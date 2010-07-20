Нательный крест — не амулет и не украшение

В жаркую погоду заметно, что примерно двое из трех россиян носят нательный крест. В каком веке появился этот обычай и что он означает? Бывают ли кресты католическими и старообрядческими и как их освящать? В чем смысл ношения нательного креста, "Правде.Ру" рассказал игумен Серапион (Митько), председатель Миссионерского отдела Ярославской епархии.



Сила креста. Телеканал Надежда. 17.05.2019 04:05

— Крест не является просто украшением. Более того, он не является неким магическим амулетом. Недостаточно просто надеть на себя крест и считать себя христианином. Крест должен выражать то, что есть в сердце человека. В одних случаях он выражает христианскую веру, в других случаях — желание лишь формально, внешне принадлежать к христианской Церкви. Это желание часто не является виной наших сограждан, а лишь следствием их недостаточной просвещенности.

— Отец Серапион, если человек потеряет свой крест или найдет чужой, это что-то значит?

— С нательным крестом связаны определенные суеверия. Например, некоторые люди полагают, что потеря нательного креста является очень трагическим событием в их жизни. Конечно, принято сожалеть о случившемся, однако, если человек по тем или иным причинам потерял крест, это не означает, что в его жизни произойдут какие-то большие несчастья или что это является признаком какого-то нерасположения со стороны высших сил.

С другой стороны, существует суеверие, что найденный где-либо крест ни в коем случае нельзя подбирать, а если это случилось, то обязательно надо его отдать в церковь. Один священник, который был моим первым духовником, сказал мне, что найти крест — это счастье. Это знак того, что Господь посылает тебе особую милость. Поэтому те люди, которые находят крест, не должны испытывать суеверных чувств. Крест найденный необходимо взять, чтобы он не осквернялся в неположенном месте, его можно оставить себе, пожертвовать в храм или подарить какому-то человеку.

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— В каких случаях православный человек может снять крест?

— Я вам расскажу по этому поводу одну историю из своей жизни. Я носил крестик еще в школе, хотя, конечно, это не поощрялось. Однако моя вера не была очень твердой. Когда мне пришлось сдавать вступительные экзамены, я снял с себя крест, который, впрочем, никто не видел, потому что опасался, что если я провалюсь на экзаменах, то буду думать, что крест мне не помог. Я экзамен сдал.

Что очень важно? Важно, по каким причинам требуется снять крест. Например, иногда человек, находящийся в бане, не может быть в кресте, поскольку металлические предметы там раскаляются. Для этих целей существовали деревянные кресты, они были очень распространены в нашем народе. Даже тогда, когда люди имели кресты металлические, идя в баню, они надевали крест деревянный. Суеверное предание, что в бане крест снимать нужно обязательно, является языческим.

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Что касается просьбы снять крест со стороны врача. Есть такие приборы, которые нельзя использовать при наличии металла на теле человека. Если просьба связана исключительно с какими-то техническими особенностями, если в ней не заключается никакого антихристианского подтекста и сам носящий крест понимает, что временное отложение креста не является каким-то религиозным актом, то это вполне можно сделать. В этом нет никакого греха, нет никакого преступления.

Но если мы видим, что крест требуют снимать люди, имеющие антихристианские убеждения, то здесь этот знак становится символом нашей верности Христу. Мы знаем, что многие люди предпочли принять мученическую кончину в ответ на требование снять крест. А другие люди срывали с себя кресты в знак разрыва с Богом и с Церковью.

Важно, зачем просят снять крест. Если в этом есть хоть какой-тонамек на неприятие религиозных убеждений христианина, то крест снимать нельзя ни в коем случае. Особенно эта тема актуальна в связи с тем, что в некоторых европейских странах сейчас запрещают появляться в учебных заведениях, имея на себе те или иные религиозные символы, запрещают распятия в классах. В этом отношении мы не просто боремся за право носить крест, но боремся за право быть верными Христу, быть с Ним здесь и в Царствии Небесном тоже.

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— Можно носить крест поверх одежды или обязательно под ней?

— Мы знаем, что в древней Руси наперсный крест очень часто носили поверх одежды, и это было знаком верности Богу. В этот же период не существовало крестов священнических, кресты носили только епископы. Сейчас носить крест поверх одежды не принято по нескольким причинам. Во-первых, ношение креста поверх одежды в настоящее время является принадлежностью клира. Во-вторых, люди, которые сейчас так делают, как правило, люди нецерковные. Они носят крест как некое украшение, аксессуар. Такого рода употребление креста противоречит церковной традиции.

С другой стороны, нет ничего страшного в том, что маленький ребенок, недавно крещеный, который ходит в воскресную школу или прочитал свою первую книжку о христианской вере, начинает дома надевать крест сверху рубашки. Это ни в коем случае не надо пресекать. Это детское непосредственное выражение любви ко Христу. Это радость от ощущения Божьего присутствия в своей жизни.

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— Как можно освятить нательный крест?

— В настоящее время принято освящать все сакральные предметы, хотя это было не всегда. Было время, когда многое освящалось через употребление. Но сейчас принято крестик освящать. Если крест приобретен в храмовой лавке, то этот крест, как правило, освящен. Если крест куплен в другом месте или имеет неизвестное происхождение, то его надо отнести в церковь, попросить кого-то из служителей храма, например, пономаря, того, кто сидит за свечным ящиком, передать крест в алтарь. Священник освятит его.

Некоторые считают, что это очень быстрая процедура. На самом деле, вычитывают несколько молитв. Кроме того, существует древняя практика, согласно которой крест для освящения приносили в храм вечером, накануне Божественной литургии или утром перед литургией после освящения священник полагал его на Престол, во время совершения таинства евхаристии крест находился на престоле. После литургии крест отдавали тому, кто принес его для освящения.

— Расскажите об истории нательного креста.

— Нательный крест используется христианами с самого начала существования Церкви. Первые свидетельства о существовании прообраза нательного креста — энколпиона — относятся к IV веку. Энколпион представлял собой прямоугольный ящичек, иногда имеющий собой круглую или крестообразную форму, в котором хранились частицы святых мощей, частицы просфоры. Иногда энколпион использовался для сохранения Святых Даров, которые первые христиане в эпоху гонений получали для причащения в своих домах и имели при себе.

Мы не знаем, какой формы был энколпион в первые века христианства. Очевидно, что в эпоху гонений христиане достаточно выражали верность Церкви самим фактом пребывания в ней. Поэтому наличие видимых знаков принадлежности к христианству было не обязательно.

Впоследствии энколпион становится принадлежностью епископского сана и приобретает форму креста. Первые епископские кресты были именно в форме энколпиона, в форме, из которой впоследствии происходит крест-мощевик. В дальнейшем епископский крест эволюционирует и приобретает современную форму.

Другим направлением развития энколпиона было появление нательных крестов. Исторические свидетельства об этом разноречивы, однако очевидно, что уже в средневековье нательный крест становится повсеместной принадлежностью восточных христиан. На Руси его распространение подтверждается различными археологическими находками. Кресты изготавливались из разных материалов, до нас дошли, прежде всего, кресты металлические. Их форма и надписания на этих крестах тоже были различными.

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В XVII веке на Руси устанавливается та форма нательного креста, которая впоследствии сохраняется у старообрядцев. Этот крест не имел на себе распятия, только имел изображение Голгофского креста, часто орудий казни Христа, на обратной стороне часто размещалась молитва "Да воскреснет Бог" или тропарь Кресту.

В начале XVIII века в старообрядческой среде, прежде всего, в среде беспоповства, возникает дискуссия на тему того, каким должно быть надписание на кресте. Наиболее распространенной формой надписания в XVII веке и ранее были слова "Царь Славы". Однако уже тогда распространяется помещение сверху креста так называемого "пилатова титула" — "Иисус Назорей Царь Иудейский", который, как известно, был выполнен на трех языках: еврейском, греческом и латинском. Некоторые из старообрядцев, прежде всего, поморцы, полагали, что такое надписание является глумливым — это оскорбительный приговор Христу, и помещать его на крест не представляется возможным.

Противоположную точку зрения представляли представители федосеевского согласия, однако большинство из них впоследствии согласилось с тем, что помещение этого титула является неприемлемым, а некоторые продолжали его размещать, и даже возникло такое небольшое согласие — "титловцы".

Почему для нас это важно? Потому что именно в связи с полемикой со старообрядцами в России происходит проблематизация темы формы креста. У других христиан к этому вопросу относятся достаточно свободно. Но вследствие этих сложных споров в русском православии внимание к форме креста, к изображениям и надписям на кресте стало особенно важным.

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Поэтому сейчас мы довольно часто можем столкнуться с ситуацией, когда те или иные люди называют тот или иной крест "неправославным". Чаще всего речь идет о подозрениях в католическом происхождении креста. Обыкновенно это происходит в случае того, если на кресте имеется надписание латинскими буквами I. N. R.I либо если ноги Спасителя на распятии прибиты одним гвоздем. Некоторые священники считают, что освящать такие кресты не положено. Однако следует обратить внимание, что в христианской Церкви существовало очень большое количество форм крестов и существовали взаимовлияния: помещение распятие на нательный крест во многом является западным влиянием. Поэтому нашим очень радивым пастырям не стоит, мне кажется, развивать тему латинских влияний на нательный крест, поскольку эти влияния имели место очень давно и некоторые из них стали частью собственно православной традиции.

На оборотной стороне креста в настоящее время чаще всего помещаются слова "спаси и сохрани". Некоторые формы креста, существовавшие в древности, имели надписание "Пресвятая Богородице, помогай нам". Эти надписи также не являются обязательными, как и не является обязательным помещение на кресте распятия. Более того, наличие распятия на нательном кресте является достаточно поздней традицией.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что христианская Церковь знает множество форм нательного креста и на протяжении своей истории использовала различные из них, отдавая преимущество тем или иным в отдельные периоды времени. Поэтому важно, чтобы крест имел церковную форму, чтобы это не была пародия на крест, чтобы он был изготовлен людьми, которые понимают церковные традиции. И очень важно, чтобы этот крест использовался по своему назначению. Когда христианин надевает крест, он тем самым свидетельствует свою православную веру. Тем самым он принимает на себя крест Христов и несет его вместе со Христом.

Фото превью: Образование и Православие