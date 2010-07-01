Третий, девятый, сороковой день — как поминать усопших

Церковью установлены особые дни поминовения недавно умершего человека — третий, девятый и сороковой. О том, как можно облегчить загробную участь родных и близких, интернет-пользователям рассказал священник Даниил Сысоев — настоятель московского храма апостола Фомы, убитый в ноябре 2009 года. Фрагмент его переписки с читателями впервые был опубликован в 2010 году.



7 мая для православных наступает Радоница — пасхальное поминовение усопших / Новости от 06.05.2019 18:55

Вопрос: Батюшка, скажите, пожалуйста, на чем основано особенное поминовение усопших на девятый и сороковой дни? Ну, сорок еще можно догадаться, по аналогии с Вознесением. А девять?

Татьяна

Отвечает священник Даниил Сысоев:

Это церковное правило имеет два основания. Одно связано с определенными этапами распада тела (9-й день — потеря вида тела, а 40-й — разложение сердца), которое воспринимается как стадии его переплавки для последующего воскрешения. Но, главное, по церковному преданию эти дни особенно важны для жизни бессмертной души. В третий день душа проходит мытарства, до 9-го дня она видит райские обители, а до 40-го — адские бездны. В 40-й день Бог определяет ей место вплоть до Страшного Суда. Сами эти сроки действительно связаны с событиями священной истории. Мытарства завершаются (обычно) к 3-му дню из-за того, что Христос воскрес из мертвых, рай осматривают до 9-го дня по числу ангельских чинов, а суд совершает вознесшийся и вечно ходатайствующий за нас Христос.

С уважением, священник Даниил.

Читайте также: Как помянуть усопших на Радоницу по-христиански?

Вопрос: Батюшка! Очень прошу Вас ответить на мой вопрос.

Какие отношения сохранятся между супругами после смерти? Будут ли они в той вечной жизни так же как две половинки, как и в этой жизни, или их отношения изменятся?

Как рассудит Господь, если в жизни человека было несколько браков, каким образом все эти люди будут связаны?

Хочу привести один пример: моя подруга вдова с детьми, она больше не хочет выходить замуж и считает, что это будет изменой ее умершему мужу, ждет встречи с ним в той жизни (это семья очень религиозная, православная). А другая знакомая после смерти мужа сразу вышла замуж (семья тоже религиозная). Как их рассудит Господь, если согласно Писанию, нам дается только одна половинка?

Я сама недавно вышла замуж и очень люблю своего мужа, и мне бы хотелось, чтобы мы были вместе вечно (того же самого хочет и он). Но жизнь показывает другое — разводы, разрушение семей, дети от разных отцов? Как же быть? Меня это очень волнует! Ответьте, пожалуйста!

С уважением, Екатерина

Читайте также: Смысл православного поминального ритуала

Отвечает священник Даниил Сысоев:

Господь в Евангелии ответил на ваш вопрос. Он прямо говорит, что в воскресении не женятся, ни выходят замуж; но пребывают, как ангелы Божии на небесах" (Мф. 22, 30). Я не понимаю, как можно думать о сохранении семейных уз в вечности вопреки ясному учению Бога? Более того, супруги не только не должны будут быть вместе, но могут даже иметь противоположную участь. Христос сказал: "В ту ночь двое будут на одной постели: один берется, а другой оставится" (Лк. 17, 34).

Так что представление о супругах как о вечных половинках не имеет никакого основания. Ведь Писание не говорит, что двое будут не одной личностью, а одной плотью. Причем апостол Павел относит эти же слова и к соединению с проституткой (1 Кор. 6, 15-18). Действительно, в плотском соединении образуется некая связь, но она никак не приводит к созданию некоей личности. Она лишь может разрушить душу грехом, если совершается вопреки воле Божией, или послужить "зажигалкой" для роста теплых отношений между супругами.

Читайте также: Пост и супружеские отношения

Даже обычная жизнь показывает, что со временем естественные отношения постепенно замирают. Если отношения между мужем и женой не стали дружбой, и не были окрашены той Божественной любовью, о которой говорит апостол Павел (1 Кор. 13), то после смерти их ничего не будет связывать.

Можно для примера вспомнить наших детских приятелей. Если дружба ограничивалась совместными хулиганствами, то во взрослом возрасте не о чем говорить. Так же если все отношения в семье были ограничены детьми и совместным ведением хозяйства, то о чем говорить после развоплощения?

Тут надо заметить, что распространенное представление о том, что каждому человеку именно Бог подбирает "половинку" не имеет основания в церковном Предании. Святитель Иоанн Златоуст пишет: "Премудрый, когда говорит, что от Господа сочетавается жена мужу (Притч. 19, 14), разумеет здесь, что брак установлен Богом, а не то, что Бог сочетавает каждого вступающего в брак, так как мы видим, что многие вступают в брак с дурным намерением и не по закону брака, и этого мы, конечно, не можем вменить Богу" (Беседа на 13 гл. послания к Римлянам). Не Бог, а именно мы выбираем себе супруга, и потому несем за это всю ответственность.

Так что если хотите быть с мужем в вечности, то устройте соревнование, кто быстрее будет бежать к высшей награде, говорите об этом, стремитесь к этому, вместе молитесь об этом. Никогда и ни при каких обстоятельствах не забывайте, что муж — это человек, не считайте, что вы узнали его (ведь люди всегда меняются). Мешайте друг другу злодействовать, подзуживайте к добродетелям. Бог вам в помощь!

С уважением, священник Даниил.

Читайте также: Сегодня Радоница: день поминовения усопших

Фото превью: astrokamen.ru