночеством. Но, увы, это будет призыв в никуда, потому что во многих районах Москвы один храм приходится примерно на 50 тысяч местных жителей. И, придя туда на воскресную литургию, вы просто не сможете попасть внутрь, будете стоять во дворе, слушая богослужение через динамики, ничего не узнаете и ничего не поймете.

Как вариант, можно найти в своем районе вполне живую и действующую, но пока бездомную общину, которая выступает за строительство нового храма или за возвращение Церкви храмового здания, в котором в советское время располагался музей, склад или клуб. Возможно, эти люди сейчас собираются на молебны под открытым небом, а потом на чаепития у кого-нибудь дома или в соседнем кафе.

Известны случаи, когда именно в таких "полевых" условиях складывались костяки самых дружных из православных общин. Прежде, чем община обрастала стенами и крышей, люди в ней обрастали новыми дружескими связями, которые оставались на всю жизнь, а иногда и становились семейными. На молебнах под открытым небом некоторые верующие находили себе духовников, которые потом делались известными, и к ним уже невозможно становилось попасть. Борьба закаляла — после стояния под дождем или всенощной в нетопленом помещении с дырами в полу служба в теплой церкви казалась пребыванием в Царствии Небесном. Все было радостью: и вынести мешки с мусором, и покрасить стены, и сшить накидки на аналои. Радостью общего дела.

Слава Богу, процесс формирования новых общин в спальных районах, где проживают десятки тысяч людей, отнюдь не закончился, а еще только начался. Вы — православный человек? Тогда верьте, что ваша община уже ждет вас где-то рядом и вы ей очень нужны, а ваше одиночество — отнюдь нет.

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Темы вера религия Церковь верующие православие одиночество
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