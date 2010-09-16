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Автор Ольга Гуманова

Чудеса в наши дни

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Библия повествует, что когда-то по молитве праведников расступалось море и останавливалось солнце. В житиях святых описываются случаи исцеления больных и даже воскрешения мертвых. Но все это — "дела давно минувших дней", а какие чудеса происходят по молитвам верующих в наше время? Можно ли считать чудом устройство на работу или счастливый брак?


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Любой верующий человек, который молится не от случая к случаю, а постоянно, может рассказать не одну и не две истории, которые можно считать чудом, произошедшим в ответ на молитву. А можно просто воспринимать как исполнение евангельских слов "просите, и дано будет вам".

Чудо №1. Одна женщина утром ожидала гостей и решила с вечера испечь пирог. Она уже начала готовить тесто, как вдруг обнаружила, что молока, которое требуется по рецепту, в доме нет. Что делать? Время позднее, магазин давно закрыт, круглосуточных торговых точек рядом с домом нет, интернета в квартире — тоже. Женщина начала молиться: "Помоги, Господи, очень хочу угостить друзей этим пирогом". Через некоторое время она решила выйти на лестничную площадку и увидела, что между двумя дверями ее квартиры лежит… пакет молока. Каким образом он там оказался — загадка, но пирог к приходу гостей был готов.

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Чудо №2. Одному молодому человеку смертельно наскучила его работа. В то же время, на дворе стоял кризис — просто "в никуда" уйти рискованно. А он уже и новую должность, и несколько новый род деятельности себе нафантазировал: "руководитель такого-то отдела".

Около месяца молодой человек постоянно взывал к Богу с просьбой: "Господи, помоги мне стать руководителем такого-то отдела. Я буду хорошо исполнять свои новые обязанности, обещаю Тебе".

Однажды в почтовый ящик к молодому человеку прилетело письмо, которое вначале он чуть не принял за спам и не удалил. Там было объявление: "Такому-то предприятию требуется руководитель такого-то отдела". Это была та самая вакансия, о которой он мечтал. Молодой человек созвонился с потенциальным работодателем и поехал на собеседование. Он очень волновался: ведь у него не было опыта руководящей работы, он претендовал на должность с повышением. Но через несколько дней с предприятия ему перезвонили и сказали: "Поздравляем, вы приняты. Мы посмотрели около 30 кандидатов и решили, что вы лучше всех нам подходите".

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Чудо №3. Беременная молодая супруга собиралась пройти предписанное ей врачами платное УЗИ и внезапно обнаружила, что в доме не осталось ни копейки денег. Ну ладно, без УЗИ прожить можно, а вот кушать-то что? В то же время единственного в их семье кормильца — ее супруга — на работе обрадовали новостью, что зарплата, которую и так уже задержали на две недели, выдана будет неизвестно когда.

Женщина начала молиться, заказывать молебны в церкви и просить молиться о себе разных знакомых. После молитвы она почувствовала, что должна снять с полки такую-то книгу. Раскрыв книгу, женщина обнаружила между страниц… тысячу долларов. Кто, когда и зачем положил в эту книгу деньги, они так и не узнали. Зато прошли УЗИ, купили хороших продуктов и родили здоровую девочку.

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Правильно ли называть подобные истории чудесами? Ведь все они достаточно бытовые, не происходит ничего сверхъестественного: с небес не нисходит огонь, и камни не говорят.

"Что такое троллейбус? Что такое энергия? Что такое тепло? Здесь мы можем давать формальные определения, относящиеся к материальному миру. Что такое чудо? Сам по себе вопрос содержит в себе внутреннее противоречие. Потому, что предмет нашего исследования по своей природе не поддается полному познанию, исследованию рациональным разумом. Когда мы такие вопросы формулируем, мы пытаемся сами себя поднять за волосы", — рассказал в интервью "Правде.Ру" иеромонах Макарий (Маркиш), преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии.

По мнению известного священника, "говоря о чуде, мы выходим за пределы законов материального мира. А коль скоро мы выходим за пределы законов материального мира, то мы не можем дать чуду формальное определение".

"Чудо — это наша связь с инобытием. Требует ли чудо нарушения законов природы? Разумеется, нет. Замечательный пример мы находим в учебниках по богословию. Представьте себе, люди высадились на Луне и обнаружили, что там… паровоз стоит на рельсах. Разумеется, они бы это восприняли как чудо. Но здесь нет нарушения законов природы: паровоз состоит из таких же деталей, какие присутствуют в материальном мире. Но факт его наличия на Луне был бы весьма чудесным", — отметил отец Макарий.

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Как подчеркнул он, то или иное событие будет чудесным, обнаружит связь с невидимым миром "только через личное восприятие человека, через его личную судьбу. Внешне — ну, мало ли, ходил, искал работу, потом нашел. Ну что тут такого особенного? А внутренне уже возникают какие-то новые, невидимые для внешнего мира явления или события, которые возводят это явление в разряд чуда".

В качестве примера отец Макарий рассказал следующую притчу:

Один человек приезжает на работу очень возбужденный, нервничает:

— Ой, со мной чудо произошло, прямо огромное, я даже не знаю, как благодарить Господа!

У него спрашивают:

— А что именно произошло?

— Ой, ехал на машине на работу… Вдруг, ни с того, ни с сего, вылетает на красный свет огромный грузовик, несется прямо на меня и останавливается от меня в десяти сантиметрах. И ни царапины, ничего. Я и поехал дальше.

Второй собеседник говорит:

— А ты знаешь, со мной тоже сегодня произошло чудо.

— Что же случилось? Тоже выскочил тот грузовик?

— Да нет, я доехал без проблем.

"Воспринимается как анекдот. А сейчас мы смотрим — кругом террористические нападения, и действительно не знаешь, сегодня добрался до дому, остались живы, дети не впали в какую-то страшную мерзость — чудо это или что? Помощь Божия или естественный закон?" — заметил иеромонах.

По мнению отца Макария, "когда мы действительно видим бурю на этом житейском море, каждая пройденная по этому житейскому морю миля может восприниматься как чудо".

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А с вами когда-нибудь происходили чудеса? Если да, расскажите об этом. 

Фото превью: Око планеты  

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Темы вера чудеса верующие православие чудеса по молитве
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