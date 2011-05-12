Венчание: практические советы

Итак, решение принято, заявление в загс подано, и будущие супруги активно разрабатывают план предстоящих свадебных мероприятий. Помимо неизменной торжественной регистрации, прогулки с фотосессией у местных памятников и последующего застолья, в свадебную программу все чаще включается пункт "венчание". Одной парой это событие воспринимается как само собой разумеющееся, у других вызывает бурные споры, третьим видится романтической формой выражения их любви. Но какой из мотивов для освящения новой семьи церковным таинством следует считать правильным?



Вера Святых 24 Таинство брака

Кому можно и нужно венчаться

Венчание — это одно из таинств церкви, и, как все таинства, может быть совершено только над верующими людьми, христианами. Поэтому недопустимо ставить своему будущему супругу ультиматум: "если любишь меня, то должен венчаться" или пытаться убедить любимого, что "в конце концов, это очень красивый обряд, просто рядом со мной постоишь". Вопреки распространенному представлению, православная церковь не считает любой невенчанный брак греховным. Брак, зарегистрированный в загсе, признается ею законным и заслуживающим уважения. Так что, если один или оба из будущих супругов не могут с твердостью сказать, что совершение венчания является для них актом веры, лучше ограничиться государственной регистрацией.

В то же время, не следует думать, будто в церкви венчают исключительно особо благочестивые пары, которые не пропускают ни одной воскресной или праздничной службы и строго соблюдают все посты. Для кого-то именно церковное освящение брака может стать первым шагом на пути к вере. Во многих храмах готовящимся к венчанию сейчас предлагают пройти одну или несколько бесед, ознакомиться с литературой о христианском браке. Все этим можно воспользоваться, чтобы лучше понять суть происходящего.

Сколько стоит венчание?

Если вы приходите в храм и видите там возле свечного ящика "прайс-лист" с указанием фиксированных сумм за совершение таинств или треб, то лучше этот храм немедленно покинуть и подыскать другой, если, конечно, в вашем регионе один храм не отделяет от другого расстояние в 500 км. "Прайс-листы" — это уродливое явление, которое возникло в годы гонений на Церковь по причине разрушения здоровой приходской и общинной жизни. Сейчас священноначалие Русской православной церкви борется с "торговлей духовными услугами", но, к сожалению, не всегда успешно. Сумма пожертвования за совершение таинства — дело совести каждого, она не может быть одинаковой для пары студентов, пришедших венчаться в бабушкином платье и пешком, и для тех, кто потратил несколько тысяч долларов только на украшение машин цветами и букет невесты. Но если вы желаете, чтобы во время вашего венчания пел не обычный приходской хор бабушек, а, например, квартет из консерватории, будьте готовы к тому, что певчие назовут конкретную сумму, и это будет оправдано.

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Подвенечный наряд

Платье невесты может быть любого цвета. Белые платья — европейская традиция, символизирующая чистоту и непорочность новобрачной. Традиционный русский свадебный наряд — красный сарафан. Разумеется, декольте в храме неуместно. Руки, плечи, спина и грудь невесты должны быть закрыты. Головным убором может служить как фата, закрывающая лицо, так и обычный платок, светлый и нарядный. При выборе фаты следует обратить внимание на то, удобно ли будет надеть поверх нее на голову венец, не помешают ли какие-нибудь украшения. От слишком длинной или пышной фаты лучше отказаться — велика вероятность опалить ее горящими свечами. На лице невесты не должно быть яркой косметики, следует также избегать вычурного, неестественного цвета маникюра и духов с резким запахом. Для обоих супругов обязательны нательные крестики, как, впрочем, и при совершении любого из таинств, и в каждый момент жизни христианина.

Набор для венчания

Когда вы приедете в храм для венчания, при себе нужно будет иметь:

Свидетельство о регистрации брака Два кольца Две иконы (Спасителя и Богородицы) Две свечи (венчальные, обычно с украшениями) Полотенце (желательно светлое) Вино (кагор) Непосредственно перед венчанием свидетельство о регистрации брака нужно будет передать за свечной ящик, где вам выпишут свидетельство о венчании, а остальное передать в алтарь для освящения и приготовления к таинству. Следует иметь в виду, что венчальное полотенце останется в храме и будет употребляться для церковных нужд. Венчальные свечи вы будете хранить дома в святом углу за иконами.

Кого выбрать шафером

Потребуются два свидетеля, которых так же называют шаферами — они будут держать венцы во время совершения таинства. Как правило, эту роль новобрачные отводят своим лучшим друзьям. Но будьте к ним милосердны — обязательно примите во внимание их рост и физическую выносливость. Держать на вытянутой руке тяжелый металлический венец на протяжении довольно длительного времени — задача не из легких. Однажды пришлось наблюдать такую картину: миниатюрная, хрупкая подружка невесты ростом никак не выше полутора метров, поднявшись на цыпочки, держала на вытянутых руках венец над весьма рослой новобрачной, еще и обутой в туфли на каблуках.

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После того венчания у бедной девушки-шафера еще неделю дрожали руки и болели мышцы. Остается только благодарить Бога, что во время венчания лучшая подруга невесты не лишилась чувств и не омрачила молодым праздник. А ведь об этом можно было подумать заранее. Лучше, если шаферами и жениха, и невесты будут мужчины, как это и было принято в дореволюционной России. Но это относится к области личных предпочтений, обязательным же является то условие, что свидетели должны быть крещеными православными христианами.

Забудьте о суевериях

Во время венчания может случиться та или иная неприятная неожиданность: упадет кольцо, погаснет свеча. Все эти происшествия опутаны множеством народных суеверий, примет: дескать, к несчастью. Не слушайте все эти вымыслы, не поддавайтесь, не позволяйте заразить себя страхом и тревогой. Вы же под благодатью Таинства, под Божией защитой. И потому совершенно неважно, кто первым ступит на коврик или чья свеча окажется короче. Раз уж вы решили строить христианскую семью, то главенство в ней по слову Апостола уже принадлежит мужу, а не тому, кто оказался расторопнее.

Обручальные кольца

Перстень, по древнему обычаю, служил знаком обладания властью, печатью на имущество. Взаимный обмен кольцами указывает на взаимный обмен правами. С момента обручения жена имеет право распоряжаться всем хозяйством и домом своего мужа, а муж — делами жены. Форма колец говорит о сочетании на вечность. Как в перстне — круге нет конца, так и супружеский союз должен быть вечен, неразрывен. Жених в свидетельство своей любви и готовности заботиться о будущей семье отдает свой перстень невесте, а она, в знак своей преданности мужу и готовности принимать помощь от него, свой перстень взаимно отдает жениху.

Есть традиция, редко соблюдаемая в наши дни, но имеющая глубокий смысл. Согласно ей, кольцо жены, которое носит муж, должно быть сделано из серебра, а кольцо мужа, которое носит жена — из золота. Муж — глава, он солнце семейного союза, жена — помощница, ее символ — луна, сияющая отраженным светом.

Куда девать подарки

После венчания молодые супруги обычно стоят перед Царскими Вратами, а гости поочередно к ним подходят, поздравляют и вручают цветы, подарки. О месте для подарков и букетов тоже следует подумать заранее. Поручите прием подарков кому-нибудь из друзей или родственников. Пусть он запасется парой больших картонных коробок и пластмассовым ведром с водой для цветов. Будет удобно, если во время поздравления молодых "приемщик" встанет от них справа и немного в стороне — ему будут передавать подарки, а он аккуратно их сложит. Когда поздравления гостей закончатся, коробки с подарками и ведра с цветами можно будет сразу поднять и отнести в машину.

Фото превью: anikolsky.com