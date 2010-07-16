Святые не были безгрешными людьми

Почему Церковь канонизировала Николая II? Ведь считается, что он был слабым правителем. А преподобного Иосифа Волоцкого, сжигавшего еретиков? Как можно объявлять святыми младенцев-мучеников? Их же убили в бессознательном возрасте. На эти вопросы "Правде.Ру" ответил протоиерей Георгий Митрофанов, член Синодальной комиссии по канонизации святых.



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— Отец Георгий, последний российский император Николай II — пожалуй, самая пререкаемая фигура даже в православной среде. Многие говорят: мы не понимаем, почему его канонизировали, он же допустил много ошибок в политике?

— Его канонизовали как страстотерпца, как мученика. Страстотерпцы — это такие святые государи, канонизированные за то, что они приняли насильственную смерть с христианским смирением. В житии, официально составленном и утвержденном нашим Архиерейским Собором, как раз подчеркнуто, что государственная деятельность императора и его церковная политика не дают оснований для канонизации. Канонизация основана именно на том, как он принял смерть. Вот этот момент нужно учитывать прежде всего. Здесь не важно, что у него были серьезные ошибки в государственной деятельности, в политической. Он был, конечно, не самым выдающимся русским государственным человеком.

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— А святой Иосиф Волоцкий сжигал еретиков…

— Я думаю, что все святые — они небезгрешны. У каждого святого есть свои недостатки, есть своя немощь. Иосиф Волоцкий, действительно, из-за того, что он действительно переживал за Церковь, за церковную власть, был готов отстаивать ее правоту теми методами, которые, к сожалению, были характерны для его эпохи. Он не поднимался над своей эпохой. Он действовал так, как действовала средневековая государственность.

— Почему в святцах появились канонизированные младенцы? Как может младенец стать святым, ведь святость предполагает личное усилие воли, а младенцы были убиты в бессознательном возрасте.

— В данном случае, опять-таки, перед нами безвинно принимаемая смерть. Безусловно, тут есть определенная проблема, почему, собственно, младенцев канонизируют крайне редко. Здесь есть определенный вопрос. Тем не менее, их смерть при особых обстоятельствах, как было в случае со смертью Гавриила Белостокского, и Вифлеемских младенцев, побуждает увековечить их память в качестве святых, для назидания о том, что, когда взрослые погрязают в своих грехах глубоко, даже дети становятся их жертвами.

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— Можно ли православному человеку почитать католических святых? Например, Франциска Ассизского, Людовика Святого, Симона де Монфора…

— В сонме святых Католической церкви есть и подлинные святые, а есть и те, кто святыми не являются. Не случайно в Римско-Католической церкви существует процедура деканонизации святых. Когда почитавшегося в какое-то время святого деканонизируют и перестают почитать как святого. У нас иногда тоже бывает нечто подобное, когда память тех или иных святых предается забвению. Но я убежден, и по этому поводу у нас в Церкви не существует какого-то единого мнения, что среди католических святых есть подлинные святые.

— Иногда людей, например, солдата Евгения Родионова, начинают почитать как святых еще до их официальной канонизации. Как к этому относиться?

— По поводу Евгения Родионова могу сказать, что наша Синодальная комиссия оснований для его канонизации не нашла. Почитать можно кого угодно, но канонизирует Церковь при наличии определенных оснований. В частности, нет оснований считать, что Евгений Родионов принял мученическую смерть. Неизвестно, что это.

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— Почитание новомучеников популярно в народе? Им молятся?

— Меньше, чем хотелось бы. Оно пока незначительно, потому что о них мало кому известно. Канонизация новомучеников — это открытие такого периода, о котором большинство людей ничего не знало. Поэтому очень нужен этот процесс распространения почитания святости новомучеников.

Фото превью: pravmir.ru