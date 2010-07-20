Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Религия » Религии России
Православие Ислам Иудаизм Буддизм
Автор Ольга Гуманова

Нательный крест — не амулет и не украшение

Религия » Религии России » Православие print

В жаркую погоду заметно, что примерно двое из трех россиян носят нательный крест. В каком веке появился этот обычай и что он означает? Бывают ли кресты католическими и старообрядческими и как их освящать? В чем смысл ношения нательного креста, "Правде.Ру" рассказал игумен Серапион (Митько), председатель Миссионерского отдела Ярославской епархии.


Сила креста. Телеканал Надежда. 17.05.2019 04:05

— Крест не является просто украшением. Более того, он не является неким магическим амулетом. Недостаточно просто надеть на себя крест и считать себя христианином. Крест должен выражать то, что есть в сердце человека. В одних случаях он выражает христианскую веру, в других случаях — желание лишь формально, внешне принадлежать к христианской Церкви. Это желание часто не является виной наших сограждан, а лишь следствием их недостаточной просвещенности.

— Отец Серапион, если человек потеряет свой крест или найдет чужой, это что-то значит?

— С нательным крестом связаны определенные суеверия. Например, некоторые люди полагают, что потеря нательного креста является очень трагическим событием в их жизни. Конечно, принято сожалеть о случившемся, однако, если человек по тем или иным причинам потерял крест, это не означает, что в его жизни произойдут какие-то большие несчастья или что это является признаком какого-то нерасположения со стороны высших сил.

С другой стороны, существует суеверие, что найденный где-либо крест ни в коем случае нельзя подбирать, а если это случилось, то обязательно надо его отдать в церковь. Один священник, который был моим первым духовником, сказал мне, что найти крест — это счастье. Это знак того, что Господь посылает тебе особую милость. Поэтому те люди, которые находят крест, не должны испытывать суеверных чувств. Крест найденный необходимо взять, чтобы он не осквернялся в неположенном месте, его можно оставить себе, пожертвовать в храм или подарить какому-то человеку.

Читайте также: Молния ударила в нательный крест

— В каких случаях православный человек может снять крест?

— Я вам расскажу по этому поводу одну историю из своей жизни. Я носил крестик еще в школе, хотя, конечно, это не поощрялось. Однако моя вера не была очень твердой. Когда мне пришлось сдавать вступительные экзамены, я снял с себя крест, который, впрочем, никто не видел, потому что опасался, что если я провалюсь на экзаменах, то буду думать, что крест мне не помог. Я экзамен сдал.

Что очень важно? Важно, по каким причинам требуется снять крест. Например, иногда человек, находящийся в бане, не может быть в кресте, поскольку металлические предметы там раскаляются. Для этих целей существовали деревянные кресты, они были очень распространены в нашем народе. Даже тогда, когда люди имели кресты металлические, идя в баню, они надевали крест деревянный. Суеверное предание, что в бане крест снимать нужно обязательно, является языческим.

Читайте также: Освящение квартиры и машины — не магический ритуал

Что касается просьбы снять крест со стороны врача. Есть такие приборы, которые нельзя использовать при наличии металла на теле человека. Если просьба связана исключительно с какими-то техническими особенностями, если в ней не заключается никакого антихристианского подтекста и сам носящий крест понимает, что временное отложение креста не является каким-то религиозным актом, то это вполне можно сделать. В этом нет никакого греха, нет никакого преступления.

Но если мы видим, что крест требуют снимать люди, имеющие антихристианские убеждения, то здесь этот знак становится символом нашей верности Христу. Мы знаем, что многие люди предпочли принять мученическую кончину в ответ на требование снять крест. А другие люди срывали с себя кресты в знак разрыва с Богом и с Церковью.

Важно, зачем просят снять крест. Если в этом есть хоть какой-тонамек на неприятие религиозных убеждений христианина, то крест снимать нельзя ни в коем случае. Особенно эта тема актуальна в связи с тем, что в некоторых европейских странах сейчас запрещают появляться в учебных заведениях, имея на себе те или иные религиозные символы, запрещают распятия в классах. В этом отношении мы не просто боремся за право носить крест, но боремся за право быть верными Христу, быть с Ним здесь и в Царствии Небесном тоже.

Читайте также: Почему Православие консервативно

— Можно носить крест поверх одежды или обязательно под ней?

— Мы знаем, что в древней Руси наперсный крест очень часто носили поверх одежды, и это было знаком верности Богу. В этот же период не существовало крестов священнических, кресты носили только епископы. Сейчас носить крест поверх одежды не принято по нескольким причинам. Во-первых, ношение креста поверх одежды в настоящее время является принадлежностью клира. Во-вторых, люди, которые сейчас так делают, как правило, люди нецерковные. Они носят крест как некое украшение, аксессуар. Такого рода употребление креста противоречит церковной традиции.

С другой стороны, нет ничего страшного в том, что маленький ребенок, недавно крещеный, который ходит в воскресную школу или прочитал свою первую книжку о христианской вере, начинает дома надевать крест сверху рубашки. Это ни в коем случае не надо пресекать. Это детское непосредственное выражение любви ко Христу. Это радость от ощущения Божьего присутствия в своей жизни.

Читайте также: Чем отличается православная вера от западных исповеданий?

— Как можно освятить нательный крест?

— В настоящее время принято освящать все сакральные предметы, хотя это было не всегда. Было время, когда многое освящалось через употребление. Но сейчас принято крестик освящать. Если крест приобретен в храмовой лавке, то этот крест, как правило, освящен. Если крест куплен в другом месте или имеет неизвестное происхождение, то его надо отнести в церковь, попросить кого-то из служителей храма, например, пономаря, того, кто сидит за свечным ящиком, передать крест в алтарь. Священник освятит его.

Некоторые считают, что это очень быстрая процедура. На самом деле, вычитывают несколько молитв. Кроме того, существует древняя практика, согласно которой крест для освящения приносили в храм вечером, накануне Божественной литургии или утром перед литургией после освящения священник полагал его на Престол, во время совершения таинства евхаристии крест находился на престоле. После литургии крест отдавали тому, кто принес его для освящения.

— Расскажите об истории нательного креста.

— Нательный крест используется христианами с самого начала существования Церкви. Первые свидетельства о существовании прообраза нательного креста — энколпиона — относятся к IV веку. Энколпион представлял собой прямоугольный ящичек, иногда имеющий собой круглую или крестообразную форму, в котором хранились частицы святых мощей, частицы просфоры. Иногда энколпион использовался для сохранения Святых Даров, которые первые христиане в эпоху гонений получали для причащения в своих домах и имели при себе.

Мы не знаем, какой формы был энколпион в первые века христианства. Очевидно, что в эпоху гонений христиане достаточно выражали верность Церкви самим фактом пребывания в ней. Поэтому наличие видимых знаков принадлежности к христианству было не обязательно.

Впоследствии энколпион становится принадлежностью епископского сана и приобретает форму креста. Первые епископские кресты были именно в форме энколпиона, в форме, из которой впоследствии происходит крест-мощевик. В дальнейшем епископский крест эволюционирует и приобретает современную форму.

Другим направлением развития энколпиона было появление нательных крестов. Исторические свидетельства об этом разноречивы, однако очевидно, что уже в средневековье нательный крест становится повсеместной принадлежностью восточных христиан. На Руси его распространение подтверждается различными археологическими находками. Кресты изготавливались из разных материалов, до нас дошли, прежде всего, кресты металлические. Их форма и надписания на этих крестах тоже были различными.

Читайте также: Почему христианство называют религией рабов?

В XVII веке на Руси устанавливается та форма нательного креста, которая впоследствии сохраняется у старообрядцев. Этот крест не имел на себе распятия, только имел изображение Голгофского креста, часто орудий казни Христа, на обратной стороне часто размещалась молитва "Да воскреснет Бог" или тропарь Кресту.

В начале XVIII века в старообрядческой среде, прежде всего, в среде беспоповства, возникает дискуссия на тему того, каким должно быть надписание на кресте. Наиболее распространенной формой надписания в XVII веке и ранее были слова "Царь Славы". Однако уже тогда распространяется помещение сверху креста так называемого "пилатова титула" — "Иисус Назорей Царь Иудейский", который, как известно, был выполнен на трех языках: еврейском, греческом и латинском. Некоторые из старообрядцев, прежде всего, поморцы, полагали, что такое надписание является глумливым — это оскорбительный приговор Христу, и помещать его на крест не представляется возможным.

Противоположную точку зрения представляли представители федосеевского согласия, однако большинство из них впоследствии согласилось с тем, что помещение этого титула является неприемлемым, а некоторые продолжали его размещать, и даже возникло такое небольшое согласие — "титловцы".

Почему для нас это важно? Потому что именно в связи с полемикой со старообрядцами в России происходит проблематизация темы формы креста. У других христиан к этому вопросу относятся достаточно свободно. Но вследствие этих сложных споров в русском православии внимание к форме креста, к изображениям и надписям на кресте стало особенно важным.

Читайте также: Мытарства: сквозь тернии - в рай?

Поэтому сейчас мы довольно часто можем столкнуться с ситуацией, когда те или иные люди называют тот или иной крест "неправославным". Чаще всего речь идет о подозрениях в католическом происхождении креста. Обыкновенно это происходит в случае того, если на кресте имеется надписание латинскими буквами I. N. R.I либо если ноги Спасителя на распятии прибиты одним гвоздем. Некоторые священники считают, что освящать такие кресты не положено. Однако следует обратить внимание, что в христианской Церкви существовало очень большое количество форм крестов и существовали взаимовлияния: помещение распятие на нательный крест во многом является западным влиянием. Поэтому нашим очень радивым пастырям не стоит, мне кажется, развивать тему латинских влияний на нательный крест, поскольку эти влияния имели место очень давно и некоторые из них стали частью собственно православной традиции.

На оборотной стороне креста в настоящее время чаще всего помещаются слова "спаси и сохрани". Некоторые формы креста, существовавшие в древности, имели надписание "Пресвятая Богородице, помогай нам". Эти надписи также не являются обязательными, как и не является обязательным помещение на кресте распятия. Более того, наличие распятия на нательном кресте является достаточно поздней традицией.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что христианская Церковь знает множество форм нательного креста и на протяжении своей истории использовала различные из них, отдавая преимущество тем или иным в отдельные периоды времени. Поэтому важно, чтобы крест имел церковную форму, чтобы это не была пародия на крест, чтобы он был изготовлен людьми, которые понимают церковные традиции. И очень важно, чтобы этот крест использовался по своему назначению. Когда христианин надевает крест, он тем самым свидетельствует свою православную веру. Тем самым он принимает на себя крест Христов и несет его вместе со Христом.

Фото превью: Образование и Православие

Встройте Новости религии от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Новости религии от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы религия православие как выбрать нательный крест православный нательный крест
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Нательный крест — не амулет и не украшение
Авто
Машины, которые Джонни Депп уже не может себе позволить
Дальний Восток
США зря оскорбили Китай. Они пожалеют
Новости Все >
Исследование: российские чиновники оказались самыми скупыми клиентами такси
В Грузии арестованы футболисты, которых подозревают в организации договорных матчей
По результатам опроса партия Зеленского лидирует на будущих выборах в Раду
Хоккеист Дадонов вышел на пятое место по очкам на чемпионатах мира в сборной России
1 россиянин погиб и 10 пострадали в результате ДТП с автобусом в Италии
Российские ученые захотели снизить стресс у поросят
Дортмундская "Боруссия" купила Торгана Азара
Мнение: Зеленский будет придерживаться политики "кнута и пряника" в отношении РФ
MedicalXpress: внезапные остановки дыхания во время сна говорят о развитии рака
На Кубани был показан новейший бронеавтомобиль ''Тайфун-ПВО''
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем

СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.

Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Военные новости
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Экономика
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем

СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.

Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
США и Канада. Новости и аналитика
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Власть
Путин "хирургически" зачистил Россию от олигархов - Греф
Бывший СССР
Кадыров посоветовал Зеленскому забыть про Крым
Экономика
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы

Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.

Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Новости Европы
Глава МВД Италии назвал европейских чиновников экстремистами
Новости Украины
Украинский министр обороны "разрушил" Кремль с помощью фоторедактора
Александр Артамонов США зря оскорбили Китай. Они пожалеют Александр Артамонов Рустем Сафронов Соединенные Штаты ведут наступление на аборты Рустем Сафронов Любовь Степушова Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму Любовь Степушова
Комментарии
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Bloomberg: Кремль рассматривает возможности оставить Путина у власти после 2024 года
ТВ выдало человека за робота на "путинском" форуме
Социологи: 60% приезжих в РФ на заработки не имеют аттестата и не знают русского языка
Во Владимирской области ликвидировали двух боевиков
Почти 300 домов в Кольчугине остались без газа из-за операции против боевиков﻿
Психолог советует молодежи не уступать место пожилым людям в метро
Почти 300 домов в Кольчугине остались без газа из-за операции против боевиков﻿
У российских биатлонисток появился психолог
Святые не были безгрешными людьми
Рок полезен для ума, а попса - для дисциплины
Костру протестов в России не хватает одной искры - мнение
Украина начала испытания комплексов ''Ольха'' и ''Нептун''
Чиновники "рисуют" благосостояние народа, чтобы получить премии - мнение
Во Владимирской области ликвидировали двух боевиков
Чиновники "рисуют" благосостояние народа, чтобы получить премии - мнение
Захарова прокомментировала призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Чиновники "рисуют" благосостояние народа, чтобы получить премии - мнение
Чего хотят русские эстонцы
Столичные власти предупреждают родителей о вреде творчества группы "Френдзона"
Жириновский указывает на необходимость не признавать выборы президента Украины
История и современность Все >
Кинотеатр США позволяет присутствие собак на сеансе
Кинотеатр США позволяет присутствие собак на сеансе
Старейшая гвоздика на Шри-Ланке
Старейшая гвоздика на Шри-Ланке
На Кубани был показан новейший бронеавтомобиль ''Тайфун-ПВО''
На Кубани был показан новейший бронеавтомобиль ''Тайфун-ПВО''
Французы хотят разместить свои системы ПВО в Турции
Французы хотят разместить свои системы ПВО в Турции
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Турецкие военные начали обучаться работе с С-400
Турецкие военные начали обучаться работе с С-400
Почему Богдан Хмельницкий пошел на союз с разорителями украинских земель
Почему Богдан Хмельницкий пошел на союз с разорителями украинских земель
Как предотвратить рейдерский захват. Пресс-конференция в "Правде.Ру"
Как предотвратить рейдерский захват. Пресс-конференция в "Правде.Ру"
Из-за чего россияне готовы восстать против власти?
Из-за чего россияне готовы восстать против власти?
Порошенко обвинен в госизмене и провокации войны
Порошенко обвинен в госизмене и провокации войны
Домашнее Все >
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Цветы и растения
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Виды и сорта капусты, их особенности
Овощи
Виды и сорта капусты, их особенности
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Деревья и кустарники
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Овощи
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Создаем вечернее освещение в саду
Ландшафтный дизайн
Создаем вечернее освещение в саду
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Деревья и кустарники
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Педиатры: сон в автокресле может быть опасен для малыша
Педиатры: сон в автокресле может быть опасен для малыша
Несчастливый брак может стать причиной инсульта у мужчин
Несчастливый брак может стать причиной инсульта у мужчин
Полина Гагарина: почему на подмосковном солнце не получается загореть
Полина Гагарина: почему на подмосковном солнце не получается загореть
Самые горячие тренды макияжа весны и лета 2019
Самые горячие тренды макияжа весны и лета 2019
Сквозь века: косметика, которая убивала
Сквозь века: косметика, которая убивала
Бузова в Стамбуле
Бузова в Стамбуле
Ольга Бузова отправилась петь в трусах
Ольга Бузова отправилась петь в трусах
Юлиана Караулова выпустила песню
Юлиана Караулова выпустила песню
В России через 5 лет появится препарат от непереносимости глютена
В России через 5 лет появится препарат от непереносимости глютена
Интернет: эмоциональное заражение
Интернет: эмоциональное заражение
Мужское Все >
Рыбаки встретили странное существо в море
Рыбаки встретили странное существо в море
Толстолобик: повадки и особенности
Толстолобик: повадки и особенности
Как организовать рабочее пространство в небольшом помещении
Как организовать рабочее пространство в небольшом помещении
Как оформить интерьер в индустриальном стиле?
Как оформить интерьер в индустриальном стиле?
Десять лайфхаков по приготовлению и хранению продуктов
Десять лайфхаков по приготовлению и хранению продуктов
Привычные вещи, которые несут опасность для здоровья
Привычные вещи, которые несут опасность для здоровья
Ошибки в дизайне интерьере, которых нужно избегать
Ошибки в дизайне интерьере, которых нужно избегать
Полный гид по креатину - популярной добавке
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке
Йога для новичков: семь полезных советов
Новости спорта
Йога для новичков: семь полезных советов
Полезные лайфхаки для любителей бега
Новости спорта
Полезные лайфхаки для любителей бега
Питание до и после спортивной тренировки
Новости спорта
Питание до и после спортивной тренировки
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Новости спорта
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Прибалтика
Чего хотят русские эстонцы

Даже после визита Керсти Кальюлайд в Москву враждебная пол﻿итика Эстонии не изменилась. Продолжаетс﻿я и притеснение русскоязычных. Может ли Россия их защитить?

Чего хотят русские эстонцы
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Новости Украины
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Новости Украины
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
США и Канада. Новости и аналитика
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Кто и почему в Японии грезит "отвоевать" Курилы у России
Дальний Восток
Кто и почему в Японии грезит "отвоевать" Курилы у России
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Новости Украины
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Новости Украины
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Ближний Восток
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Евросоюз
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше
Новости Украины
Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ