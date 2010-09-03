Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Религия » Религии России
Православие Ислам Иудаизм Буддизм
Автор Редакция рубрики "Религия"

Исповедь — жизненный поворот или формальность?

Религия » Религии России » Православие print

О чем мы чаще всего говорим Богу на исповеди? Не превращается ли таинство "второго крещения" в пресловутое отцеживание комаров и проглатывание верблюдов?


Исповедь онлайн

Недавно я был в гостях в одном соседнем приходе, и настоятель попросил помочь с исповедью. Как правило, основной контингент людей, подходящих к исповедальному аналою, один и тот же, грехи (точнее, грешки), которые при этом называют, — тоже практически не меняются из года в год, и священники банально устают. Устают выслушивать каждую неделю от одних и тех же людей одно и то же. А новый "гостевой" священник хорош во всех отношениях: и местным клирикам разгрузка, и прихожанам интересно: рассказать да послушать.

Хорошо это и священнику — расширить кругозор. Увидеть больше людей, чем вмещается в рамки своего прихода, причем увидеть в очень важном моменте — как и с чем люди приходят к Богу, прося у Него прощения.

"Рвала на кладбище сирень и приносила домой", "пугала прохожих", "в храме смотрела на часы", — эти и прочие нелепые "грехи" можно встретить в популярных пособиях по подготовке к исповеди. Каждый священник, наверное, может дополнить список. Почему же люди не только обращают внимание на подобные вещи, но находят их настолько серьезными, чтобы рассказать о них Богу?

Конечно, значительная вина в этом и нас, пастырей, не умеющих проповедовать о главном, а самое важное — жить так, чтобы "заражать" своей верой других. Что греха таить, и нам бывает "удобно" выслушать формальную исповедь, прочитать разрешительную молитву — и дело исполнено. Гораздо сложнее подходить к людям с их проблемами неформально. Но разве кто-то сказал, что пастырь должен искать легких путей?

Читайте также: Спасет ли покаяние от жары

Но есть и другая сторона. Приходящий на исповедь тоже ведь зачастую ищет в ней только "билетик на причастие". Не так часто, как хотелось бы, мы встречаем решимость исповедующегося менять что-то в своей жизни. Проще отделаться формальностью: тогда можно и причаститься, и продолжать привычный образ жизни.

Но христианство не только чуждо формальности: Евангелие буквально вопиет против такого подхода к вере. Самые резкие слова Иисуса Христа в Евангелии удостоились не грешники, ведущие явно неправедный образ жизни, но вполне духовно респектабельные фарисеи, исполняющие все требования "религиозного благочестия". Когда вера превращается в формализм, она перестает быть верой и становится религией, одной в ряду прочих. Когда исповедь становится формальным перечислением банальностей и копанием в мелочах, она вместо "второго крещения" становится средством ложного самоуспокоения, закрывающим верный путь к Богу.

Станете ли вы на Страшном суде говорить Богу о том, что в постный день ели печенье, в составе которого было указано сухое молоко, или что вышивали в праздник? Есть такие мелочи, о которых лучше сразу забыть, чтобы "отцеживание мелочей" не мешало разборке с "верблюдами".

Но если исповедь серьезная, не формальная, означающая действительный поворот жизни, то очевидно, что такая исповедь не может происходить каждую неделю. Жизненные повороты мы совершаем довольно редко, и тут справедливо будет утверждение: чем реже — тем лучше. Христианин, по логике, должен изначально задать такой "вектор" своей жизни, чтобы по ходу его приходилось как можно меньше корректировать. Другими словами, как можно раньше воспринять свое христианство всерьез.

Читайте также: Как получить отпущение грехов

В нашей церковной практике уже давно смешались отпущение грехов и откровение помыслов. Первое в древней Церкви совершалось далеко не всегда, с причащением было непосредственно не связано, и поводом к такого рода исповеди служили грехи, несовместимые с пребыванием в Церкви: отречение от веры, убийство, прелюбодеяние. Практика откровения помыслов пришла из монашеской традиции, где возникла как действенный метод духовного руководства. Старец, принимавший такую исповедь, чаще всего не обладал священным саном и не мог "отпустить" грехи. Помыслы открывали ежедневно, но не ощущали необходимости в дополнении этого действия сакраментальным актом отпущения грехов.

Итак, что мы имеем в древности: прощение грехов подается тогда, когда человек своими грехами себя исключил из Церкви, и его покаяние — таинство воссоединения с Церковью, дающее возможность приступать к Чаше. Тот, кто ищет покаяния, сотворил нечто, не дающее ему подойти к Чаше без исповеди и соответствующей епитимии. А монашеское откровение помыслов подразумевает "корректировку" в тех случаях (а их большинство), когда образ жизни не мешает пребыванию в Церкви и причащению.

Но скажут: сегодня невозможно механически вернуться к древней практике — и будут правы. Знакомы нам и негативные стороны греческой практики, когда причащаются часто, а исповедуются по мере потребности: есть люди, дожившие до зрелого возраста, и так ни разу и не приступавшие к исповеди. С другой стороны, очевидно, что проблема есть и с этим нужно что-то делать. Если закрыть глаза, проблема ведь не исчезнет.

Читайте также: "Фома-центр": Зачем нужна исповедь?

Более разумным представляется разрешение в индивидуальном порядке позволять постоянным прихожанам самостоятельно решать для себя вопрос частоты исповеди. Такая практика уже существует, и хорошо показала себя в некоторых приходах. Священник, знающий свою паству, вполне может позволить постоянным прихожанам, стремящимся к частому причащению, исповедоваться примерно раз в месяц или по мере необходимости, и при этом приступать к Чаше каждое воскресенье. С одной стороны, это избавит многих людей от мучительной необходимости "ну хоть что-то придумать" для исповеди, а с другой — даст возможность священнику уделить больше времени тем, кто действительно в этом нуждается — пришедшим на исповедь впервые или после долгого перерыва.

Наверное, идеальная модель сочетания исповеди и причащения не будет придумана никогда: жизнь вообще трудно вписывается в любые "модели". При любой практике возможны и злоупотребления, и профанация, но это уже вопрос ответственности — как пастыря, так и каждого христианина. Но поиск модели, которая даст возможность избегать такого множества профанаций, как это происходит сегодня, — дело, несомненно, заслуживающее внимания.

Священник Андрей Дудченко.

Читайте также: Грех - это болезнь души 

Фото превью: hramsokol.ru

Встройте Новости религии от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Новости религии от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы вера религия исповедь исповедь и причастие в церкви обязательная исповедь перед причастием
Обсудить
Актуальная аналитика
Общество
Новая пенсионная реформа: россиян обяжут отдавать еще 6% дохода
Православие
Исповедь — жизненный поворот или формальность?
Воспитание
Смерть в Чебоксарах на ЕГЭ - нечастый случай, но надо принимать меры - депутат Госдумы
Новости Все >
Эксперты: пенсионная реформа стала началом конца власти
Все клубы ФНЛ, кроме "Мордовии", получили лицензии на следующий сезон
В РЖД прокомментировали сообщения о резком росте цен на плацкат
Подмосковные власти приняли региональный закон о платных парковках﻿
Избранный президент Латвии пообещал не приезжать в Россию на День Победы
Британка убила не пускавшего ее в бар мужа
ВТБ купил почти 100 процентов акций футбольного "Динамо" за 1 рубль
В МИД КНР посоветовали США заняться своим ядерным разоружением, а не осуждать другие страны
Астрономы нашли экзопланету там, где их быть не может
Переходом Дзюбы в чемпионат Англии займется самый известный футбольный агент
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Прибалтика
На что пойдет Эстония ради транзита через Россию

Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.

На что пойдет Эстония ради транзита через Россию
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Новости Украины
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Общество
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Южная Америка
Жительница Колумбии наказала мужа за измену публичным позором
Общество
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу

По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.

Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан
Как отстоять права
Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан
Балканы
Вместе с Косовом сербы потеряли свои скрепы
Новости Украины
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Наука и техника
На Урале обнаружили крупнейший за последние 30 лет изумруд

В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.

На Урале обнаружили крупнейший за последние 30 лет изумруд
Украинский экс-министр посчитал, что ЕС губит экономику Украины
Новости Украины
Украинский экс-министр посчитал, что ЕС губит экономику Украины
Политика. Новости и аналитика
Против напавшего на журналиста хакасского чиновника возбудили уголовное дело
Военные новости
В РФ придумали, как вдвое увеличить срок службы стрелкового оружия
Любовь Степушова Вместе с Косовом сербы потеряли свои скрепы Любовь Степушова Игорь Буккер Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан Игорь Буккер Сергей Костин Записки постороннего: деньги на Госдуму найдутся Сергей Костин
Комментарии
Беглый олигарх Ходорковский назвал бандитами патриотов, воюющих в Сирии и Донбассе
Европарламент требует осудить "советский режим" и блокировать "Северный поток – 2"
Беглый олигарх Ходорковский назвал бандитами патриотов, воюющих в Сирии и Донбассе
Rand Corporation опубликовал план разрушения России
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Премьер Малайзии предложил странам Азии создать собственную единую валюту
Глава ЦБ: сократить ставку по ипотеке до 8% возможно через 5 лет
Американский бронеавтомобиль столкнулся с грузовиком в Чехии
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Глава ЦБ: сократить ставку по ипотеке до 8% возможно через 5 лет
Пять человек погибли на Украине в результате падения вертолета Ми-8
Психиатр-нарколог: кофе – примерно то же, что наркотики и алкоголь
Вместе с Косовом сербы потеряли свои скрепы
Психиатр-нарколог: кофе – примерно то же, что наркотики и алкоголь
Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан
С-400 отправят в Турцию раньше, чем предполагалось
Американцы вооружат стелс-бомбардировщик ядерными ракетами
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Совфед подозревает США в намерении возобновить ядерные испытания
Депутат Госдумы призвал россиян с невысокими доходами открывать банковские вклады
Депутат Госдумы призвал россиян с невысокими доходами открывать банковские вклады
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ