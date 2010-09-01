Донской монастырь — историческая сокровищница

Паломники обычно ставят его в самый конец списка обязательных для посещения святынь Москвы. Он не популярен у приезжих, не бросается в глаза из окна поезда или автобуса, не красуется на сувенирных открытках. Но тот, кто все-таки решит заглянуть сюда, будет вознагражден. Спрятанный в стороне от проторенных туристических маршрутов, этот монастырь таит в себе удивительные сокровища и готов открыть их каждому, кто, свернув с шумного Ленинского проспекта, углубится в тихие дворы.



Соборы Донского монастыря. Телеканал Russian Travel Guide HD.

Большой собор Донской иконы Божией Матери. Мало кто знает, что под лестницей собора находится еще один, Сретенский, храм — усыпальница грузинских князей. Со временем здесь планируется открыть музей истории монастыря.

Две иконы

"У нас есть подземный ход, который ведет из Донского монастыря прямо в Кремль. Правда, показать его вам мы не можем, так как еще не нашли, где у него вход", — рассказывает экскурсовод монастырского паломнического центра. Озадаченные паломники переглядываются — неужели правда? Действительно, история обители так богата разнообразными событиями, что — очень может быть — и подземный ход найдется.

Донской монастырь был основан в 1591 году на том месте, где стояли русские стрельцы, готовившиеся к сражению с крымским ханом Казы-Гиреем. Перед самым сражением крымский хан неожиданно сбежал с поля боя — столь чудесное избавление от врагов объяснили заступничеством Пресвятой Богородицы, так как в стрелецком стане находилась чудотворная Донская икона Божией Матери. На месте шатра, где пребывала икона, в 1593 году и был построен Малый Донской собор. Сто лет спустя рядом появился второй Донской собор, так называемый Большой (кстати, Донской монастырь — одна из тех редких обителей, где действуют два одноименных храма). Вокруг монастыря возвели кирпичную стену с двенадцатью башнями, а над западными воротами по проекту Андреа Трезини — автора собора Петропавловской крепости — была построена колокольня. Основным входом в монастырь тогда служили северные ворота, выходящие в сторону Кремля, которые венчает Тихвинская церковь. Весь архитектурный ансамбль монастыря сохранился.

Донской монастырь в своих воспоминаниях описывает Иван Шмелев. Каждый год на праздник Донской иконы (1 сентября) из Благовещенского собора Кремля в монастырь чудотворную икону приносили на руках. Сотни хоругвеносцев, представители всех столичных церквей, сопровождали святыню. Крестный ход встречала вся Москва, улицы по пути следования иконы украшали цветами.

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Как получилось, что Донская икона хранилась в Кремле, если в самом монастыре — два собора, построенных в ее честь? Дело в том, что чудотворных Донских икон — две. Одна, так называемая Кремлевская, написанная Феофаном Греком в XIV веке, по преданию, была передана донскими казаками московскому князю Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой. Хоругвь с изображением этой иконы и находилась в стане стрельцов в том месте, где теперь построен монастырь. Вторая икона, тоже ставшая впоследствии чудотворной, была написана в XVI веке по заказу Бориса Годунова специально для Донского монастыря и с тех пор находится в нем постоянно. На праздник в монастырь приносили икону письма Феофана Грека — так что в этот день в Донском одновременно пребывали обе иконы. Эта традиция сохранилась и в наше время, только теперь святыню доставляют из Третьяковской галереи, а не из Кремля, и не крестным ходом, а на специальной бронированной машине.

Но не только героические страницы истории Москвы связаны с монастырем. Его стены помнят и весьма трагические события. В сентябре 1771 года в Москве вспыхнула чума. Напуганные мором жители города повалили к Боголюбской иконе над Варваровскими воротами в Китай-городе. Архиепископ Московский и Калужский Амвросий, боясь, что скопление народа будет способствовать распространению эпидемии, попытался этому воспрепятствовать. Но народ взбунтовался. Многотысячная толпа взяла приступом Донской монастырь, где на хорах Большого собора прятался архиепископ. Владыку выволокли во двор. Он пробовал утихомирить людей. Но кто-то закричал: "Чего глядите вы на него? Разве не знаете, что он колдун и нас морочит?" Бедного старца ударили колом по голове. На месте гибели архиепископа позже был воздвигнут каменный крест, сейчас он находится под лестницей Большого собора.

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Некрополь

"Все большие московские кладбища (Ваганьково, Новодевичье, Миусское и другие) — чумные, они появились на окраинах во время эпидемии чумы, когда было запрещено хоронить в центре города. Донской же некрополь появился значительно раньше — его уникальность сравнима разве что с некрополем Александро-Невской лавры, — рассказывает Татьяна Бажутина, искусствовед, руководитель научного отдела монастыря. — Уже в "Истории" Карамзина Донской монастырь упоминается как главное кладбище высшего русского дворянства и богатого купечества".

Такой живописный вид на некрополь открывается с монастырских стен. Впрочем, полюбоваться им может далеко не каждый. Проход на стены пока закрыт. Сейчас в Донском действует паломнический центр, организуются экскурсии по территории монастыря. В скором времени в экскурсионный маршрут планируется включить и прогулки по монастырским стенам.

Исключительна и коллекция надгробных памятников, рисовать которые так любят молодые художники. "Сен-Жерменское предместье мертвой Москвы" — так называли Донское кладбище в прошлом веке. Здесь покоятся обитатели старого Арбата, Пречистенки, Поварской. В Донском похоронены историк В. О. Ключевский, ректор Московского университета С. Н. Трубецкой, архитектор О. Бове, философ П. Я. Чаадаев, писатели А. П. Сумароков и М. М. Херасков. Многочисленные Голицыны, родственники и друзья А. С. Пушкина. Здесь же была захоронена богатая помещица Дарья Салтыкова (Салтычиха), умершая в заточении в Ивановском монастыре. В 1930-е годы с Даниловского кладбища сюда перенесли могилу художника В. Г. Перова, а в 2005 году в Донском монастыре перезахоронили генералов А. И. Деникина и В. О. Каппеля.

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На старых могилах интересно читать слова эпитафий, например такие:

"Покоится здесь юноша раб Божий Николай.

От мира и забот его призвал Бог в рай".

Есть даже одна мстительная эпитафия, украшающая надгробье княжны Шаховской: "Скончалась от операции доктора Снигирева"…

На стене одного из фамильных склепов за Большим собором выложена мозаичная икона святителя Николая — во времена гонений на Церковь она оставалась практически единственной святыней в округе. В Великую Отечественную войну к этой иконе с молитвами тянулись матери и жены ушедших на фронт. С тех самых пор и до сегодняшнего дня икона источает благоухание.

Скульптуры со взорванного храма Христа Спасителя

В 2001 году в Донском монастыре скончался и был похоронен протопресвитер Александр Киселев, клирик РПЦЗ, который много сделал для объединения Церквей. В то время когда отец Александр служил настоятелем в Таллинской Николаевской церкви в Эстонии, будущий Святейший Патриарх Алексий II был у него алтарником.

Донской монастырь иногда называют еще и "архитектурным кладбищем". С 1934 года в монастыре находился Музей архитектуры им. Щусева, сюда свозили фрагменты уничтоженных памятников старины. В восточной стене монастыря помещены горельефы храма Христа Спасителя работы скульптора А. В. Логановского, в северной — наличники Сухаревой башни и церкви Успения Божией Матери на Покровке. В 1936 году в Донской монастырь привезли разобранные Триумфальные ворота, стоявшие на площади Брестского (Белорусского) вокзала. Но через тридцать лет их вновь собрали и установили на Кутузовском проспекте.

В советское время в Донской свозили обломки старинных надгробий с других кладбищ Москвы. Сейчас они разобраны и выставлены вдоль аллеи, ведущей к Малому собору

Святой узник

В 1918 году монастырь был официально закрыт, но монастырская жизнь в нем теплилась еще несколько лет, хотя на территории уже проводились антирелигиозные выставки и был открыт антирелигиозный музей.

В здании бывшей караульни, которая примыкает к северным вратам монастыря, с 1922 года содержался под стражей святитель Тихон, патриарх Московский. Почти до самой своей смерти он прожил в двух тесных кельях под постоянным присмотром комсомольцев. Выходя на монастырскую стену, святитель мог общаться с паствой, стоявшей внизу, через решетку ограды. На жизнь святителя неоднократно покушались. Во время одной из таких попыток, в 1924 году, был убит Яков Полозов, келейник Патриарха. Когда убийцы поднялись на стену, Яков вышел им навстречу и, приняв три пули, защитил патриарха ценой своей жизни. Святитель настоял на том, чтобы Полозова похоронили на территории монастыря. Его могила сейчас находится у южной стены Малого Донского собора.

Святитель Тихон скончался через полгода после этих событий, 7 апреля 1925 года, в больнице на Остоженке. Его последние слова: "Ночь будет темная, долгая… Долгая…" Патриарха-исповедника хоронила в Донском монастыре вся православная Москва. Но за 70 лет гонений место его захоронения было утеряно. Только через несколько лет после прославления святителя, в 1989 году, его нетленные мощи были обретены чудесным образом — захоронение обнаружили случайно во время ремонтных работ после пожара в Малом соборе. Сейчас рака с мощами святителя Тихона находится в Большом соборе, слева от Царских врат.

В домике, где жил святой патриарх, в его келье, планируется создание дома-музея. Уже сейчас в нем хранятся оставшееся нетленным облачение, в котором он был похоронен, фотографии, документы, личные вещи.

В монастыре создается музей патриарха Тихона. Уже сейчас в нем хранятся документы, фотографии, личные вещи патриарха. Открыть широкий доступ в музей пока нет возможности -- у монастыря не хватает средств на покупку дорогостоящего музейного оборудования, которое могло бы помочь сохранить уникальные экспонаты. В 2011 году монастырю исполняется 420 лет. Возможно, найдутся благотворители, которые пожертвуют деньги на создание и открытие для посетителей музея свт. Тихона к этой дате. Полная комплектация музея оборудованием обойдется всего в 30 тыс. евро. Фото из архива музея: святитель Тихон в окопе во время Первой мировой войны

Монастырь в городе

Донской монастырь немало повидал на своем веку. Его грабили и разоряли и в Смутное время, и в Отечественную войну 1812 года, и после революции. В 1927 году на территории монастыря, в храме Преподобных Серафима Саровского и Анны Кашинской был открыт первый советский крематорий.

В советское время вся территория Донского монастыря была открыта, в стенах и башнях жили люди, в храмах размещались государственные учреждения. Монастырский сад и некрополь облюбовала для прогулок московская интеллигенция. Те, кто вырос здесь, вспоминают, как играли в прятки среди монастырских развалин, как прибегали после уроков и смотрели в щелку двери на иконостас XVIII века в Большом соборе или прогуливали уроки на кладбище, а потом грелись в Малом соборе, где с 1949 года возобновились богослужения.

В ризнице монастыря

В начале ноября 1982 года Брежнев подписал приказ о передаче монастыря Московской Патриархии для размещения в нем резиденции патриарха. Однако через несколько дней генсек умер, документы затерялись, а в мае следующего года Патриархии был отдан Даниловский монастырь. Про Донской забыли. Фактическая его передача Церкви состоялась только в 1990-е годы. С тех пор здесь — мужской монастырь.

"Монашеский образ жизни подразумевает уход в пустыню, уединение от суеты мира, — говорит владыка Кирилл (Покровский), епископ Павлово-Посадский, нынешний наместник монастыря. — Донской монастырь, когда-то построенный в глуши и тишине, теперь оказался в самом центре Москвы. Но и в таких условиях монашеская жизнь возможна, и в таких "городских" монастырях было взращено немало святых, совершено немало духовных подвигов. Здесь тоже можно спасаться, и многие спасаются. У нас своя миссия — служение приходящим в монастырь людям: социальное, образовательное, миссионерское". Сейчас в монастыре существует большой просветительский центр для молодежи, открытая библиотека, большой книжный магазина, музеи.

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До недавнего времени гостей монастыря на центральной аллее встречала колонна танков. У многих это вызывало недоумение. "Во время Великой Отечественной войны православные люди собрали 8 миллионов рублей, и на эти деньги была построена танковая колонна им. Дмитрия Донского. Бывшее руководство решило установить эту технику на территории монастыря. Сейчас мы передвинули танки в сторону, к стене. Центральная аллея должна вести человека к храму, настраивать на молитвенный лад. Хорошо, если люди с экскурсией будут подходить к этим танкам, узнают о подвиге тех, кто на них сражался, но пусть это будет после посещения храма, а не до", — говорит владыка Кирилл (Покровский).

Военная техника сегодня перемещена с центральной аллеи к западной стене. Пройти туда можно только в сопровождении экскурсовода.

В 2010 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла наместник Донского монастыря был назначен председателем Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, так что можно ожидать, что в скором времени Донской станет и духовным центром казачества. Планируются семинары и встречи для казаков. Возможно, в монастыре даже будет проходить парадный казачий расчет.

"Но в то же время у монахов есть и своя жизнь, куда нет доступа посторонним, — продолжает владыка. — А утром и вечером, когда весь монастырь закрыт, мы можем гулять по территории, молиться в тишине. Все-таки главное наше делание — это усердная молитва".

Фото превью: donskoi.org