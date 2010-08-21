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Автор Ольга Гуманова

Чем заняться православному в воскресенье

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Обычай каждое воскресенье быть в церкви на литургии — то, что в максимальной степени было утрачено народом в годы гонений на веру. А ведь этот тот случай, когда евангельские слова "ищите прежде Царствия Божия, и все остальное приложится вам" срабатывают буквально. Человек идет на богослужение, а находит новых друзей, дела и целый образ жизни.


В Богоявленском соборе состоялась Божественная литургия для детей

Если вы примете решение посетить богослужение в ближайшее воскресенье и при этом являетесь жителем большого города, то главная проблема, с которой вы столкнетесь — это переполненность православных храмов, многолюдство и духота. В спальных районах Москвы те, кто желает во время Божественной литургии находиться внутри храма, приходят и занимают места где-то за полчаса, а кое-где и за час. Опоздавшим приходится стоять во дворе. В некоторых храмах богослужение для стоящих на улице транслируется через динамики, в других звукоусилительной аппаратуры нет и, если вы молитесь во дворе, о том, что происходит в данный момент в храме, остается только догадываться.

Поэтому, если у вас возникнет желание побывать в церкви в воскресенье или в великий праздник, проконсультируйтесь вначале у знакомых, которые являются постоянными прихожанами какого-то конкретного храма или монастыря. Узнайте у них, во сколько начинается богослужение, каким образом они добираются до храма, попросите их взять вас с собой.

Если таких людей в вашем ближайшем окружении нет, с ними можно познакомиться на форумах или в социальных сетях. У большинства православных храмов и монастырей сейчас есть сайты с расписаниями служб, свои сообщества в социальных сетях и блогах. Жители спальных районов Москвы часто становятся постоянными прихожанами храмов, которые расположены на тех же линиях метро, но в центре, где населения значительно меньше, а церквей сохранилось больше. Например, из Медведкова или Ясенева едут на "Китай-город", с "Южной" — на "Полянку".

Часов в восемь-девять утра в воскресенье в метро и на остановках наземного городского транспорта можно встретить много людей, которые явно едут в церковь: ну куда же еще утром выходного дня может спешить супружеская пара с пятью детьми, дружно загружающая в вагон коляску с младшим? Так и оказывается — на "Третьяковской" семейство собираются к выходу, мама с дочками повязывают платки, а потом обнаруживаются в храме "Всех скорбящих Радосте" на Большой Ордынке, где служит глава ОВЦС митрополит Иларион.

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Зачем вообще люди стремятся воскресным утром "урвать" православную литургию как дефицит — другой вопрос. Во-первых, согласно 80 правилу VI Вселенского Собора: "Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или кто-либо из сопричисленных к клиру, или мирянин, не имея никакой настоятельной нужды, или препятствия, которым бы надолго устранен был от своея церкви, но пребывая во граде, в три воскресные дни в продолжение трех седмиц, не придет в церковное собрание: то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения". То есть, переводя с языка канонов на современный русский, человек, пропустивший три воскресных литургии без уважительной причины, более не может считаться православным христианином и отлучает сам себя от Церкви.

В то же время, букву канонов ни в коем случае не следует воспринимать как обещание грозной "административной кары" за дисциплинарные нарушения. Это просто констатация факта, что невозможно быть православным христианином без участия в таинствах и соборной молитвы.

Воскресная или праздничная литургия — это такое сокровище, ценность которого можно осознать, только потеряв его. Люди, которые не пропускали ни одной воскресной службы на протяжении многих лет, а потом вынуждены были пропустить из-за болезни, путешествия или по какой-то еще причине, отмечают, что "сейчас плохо без благодати", "служба давала мне силу, только теперь я чувствую, как мне ее не хватает".

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Есть мнение, что человек, посетивший подряд три воскресных богослужения, в корне меняется, у него в душе происходит переворот, переоценка ценностей. Те, кто прежде считал, что можно "верить и в душе", начинают понимать, насколько велика разница между одиночеством в сомнениях и единством с другими людьми в "столпе и утверждении истины", как названа Церковь в Священном Писании. Те, для кого препятствием, мешающим переступить церковный порог, служила неприязнь к духовенству, зачастую вызванная справедливыми причинами, осознают, как мало на самом деле значат личные качества священника для спасения души его прихожан.

Люди в наше время крайне разобщены. Многие как за спасительную соломинку хватаются за любую возможность оказаться в компании живых людей, поэтому такой популярностью пользуются "встречи в реале" и вечеринки участников разных форумов и групп в социальных сетях. Если посещать воскресные богослужения, эта проблема решается за две-три недели: сегодня после службы ты отправишься с другими прихожанами на чаепитие, завтра тебя попросят помочь погорельцам или детскому дому, что тоже чревато общением с группой добровольцев. Где-то в среднем через полгода в реальность одиночества просто перестанешь верить: сегодня — именины крестника, там соберется человек сорок гостей; завтра приедут паломники из Воронежа, троих я уложу спать в своей гостиной, послезавтра — навещу бабу Маню, она лежит в больнице, потом — венчание Коли и Наташи, юбилей духовника, поездка всем приходом в Бари или Иерусалим, которая гарантирует еще полгода чаепитий с просмотрами видеофильмов и фотографии из паломничества...

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Остается только надеяться, что исполнение естественных потребностей христианина, таких, как участие в богослужении, исповедь и причастие рано или поздно перестанут быть в больших городах дефицитом и роскошью. Еженедельный подвиг христианина будет заключаться только в том, что он преодолел свою лень, встал в семь утра и пошел в храм, а не в том, что он пришел, поработал локтями, растолкал всех и занял удобное место. Церкви станут доступны не только для крепких и закаленных, но и для инвалидов, бабушек с валокордином в кармане, мам с грудными младенцами и просто людей застенчивых, не умеющих лезть по головам. 

Фото превью: vagankovo.net

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Темы вера церковь служение православие воскресная литургия
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